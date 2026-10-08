Alertă! Tot mai multe țări iau măsuri la granițe, după suspiciunile de ciumă din Rusia. Unde sunt verificați călătorii

Mai multe țări au intensificat controalele sanitare la granițe, după apariția unor suspiciuni de ciumă pulmonară în Rusia. Kazahstanul, Kârgâzstanul, Mongolia și Indonezia au anunțat măsuri preventive, în timp ce Armenia se pregătește să introducă verificări suplimentare pentru călători. Premierul armean a dispus, pe 8 octombrie, înființarea unui grup special care să coordoneze măsurile de prevenție.

Alertă! Tot mai multe țări iau măsuri la granițe, după suspiciunile de ciumă din Rusia | profimediaimages

Alerta a pornit după moartea unei angajate în vârstă de 28 de ani a Institutului de Cercetare Anticiumă din Irkutsk, Siberia. Femeia a murit la începutul lunii octombrie, după ce fusese internată cu pneumonie severă.

În presa rusă au apărut informații potrivit cărora femeia ar fi putut contracta ciumă pneumonică, inclusiv în urma unui posibil incident de laborator. Această variantă nu a fost însă confirmată oficial. Autoritățile ruse susțin că femeia a murit în urma unei pneumonii de cauză necunoscută și că nu există cazuri confirmate de ciumă în regiunea Irkutsk. Aproximativ 200 de persoane care au intrat în contact cu femeia au fost plasate sub supraveghere sau în carantină, notează tvrinfo.ro.

Controale sanitare în mai multe țări. Ce se întâmplă la frontiere

În Kazahstan, autoritățile au intensificat controalele sanitare și epidemiologice la punctele de trecere a frontierei. Sunt verificate persoanele și mijloacele de transport care intră în țară, iar până la momentul raportării nu fuseseră identificate persoane cu simptome suspecte.

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Autoritățile de la Astana au evaluat drept scăzut riscul ca infecția să fie introdusă în țară, însă au precizat că măsurile vor fi adaptate în funcție de informațiile oficiale venite din Rusia.

Și Kârgâzstanul a trecut punctele sanitare de frontieră într-un regim de supraveghere sporită. Sunt monitorizate persoanele, vehiculele și mărfurile care intră în țară, scopul fiind prevenirea introducerii și răspândirii unor boli infecțioase periculoase.

În Uzbekistan, serviciile sanitare și epidemiologice au fost puse într-un nivel mai ridicat de pregătire. Autoritățile urmăresc informațiile transmise de Rusia și Organizația Mondială a Sănătății, inclusiv rezultatele analizelor și datele privind persoanele care au intrat în contact cu femeia decedată, potrivit sursei anterior citate.

Măsuri de precauție au fost anunțate și în Mongolia. Autoritățile sanitare au cerut menținerea supravegherii la frontieră, după moartea angajatei institutului din Irkutsk. Serviciile mongole au luat legătura cu institutul rus pentru a obține informații suplimentare, iar evaluarea oficială a indicat că riscul pentru populație este scăzut.

Punctele de frontieră funcționează în continuare în condiții normale, însă monitorizarea sanitară a fost intensificată, scrie tvrinfo.ro.

Și Indonezia a decis să își consolideze controalele. Măsurile vizează punctele de intrare în țară, inclusiv aeroporturile și porturile maritime. Autoritățile urmăresc situația din Rusia și sunt pregătite să adopte măsuri suplimentare dacă va fi necesar.

Controalele sanitare au fost intensificate inclusiv în Bali. Ministerul Sănătății din Indonezia a precizat însă că OMS nu emisese o notificare care să impună măsuri speciale ca urmare a unei transmiteri confirmate a ciumei, scrie digi24.

Armenia își întărește măsurile. Ce se poate întâmpla cu cei care intră în țară

În Armenia, autoritățile urmăresc îndeaproape evoluția situației și iau în calcul controale suplimentare pentru persoanele care intră în țară.

Ministrul Sănătății, Anahit Avanesyan, a declarat pe 7 octombrie că grupul operațional al ministerului monitorizează informațiile despre posibila ciumă pneumonică din Rusia. În funcție de datele care vor apărea, pot fi introduse măsuri suplimentare, inclusiv verificarea temperaturii persoanelor care sosesc în Armenia.

Ministrul a precizat că autoritățile sunt pregătite să aplice măsurile necesare în cazul în care situația o va impune, conform armenpress.am.

Aceeași sursă a notat pe 8 octombrie faptul că autoritățile armene au făcut un pas suplimentar. Premierul Nikol Pashinyan a dispus constituirea unui grup interinstituțional pentru coordonarea măsurilor de prevenire a introducerii și răspândirii ciumei în Armenia.

Grupul va fi condus de ministrul Sănătății, Anahit Avanesyan, și va coordona acțiunile mai multor instituții ale statului. Potrivit deciziei, acesta va transmite premierului propunerile care necesită intervenția mai multor autorități.

Măsurile adoptate de Armenia vin în contextul în care Organizația Mondială a Sănătății urmărește situația din Rusia, dar susține că nu dispune încă de toate informațiile necesare pentru o evaluare completă a riscului.

Ce spune OMS despre cazul din Rusia

OMS a solicitat Rusiei informații suplimentare despre decesul femeii, despre rezultatele analizelor și despre persoanele care au intrat în contact cu aceasta.

Organizația a transmis că, pe baza informațiilor disponibile anterior, riscul pentru populația generală este redus. În același timp, OMS a atras atenția că nu are încă „imaginea completă” a situației și nu poate face o evaluare cuprinzătoare a riscurilor fără date suplimentare din partea Rusiei.

Anterior, OMS evaluase riscul pentru Europa drept foarte scăzut, în timp ce pentru Rusia riscul era considerat scăzut, iar pentru regiunea Irkutsk, între moderat și scăzut. Organizația a subliniat însă că diagnosticul femeii nu fusese confirmat oficial ca fiind ciumă pneumonică.

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