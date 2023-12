Ce conține, de fapt, parizerul. Cum ne dăm seama dacă este de calitate

Parizerul rămâne un produse pe care românii preferă să-l consume cu muștar și pâine. Tot mai mulți oameni în mâncau în trecut fără să știe ce conține de fapt. În anii 80`, acesta ar fi fost făcut și dintr-un aditiv radioactiv.

Parizerul a fost un produs nelipsit de pe mesele românilor în anii 80`. Acesta era consumat de foarte multe persoane, fără a cunoaște ingredientele din care era făcut. Se spunea că era de fapt o pastă de piele de pasăre, emulsie din șorici, zgârciuri, cartilagii, aditivi și coloranți.

Mai mult, un consilier superior la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității a scos la iveală faptul că parizerul ar fi conținut un aditiv radioactiv începând cu anul 1982. În prezent, mulți oameni au renunțat la achiziționarea unui astfel de produs din magazine, punând accent pe ingredientele din care ar fi făcut.

Ce spune experții culinari despre parizerul din zilele noastre

Dacă în trecut parizerul era un adevărat pericol pentru sănătatea populației, acum experții culinari sunt de o altă părere. Se pare că acest produs ar fi în zilele noastre o adevărată delicatesă. Iată ce ar conține, de fapt.

Citește și: Ce poți să cumperi de la magazinele ANAF din București sau alte orașe din țară. Ce poți lua cu 30 de lei

„În continuare are o imagine proastă și este asimilat muncitorilor necalificați care-l consumă pe portiera mașinii, pe ziar. Poate reușim să schimbăm o parte din mentalitate, dar trebuie să ne ajute cumva și producătorii, să producă parizer calitativ", spune Cosmin Dragomir, organizator, potrivit Observator.

Cum ne dăm seama dacă parizerul este sau nu de calitate

Potrivit experților culinari, parizerul nu mai este ce a fost în trecut. Acesta este un cârnat din carne de porc tocată fin amestecată cu slănină, similar cu Mortadella, originar din orașul Bologna. Este condimentat cu piper negru, nucșoară, ienibahar, semințe de țelină sau coriandru.

„Ar trebui să analizăm întâi bucata întreagă de parizer, să-i verificăm tactil consistența. Tăiem o felie, o mirosim, vedem intensitatea și ce exprimă parfumul acelui parizer. După care, gustativ, trebuie să simțim consistența și textura acelui produs.Textura să nu fie gumoasă, să nu am acea senzație de gumă de mestecat", spune Marian Timofti, președinte FNDA, conform sursei citate.

Produsul se găsește chiar în meniul unor restaurante celebre din țară, fiind o adevărată delicatesă. Și românii și-au schimbat părerea despre parizerul din prezent. Aceștia sunt de părere că un astfel de cârnat din carne de porc conține ingrediente calitative.

Citește și: Cum arată un cărucior de cumpărături cu produse în valoare de 200 de lei. Ce mai poţi cumpăra cu această sumă la finalul lui 2023

„Rețetele de atunci nu se mai aplică la rețetele pe care le avem acum și sunt convinsă că există produse de bază și produse de calitate superioară”, a fost părerea unui consumător.

„Este destul de savuroasă felia respectivă. Are o aromă foarte bună. Se simte sare, usturoi, se simte foarte puțin afumat. Am consumat în copilărie și am o nostalgie față de parizer. A rămas o mâncare de nostalgie”, a mai mărturisit un român.

Mai multe informații despre acest subiect sunt disponibile aici, pe Observator.