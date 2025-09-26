Care sunt simptomele de ciumă bubonică. Boala nu a fost eradicată, sunt 7 cazuri pe an în SUA

Ciuma bubonică a provocat unele dintre cele mai devastatoare pandemii care au lovit omenirea. „Moartea Neagră”, așa cum a rămas cunoscută, nu este o boală a trecutului. Ea continuă să facă victime în anumite zone ale lumii, inclusiv în SUA. Iată ce simptome are și cum se tratează ciuma bubonică.

Cercetările genetice au arătat că bacteria Yersinia pestis care provoacă ciuma bubonică există încă din perioada Neoliticului, acum aproximativ 5.000 de ani. Această boală infecțioasă a declanșat prima pandemie din istoria omenirii atestată documentar: Ciuma lui Iustinian (541-542 d.Hr.). A izbucnit în Constantinopol și s-a extins cu repeziciune pe trei continente: Europa, Asia și Africa.

Scrierile istorice susțin că însuși împăratul Iustinian s-a îmbolnăvit de ciumă, dar a supraviețuit. Pandemia a lovit omenirea în valuri și a ucis între 25 și 50 de milioane de europeni, adică aproape o treime din populația continentului. Însă, cea cea mai devastatoare pandemie de ciumă a fost „Moartea Neagră” (1347-1353), care ar fi făcut între 75 și 200 de milioane de victime în Eurasia.

Țările în care ciuma încă face victime

În România, cea mai notorie epidemie a fost „Ciuma lui Caragea”, care a lovit capitala între 1813 și 1814 și a provocat moartea a 20.000-30.000 de bucureșteni. În istoria recentă, țara noastră nu a mai raportat niciun caz de ciumă bubonică la oameni. Cu toate acestea, boala nu a fost complet eradicată în lume.

Ciuma continuă să provoace epidemii locale sau focare sporadice în anumite regiuni ale lumii. Republica Democrată Congo a raportat mai multe epidemii în ultimele decenii, Madagascar a înregistrat focare regulate, iar în alte câteva țări din Africa și Asia au apărut cazuri sporadice în ultimii ani.

Ciuma face victime și pe continentul american. SUA raportează, în medie, 7 cazuri anual. În vara acestui an, o persoană din Arizona a murit de ciumă pneumonică, forma cea mai gravă a bolii, potrivit BBC.

În decursul ultimilor 15 ani pentru care există date, 25 de țări au raportat către Organizația Mondială a Sănătății 38.310 cazuri de ciumă la oameni și 2.845 de decese.

Cum se transmite ciuma

Bacteria care provoacă boala infecțioasă se răspândește în principal prin puricii care trăiesc pe rozătoare și alte animale. Atât oamenii, cât și animalele mușcate de purici infectați pot dezvolta boala.

Pisicile sunt deosebit de vulnerabile la ciumă și se pot infecta dacă vânează sau mănâncă rozătoare bolnave. Ele pot transmite bacteria prin picături infectate stăpânilor lor sau medicilor veterinari care le îngrijesc.

Transmiterea de la om la om este rară, dar poate avea loc în cazurile de ciumă pneumonică, când o persoană infectată împrăștie bacteria prin tuse. În situații excepționale, oamenii au fost infectați cu ciumă pneumonică și de la câini sau pisici bolnave.

Care sunt simptomele de ciumă

Ciuma bubonică este cea mai comună dintre cele trei forme ale bolii. Numele ei provine de la umflarea ganglionilor limfatici (buboni) pe care boala o provoacă, conform centrului medical Cleveland Clinic, din SUA. Ganglionii din zona axilei, inghinală și gât pot ajunge la dimensiuni mari, cât un ou, și pot supura puroi.

Alte simptome care pot să apară includ:

febră ridicată, care apare brusc

frisoane

dureri de cap

dureri abdominale, de brațe și picioare

slăbiciune

Celelalte două forme de ciumă sunt:

Ciuma septicemică

Poate apărea ca prim simptom al bolii sau se poate dezvolta dintr-o ciumă bubonică netratată, potrivit Centrului pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC), din SUA. Perioada de incubație nu este bine definită, dar, cel mai probabil, se manifestă în câteva zile de la expunere.

Ciuma septicemică se manifestă prin:

febră

frisoane

slăbiciune extremă

dureri abdominale

șoc

uneori, sângerări la nivelul pielii și altor organe

Pielea și alte țesuturi se pot înnegri și necroza, în special la nivelul degetelor de la mâini, de la picioare și al nasului.

Ciuma pneumonică

Această formă de ciumă, cea mai gravă dintre toate, apare atunci când bacteria ajunge în plămâni la un pacient cu ciumă bubonică sau septicemică netratată. De asemenea, se poate transmite prin inhalarea picăturilor infectate eliminate prin tuse de o persoană sau un animal bolnav de ciumă pneumonică.

Ciuma pneumonică este singura formă a bolii care se poate transmite direct de la o persoană la alta. Perioada de incubație după inhalare poate fi de numai o zi. Principala caracteristică a bolii este o pneumonie care se instalează rapid și se manifestă prin:

dificultăți de respirație

dureri în piept

tuse

uneori, spută apoasă sau cu sânge

Alte simptome includ:

febră

dureri de cap

slăbiciune

greață sau vărsături

Cum se tratează ciuma în 2025

Până la apariția antibioticelor, ciuma avea o mortalitate foarte ridicată, de 60% sau chiar aproape de 100% în cazul ciumei pneumonice. Cu tratamentele moderne, rata mortalității a scăzut la 7-10%.

Ciuma rămâne o boală foarte gravă, dar tratabilă cu antibiotice. Cu cât sunt administrate mai repede, cu atât șansele de recuperare sunt mai mari. Pacienții diagnosticați cu ciumă sunt internați în spital pentru a primi tratamentul, iar în unele cazuri, pot fi izolați temporar.

Antibioticele utilizate pentru tratarea ciumei includ:

ciprofloxacin, levofloxacin și moxifloxacin

gentamicină

doxiciclină

Persoanele care au fost în contact apropiat cu pacienți cu ciumă pneumonică sunt monitorizate. În funcție de tipul și momentul contactului, pot primi antibiotice preventiv.

De ce nu a fost eradicată ciuma

Deși nu mai este o amenințare la fel de mare ca în trecut, această boală infecțioasă este aproape imposibil de eradicat. Bacteria Yersinia pestis trăiește în mod natural în populațiile de rozătoare sălbatice (șobolani, veverițe, marmote, etc.). Atâta timp cât aceste „rezervoare” există în sălbăticie, bacteria are un refugiu permanent și nu poate fi eliminată complet.

„Dacă nu exterminăm rozătoarele, [ciuma] va continua să existe mereu”, a explicat pentru BBC Daniel Epstein, fostul director de comunicare al Pan American Health Organization. Singura boală umană eradicată până acum, variola, nu există la animale.

Ciuma nu doar că nu poate fi eradicată, dar există temerea că bacteria Yersinia va dezvolta rezistență la antibiotice. De altfel, au fost documentate în Madagascar câteva cazuri izolate de tulpini rezistente la mai multe antibiotice. Acest lucru ar face tratamentul mai dificil și ar putea duce la reapariția focarelor de ciumă în lume.

