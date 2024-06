Ce au putut să găsească vecinii în scara blocului: „O fi vreo Cenușăreasa? În loc să își uite pantoful și-a uitat toată rochia?”

Cetățenii care locuiesc la bloc au parte zilnic de adevărate surprize din partea vecinilor, însă de această dată așteptările au fost depășite! Iată ce au găsit locatarii chiar în scara blocului!

Locatarii unui bloc dintr-un complex rezidențial din București au avut parte de o adevărată surpriză după ce un vecin sau o vecină a aruncat un obiect vestimentar chiar în mijlocul scării fără nici o remușcare.

Iată ce au găsit vecinii chiar în scara blocului și de ce situația este de-a râsul-plânsul!

Ce au putut să găsească vecinii în scara blocului

Cetățenii care locuiesc la bloc au parte zilnic de adevărate surprize din partea vecinilor, însă de data aceasta, locatarii unui bloc dintr-un complex rezidențial din București au rămas de-a dreptul uimiți de ceea ce au văzut în fața ochilor.

Pentru că situația este cu adevărat amuzantă, dar și îngrijorătoare, o locatară a decis să pozeze obiectul vestimentar abandonat pe jos și să îl posteze într-un grup de Facebook unde comunitatea complexului discută diverse subiecte ce țin de traiul comun al acesteia.

„Multe au văzut holul nostru de la intrare - gunoi, plante, ghivece, bradul de Crăciun de la admin, dar faza asta e chiar nouă și neașteptată...

O fi vreo Cenușăreasa modernă? În loc să își uite pantoful și-a uitat toată rochia?

Cert e că sunt de fel dintr-un oraș mic, învechit, aproape mort, al României dar, chiar și așa, sunt mândră că nu am văzut niciodată în scările de bloc de acolo "diversitatea" pe care am văzut-o în scările de bloc din acest complex.

Sunteți salutați. Seară faină!” a scris femeia în grupul de Facebook al complexului.

Oamenii au preluat postarea și au publicat-o inclusiv pe Tik Tok, amuzându-se de situație.

Iată videoclipul!

Oamenii nu s-au abținut din comentarii și au reacționat imediat:

„Da, zilele trecute în același colț erau alte haine și încălțăminte. Probabil dorește să le dea de pomană, însă consider că poate să le ducă la o biserică, casă de copii, la magazinele de haine care colectează second hand sau chiar să le doneze pe OLX, iar dacă nicio variantă nu este ok atunci să le arunce la gunoi. Este neplăcut ca o scară de bloc să fie o pubelă de gunoi...” a precizat o altă vecină care nu vede o astfel de situație pentru prima oară.

„Scara 3 este mizeră! Lumea obișnuiește să scoată gunoiul la ușă și să îl “uite” acolo și câte două zile ca să fim siguri că mirosul împânzește bine tot palierul… De 5 ani de când stau aici nu funcționează ușa de la intrarea în scară, ușa care este absolut vandalizată. Mulțumim vecinilor pentru “ambientul” frumos în care trăim!” a mai scris o internaută dezamăgită de lucrurile care se întâmplă în complexul în care trăiește.

