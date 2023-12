Cățelușa alpinistă din România care i-a uimit pe internauți. Zoe a văzut 37 de vârfuri montane și are legitimație de montaniard

Primul cățel din România care a obținut legitimație de montaniard impresionează tot mai mulți internauți. Iată cum arată micuța și ce a declarat stăpânul acesteia.

Povestea micuței Zoe s-a viralizat rapid în ultimele zile, datorită imaginilor în care aceasta apare în diferite ipostaze călătorind pe vârful munților. Stăpânii cățelușei sunt pasionați de drumeții, iar de-a lungul timpului aceștia au luat-o pe Zoe cu ei în toate călătoriile.

În acest an, Zoe a vizitat cel de-al 37 lea vârf montan alături de familia ei, micuța fiind foarte fericită pentru aventurile pe care le are pe munte. Iată ce detalii a dezvăluit stăpânul ei.

Cățelușa Zoe este primul cățel din România care a obținut legitimație de montaniard

Zoe este o cățelușă în vârstă de 9 ani care face parte din rasa Caniche și care a cucerit atât vârfurile munților, cât și inimile internauților. Stăpânii acesteia i-au făcut și o pagină de Facebook unde postează uneori imagini cu micuța care este îndrăgită și de către alți oameni pasionați de drumeții.

„Zoe Alpinista a fost peste tot cu mine în drumeții, are 37 de vârfuri cucerite la activ. E prima căţeluşă care are legitimaţie de montaniard, fiind legitimată la Clubul Altitudine din Zărneşti” a declarat stăpânul ei Daniel Cheșa, potrivit Agerpres.

„Pe munte, de multe ori, o recunosc diferiţi montaniarzi şi vor să facă poze cu ea, iar Zoe se aşază de parcă ar fi fotomodel. Are 9 ani, fizic nu are probleme, dar are început de cataractă şi trebuie să avem grijă. E destul de friguroasă, însă are diferite geci adaptate la anotimp, geci de ploaie, are geci de ger, bocăncei de drumeţie, nişte bocanci speciali pentru urcat pe zăpadă cu crampoane. Mai ales dacă e frig de -10° Celsius simte la lăbuţe şi vrea în braţe", a mai spus Daniel.

Zoe este un cățel care nu provoacă probleme atunci când este lăsat liber în natură, pentru că nu are instinctul de a vâna, pe care alți câini de talie mare îl au de obicei. Daniel Cheșa susține că o rasă de talie medie este ideală pentru astfel de drumeții.

„Un câine pentru drumeţii trebuie să fie rasă de talie mijlocie. Dacă e prea mic se pierde prin iarbă, prin tufişuri, dacă e prea mare, iarăşi îţi creează probleme. Mai ales câinii gen ciobănesc German care aleargă după vânat. De exemplu, dacă escaladăm cu funia, o pot pune în rucsac. Ea are doar 7 kilograme şi poate fi transportată uşor. În plus, nu este un câine gălăgios, latră doar dacă simte pericol” a mai povestit stăpânul frumoasei Zoe.

Fiind primul cățel din România care a primit un certificat de montaniard, familia ei are încă un motiv pentru care să se mândrească cu reușitele ei.

Stăpânul lui Zoe a făcut înconjurul lumii

Datorită pasiunii lui Daniel Cheșa de a călători, cățelușa a prins gustul călătoriilor și, astfel, a devenit populară în mediul online. Însoțindu-și familia în majoritatea călătoriilor, Zoe este acum recunoscută la nivel național pentru acest aspect.

Conform spuselor stăpânul ei, Daniel este, de asemenea, primul mureșean care a escaladat singur Mont Blanc pe timp de noapte.

„Nu sunt alţi români despre care să ştiu că au reuşit să ocolească planeta singuri, dar ştiu sigur că eu sunt primul mureşan care a reuşit această performanţă. În 2021 am reuşit să fiu primul mureşean, e posibil să fiu şi primul român, care a escaladat singur, noaptea, Mont Blanc, cel mai înalt gheţar din Europa care are 4.810 metri înălţime” a mai povestit Daniel Cheșa.

