Antena Căutare
Home Lifestyle Health Care sunt simptomele de ciumă bubonică. Boala nu a fost eradicată, sunt 7 cazuri pe an în SUA

Care sunt simptomele de ciumă bubonică. Boala nu a fost eradicată, sunt 7 cazuri pe an în SUA

Ciuma bubonică a provocat unele dintre cele mai devastatoare pandemii care au lovit omenirea. „Moartea Neagră”, așa cum a rămas cunoscută, nu este o boală a trecutului. Ea continuă să facă victime în anumite zone ale lumii, inclusiv în SUA. Iată ce simptome are și cum se tratează ciuma bubonică.

Autor: Oana Antonescu
Publicat: Vineri, 26 Septembrie 2025, 10:01 | Actualizat Miercuri, 24 Septembrie 2025, 14:30
„Doctorii ciumei”, cum erau numiți în trecut medicii care tratau această boală, purtau măști de protecție cu cioc lung și ochelari de sticlă fixați în mască | Shutterstock

Cercetările genetice au arătat că bacteria Yersinia pestis care provoacă ciuma bubonică există încă din perioada Neoliticului, acum aproximativ 5.000 de ani. Această boală infecțioasă a declanșat prima pandemie din istoria omenirii atestată documentar: Ciuma lui Iustinian (541-542 d.Hr.). A izbucnit în Constantinopol și s-a extins cu repeziciune pe trei continente: Europa, Asia și Africa.

Scrierile istorice susțin că însuși împăratul Iustinian s-a îmbolnăvit de ciumă, dar a supraviețuit. Pandemia a lovit omenirea în valuri și a ucis între 25 și 50 de milioane de europeni, adică aproape o treime din populația continentului. Însă, cea cea mai devastatoare pandemie de ciumă a fost „Moartea Neagră” (1347-1353), care ar fi făcut între 75 și 200 de milioane de victime în Eurasia.

Țările în care ciuma încă face victime

În România, cea mai notorie epidemie a fost „Ciuma lui Caragea”, care a lovit capitala între 1813 și 1814 și a provocat moartea a 20.000-30.000 de bucureșteni. În istoria recentă, țara noastră nu a mai raportat niciun caz de ciumă bubonică la oameni. Cu toate acestea, boala nu a fost complet eradicată în lume.

Articolul continuă după reclamă

Ciuma continuă să provoace epidemii locale sau focare sporadice în anumite regiuni ale lumii. Republica Democrată Congo a raportat mai multe epidemii în ultimele decenii, Madagascar a înregistrat focare regulate, iar în alte câteva țări din Africa și Asia au apărut cazuri sporadice în ultimii ani.

Ciuma face victime și pe continentul american. SUA raportează, în medie, 7 cazuri anual. În vara acestui an, o persoană din Arizona a murit de ciumă pneumonică, forma cea mai gravă a bolii, potrivit BBC.

În decursul ultimilor 15 ani pentru care există date, 25 de țări au raportat către Organizația Mondială a Sănătății 38.310 cazuri de ciumă la oameni și 2.845 de decese.

Cum se transmite ciuma

Bacteria care provoacă boala infecțioasă se răspândește în principal prin puricii care trăiesc pe rozătoare și alte animale. Atât oamenii, cât și animalele mușcate de purici infectați pot dezvolta boala.

Pisicile sunt deosebit de vulnerabile la ciumă și se pot infecta dacă vânează sau mănâncă rozătoare bolnave. Ele pot transmite bacteria prin picături infectate stăpânilor lor sau medicilor veterinari care le îngrijesc.

Transmiterea de la om la om este rară, dar poate avea loc în cazurile de ciumă pneumonică, când o persoană infectată împrăștie bacteria prin tuse. În situații excepționale, oamenii au fost infectați cu ciumă pneumonică și de la câini sau pisici bolnave.

Care sunt simptomele de ciumă

Ciuma bubonică este cea mai comună dintre cele trei forme ale bolii. Numele ei provine de la umflarea ganglionilor limfatici (buboni) pe care boala o provoacă, conform centrului medical Cleveland Clinic, din SUA. Ganglionii din zona axilei, inghinală și gât pot ajunge la dimensiuni mari, cât un ou, și pot supura puroi.

Alte simptome care pot să apară includ:

  • febră ridicată, care apare brusc
  • frisoane
  • dureri de cap
  • dureri abdominale, de brațe și picioare
  • slăbiciune

Celelalte două forme de ciumă sunt:

Ciuma septicemică

Poate apărea ca prim simptom al bolii sau se poate dezvolta dintr-o ciumă bubonică netratată, potrivit Centrului pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC), din SUA. Perioada de incubație nu este bine definită, dar, cel mai probabil, se manifestă în câteva zile de la expunere.

Ciuma septicemică se manifestă prin:

  • febră
  • frisoane
  • slăbiciune extremă
  • dureri abdominale
  • șoc
  • uneori, sângerări la nivelul pielii și altor organe

Pielea și alte țesuturi se pot înnegri și necroza, în special la nivelul degetelor de la mâini, de la picioare și al nasului.

Ciuma pneumonică

Această formă de ciumă, cea mai gravă dintre toate, apare atunci când bacteria ajunge în plămâni la un pacient cu ciumă bubonică sau septicemică netratată. De asemenea, se poate transmite prin inhalarea picăturilor infectate eliminate prin tuse de o persoană sau un animal bolnav de ciumă pneumonică.

Ciuma pneumonică este singura formă a bolii care se poate transmite direct de la o persoană la alta. Perioada de incubație după inhalare poate fi de numai o zi. Principala caracteristică a bolii este o pneumonie care se instalează rapid și se manifestă prin:

  • dificultăți de respirație
  • dureri în piept
  • tuse
  • uneori, spută apoasă sau cu sânge

Alte simptome includ:

  • febră
  • dureri de cap
  • slăbiciune
  • greață sau vărsături

Cum se tratează ciuma în 2025

Până la apariția antibioticelor, ciuma avea o mortalitate foarte ridicată, de 60% sau chiar aproape de 100% în cazul ciumei pneumonice. Cu tratamentele moderne, rata mortalității a scăzut la 7-10%.

Ciuma rămâne o boală foarte gravă, dar tratabilă cu antibiotice. Cu cât sunt administrate mai repede, cu atât șansele de recuperare sunt mai mari. Pacienții diagnosticați cu ciumă sunt internați în spital pentru a primi tratamentul, iar în unele cazuri, pot fi izolați temporar.

Antibioticele utilizate pentru tratarea ciumei includ:

  • ciprofloxacin, levofloxacin și moxifloxacin
  • gentamicină
  • doxiciclină

Persoanele care au fost în contact apropiat cu pacienți cu ciumă pneumonică sunt monitorizate. În funcție de tipul și momentul contactului, pot primi antibiotice preventiv.

De ce nu a fost eradicată ciuma

Deși nu mai este o amenințare la fel de mare ca în trecut, această boală infecțioasă este aproape imposibil de eradicat. Bacteria Yersinia pestis trăiește în mod natural în populațiile de rozătoare sălbatice (șobolani, veverițe, marmote, etc.). Atâta timp cât aceste „rezervoare” există în sălbăticie, bacteria are un refugiu permanent și nu poate fi eliminată complet.

„Dacă nu exterminăm rozătoarele, [ciuma] va continua să existe mereu”, a explicat pentru BBC Daniel Epstein, fostul director de comunicare al Pan American Health Organization. Singura boală umană eradicată până acum, variola, nu există la animale.

Ciuma nu doar că nu poate fi eradicată, dar există temerea că bacteria Yersinia va dezvolta rezistență la antibiotice. De altfel, au fost documentate în Madagascar câteva cazuri izolate de tulpini rezistente la mai multe antibiotice. Acest lucru ar face tratamentul mai dificil și ar putea duce la reapariția focarelor de ciumă în lume.

Citește și: Se întoarce în forță boala ca provoacă tuse cu sânge. De ce sunt tot mai multe cazuri în Europa

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.

Top 5 cele mai frecvente tipuri de cancer din România și simptomele lor...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cum arată soţia lui Florin Prunea! Imagini rare cu Lidia, cu care e căsătorit de mai bine de 30 de ani Cum arată soţia lui Florin Prunea! Imagini rare cu Lidia, cu care e căsătorit de mai bine de 30 de ani
Observatornews.ro Un criminal din Tulcea a fost prins după 26 de ani. Ce l-a dat de gol Un criminal din Tulcea a fost prins după 26 de ani. Ce l-a dat de gol
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans   Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Ispita Mattia, dezvăluiri despre sentimentele față de Bianca și împăcarea ei cu Marian. Vezi interviul în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Ispita Mattia, dezvăluiri despre sentimentele față de Bianca și împăcarea ei cu Marian. Vezi interviul în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Top 5 cele mai frecvente tipuri de cancer din România și simptomele lor
Top 5 cele mai frecvente tipuri de cancer din România și simptomele lor
Apariție neașteptată la Paris. Un supermodel revine în lumina reflectoarelor după o perioadă petrecută în spital
Apariție neașteptată la Paris. Un supermodel revine în lumina reflectoarelor după o perioadă petrecută în spital Catine.ro
Boala care îți dă dureri la menstruație. Una din 10 femei e afectată
Boala care îți dă dureri la menstruație. Una din 10 femei e afectată
Hande și Gamze Erçel se află împreună la Milano. Actrița a găsit modalitatea perfectă de a trece peste despărțirea de Hakan Sabanci
Hande și Gamze Erçel se află împreună la Milano. Actrița a găsit modalitatea perfectă de a trece peste... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Zelenski lansează cel mai dur avertisment către Kremlin: are sprijinul lui Trump pentru a lovi în inima Rusiei
Zelenski lansează cel mai dur avertisment către Kremlin: are sprijinul lui Trump pentru a lovi în inima Rusiei Libertatea.ro
Operațiunea „samurai": Planul lui Bolojan pentru a micșora datoria publică. „Imaginea României atârnă de un fir de ață”
Operațiunea „samurai": Planul lui Bolojan pentru a micșora datoria publică. „Imaginea... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
Cum arată părinții lui Teo Cosmin de la Insula Iubirii! Cele mai speciale imagini din intimitatea familiei lui | FOTO
Cum arată părinții lui Teo Cosmin de la Insula Iubirii! Cele mai speciale imagini din intimitatea familiei lui | FOTO Spynews.ro
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO BZI
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Orez cu dovleac și ciuperci. O rețetă de toamnă hrănitoare
Orez cu dovleac și ciuperci. O rețetă de toamnă hrănitoare HelloTaste.ro
21 de zimbri au fost găsiți morți în Munții Țarcu. S-au luat probe, iar concluziile analizelor sunt îngrijorătoare
21 de zimbri au fost găsiți morți în Munții Țarcu. S-au luat probe, iar concluziile analizelor sunt... Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 27 septembrie 2025. Vărsătorii își găsesc marea iubire. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 27 septembrie 2025. Vărsătorii își găsesc marea iubire. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Explozie de cazuri de cancer: Se așteaptă peste 18 milioane de decese în 2050, cu 75% mai mult decât acum
Explozie de cazuri de cancer: Se așteaptă peste 18 milioane de decese în 2050, cu 75% mai mult decât acum Jurnalul
Alex Velea, confesiuni despre criticile din online: Au nenorocit-o psihic pe Antonia...
Alex Velea, confesiuni despre criticile din online: Au nenorocit-o psihic pe Antonia... Kudika
Avertismentul unui mecanic despre mașinile aduse din Germania: „Ajung la noi cu probleme mari”
Avertismentul unui mecanic despre mașinile aduse din Germania: „Ajung la noi cu probleme mari” Playtech
NUNTA care va rescrie ISTORIA! Mirabela Gradinaru în rochie de MIREASĂ. Cand e MARELE EVENIMENT
NUNTA care va rescrie ISTORIA! Mirabela Gradinaru în rochie de MIREASĂ. Cand e MARELE EVENIMENT Redactia.ro
O fabrică japoneză din România face diponibilizări colective. Peste 200 de oameni vor rămâne fără loc de muncă
O fabrică japoneză din România face diponibilizări colective. Peste 200 de oameni vor rămâne fără loc de muncă Observator
Dizenterie: cauze, simptome, mod de transmitere și tratament
Dizenterie: cauze, simptome, mod de transmitere și tratament MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro ProSport
Oficial, despre INTERZICEREA centralelor de apartament: „Va fi inevitabil”
Oficial, despre INTERZICEREA centralelor de apartament: „Va fi inevitabil” Gandul
AMENDĂ de 10.000 lei pentru românii care locuiesc la bloc și fac acest lucru în apartamentele lor
AMENDĂ de 10.000 lei pentru românii care locuiesc la bloc și fac acest lucru în apartamentele lor CanCan
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie DeParinti
Blake Lively a marcat cea de-a 18-a aniversare a serialului „Gossip Girl” cu fotografii inedite, inclusiv una alături de fostul iubit, Penn Badgley
Blake Lively a marcat cea de-a 18-a aniversare a serialului „Gossip Girl” cu fotografii inedite, inclusiv una... ZUTV
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au UseIT
Plăcintă cu varză călită. Un clasic al bucătăriei românești și est-europene
Plăcintă cu varză călită. Un clasic al bucătăriei românești și est-europene Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x