Alertă pentru românii care călătoresc cu trenul! CFR avertizează că pot apărea probleme în perioada 13-15 noiembrie

CFR recomandă pasagerilor să verifice programul de plecare dacă vor călători în weekend cu trenul, din cauza condițiilor de vreme extremă. Compania avertizează că pot să apară întârzieri sau modificări în circulația trenurilor.

CFR recomandă călătorilor să verifice situația trenurilor înainte de a pleca spre gară | Profimedia

CFR avertizează pasagerii să verifice programul înainte de plecare, având în vedere că informarea de vreme severă, între 13-15 noiembrie. Compania a transmis că în acest interval pot să apară întârzieri și modificări în circulația trenurilor.

CFR recomandă călătorilor să verifice situația trenurilor

CFR recomandă pasagerilor să verifice situația trenurilor înainte de a pleca spre gară, având în vedere atenționarea de vreme extremă, în acest weekend.

Compania avertizează că pot să apară întârzieri sau modificări punctuale. Călătorii pot verifica orele de plecare și sosire, întârzierile și legăturile pe platforma Mersul Trenurilor. Dacă călătoriți cu două trenuri, CFR recomandă verificarea ambelor situații.

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Modificări în acest weekend și pentru trenurile care circulă între Ungaria și România

CFR a anunțat modificări temporare și legate de circulația trenurilor internaționale care pleacă din Ungaria spre România, în acest weekend.

Zece trenuri sunt afectate, după ce au apărut modificări de orar pe teritoriul Ungariei, din cauza lucrărilor la infrastructura feroviară pe secţia Budapesta Keleti - Lököshaza, se arată în anunțul CFR.

Compania a transmis că acele zece trenuri vor pleca cu cinci minute mai devreme decât a fost anunțat

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