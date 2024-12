Ce preț are un kilogram de carne de porc înainte de sărbători. Românii se gândesc cu frică la cheltuielile de anul acesta

Carnea de porc este la mare căutare luna aceasta. Iatâ cât costă un kilogram din principalele sortimente cumpărate de români!

Sărbătorile de iarnă se apropie cu pași repezi, iar românii sunt deja cu gândul la cheltuielile pe care le vor avea în această perioadă.

Gospodinele au început să facă listele de cumpărături pentru ca totul să fie gata la timp, iar marile magazine s-au aprovizionat deja cu toate cele necesare.

Cu toate acestea, atunci când ajung în fața rafturilor, românilor nu le vine să creadă cât de mulți bani sunt nevoiți să scoată din buzunar pentru a se bucura de masa tradițională de Crăciun și de Revelion.

Iată cu cât a ajuns să se vândă un kilogram de carne de porc la începutul lunii decembrie 2024!

Ce preț are un kilogram de carne de porc înainte de sărbători

Cererea crescută din partea consumatorilor în perioada festivă, oferta limitată de porci autohtoni și producția scăzută de cereale sunt factorii care au dus anul acesta la creșterea prețurilor de la raft atunci când vine vorba de alimente, dar mai ales când vine vorba de produsele festive, precum este carnea de porc.

În prezent, prețul cărnii de porc este estimat să crească cu un procent între 10% și 15% în perioada imediat următoare, dat fiind faptul că producătorii se plâng de probleme importante cu care se confruntă. Printre acestea se enumeră costurile mari ale cerealelor, cererea crescută și oferta limitată.

Spre exemplu, prețul porumbului, care este un ingredient esențial în hrana animalelor, a cunoscut o creștere a prețului din cauza secetei, iar românii caută în această perioadă carne proaspătă în general la producătorii locali. O mare parte dintre consumatorii de carne de porc preferă să cumpere porci crescuți în sistem tradițonal, însă pentru un moment producția locală pare că nu reușește să facă față cererii.

Potrivit unei publicații, în prezent prețurile pentru carnea de porc din piețe sunt următoarele:

mușchi de porc: 34 de lei / kilogram

ceafă: între 24 și 26 de lei / kilogram

ciolan: 20 de lei / kilogram

porc viu: 18 lei / kilogram (la producător)

„Oamenii preferă bucăți mari pentru preparatele tradiționale – pulpă, ceafă, căpățână pentru piftie. Comparativ cu anul trecut, totul este mai scump,” a declarat un producător din piață pentru sursa amintită mai sus.

Se pare că românii se îndreaptă din ce în ce mai mult către gospodari sau micii producători pentru că sunt convinși de felul în care sunt crescuți porcii și au mai multă încredere.

„Deși prețurile sunt mari, alegem să cumpărăm din gospodării țărănești pentru siguranță și prospețime”, a mai spus o clientă potrivit sursei.

Creșterea semnificativă a cererii în perioada sărbătorilor are loc an de an, însă directorul executiv al ARC, Dana Tănase, estimează că producția autohtonă a înregistrat anul acesta o creștere de doar 5%, cantitate care este insuficientă pentru a echilibra piața.

