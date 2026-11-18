În ultimele zile, au avut loc mai multe incidente informatice, printre care pana globală Microsoft, avioanele blocate la sol în, dar și bănci cu tranzacții blocate, în America. Înainte de aceste incidente, hackerii au atacat sistemele frigorifice din Franța.

Avioane ținute la sol, milioane de utilizatori fără acces la servicii Microsoft, bănci cu tranzacții blocate și frigidere controlate de hackeri. În numai câteva săptămâni, o serie de incidente informatice majore a afectat servicii esențiale din mai multe țări. Mai mult, până și linkurile din postările vechi ale unor personalități precum Donald Trump au fost deturnate. Ce se întâmplă cu infrastructura digitală și cât de vulnerabilă a devenit lumea conectată la internet?

Hackerii au atacat sistemele frigorifice din Franța, iar Google Cloud a căzut, în luna octombrie

Primul incident informatic din ultima perioadă a avut loc între 11 și 12 octombrie, atunci când hackerii au atacat sistemele frigorifice din Franța Au fost vizate aproximativ 700 de magazine de un atac cibernetic, potrivit agenției de presă AFP. Hackerii ar fi acționat de la distanță, modificând temperaturile frigiderelor și congelatoarelor, ceea ce a dus la distrugerea unor cantități importante de alimente. Autoritățile franceze au declarat că la atac ar fi contribuit și structuri asociate Iranului.

O săptămână mai târziu, pe 20 octombrie, Google Cloud cade. De vină a fost o pană de curent la un centru de date, care a dus la perturbări majore în Marea Britanie. Milioane de clienți bancari au fost afectați. Au avut de suferit și servicii ale Revolut, Lloyds și HSBC. Clienții nu au putut să efectueze plăți sau să retragă bani. Compania a transmis că a fost o problemă tehnică, nu un atac cibernetic.

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Alerte nucleare în false în Ucraina și Rusia. Un nou atac cibernetic asupra frigiderelor în Europa, în luna noiembrie

Între 1-2 noiembrie, hackerii au trimis alerte nucleare false în Ucraina și Rusia. Au avut de suferit aplicațiile oficiale de avertizare, iar utilizatorii au primit mesaje false despre atacuri nucleare și amenințări chimice. Incidentul a fost considerat cel mai grav exemplu de manipulare a sistemelor digitale, iar cele două au confirmat că au existat probleme.

Între 2 și 4 noiembrie, a avut loc un nou val de atacuri asupra frigiderelor. De această dată, au fost afectate sisteme frigorifice din țări precum Belgia, Luxemburg, Irlanda și Suedia. Și atunci temperaturile congelatoarelor au fost modificate de la distanță. În Franța, în cazul primului incident, au fost modificate și temperaturile sistemelor de refrigerare care aparțineau serviciului național de sânge.

Pana globală Microsoft și avioane ținute la sol, în America

Săptămâna trecută, la Microsoft a apărut o pană globală care a blocat utlook, Teams și Copilot. Nu doar utilizatorii au fost afectați, ci și companii, instituții publice și organizații din toată lumea. Compania a declarat că incidentul a fost legat de modificări de infrastructură, fără să fie vorba de un atac cibernetic.

Microsoft a explicat că au existat trei cauze care au dus la pana globală. Compania a transmis că dacă fiecare problemă ar fi apărut separat, ar fi fost mult mai ușor de rezolvat, însă cele trei probleme: un bug vechi de câteva luni, capacitatea serverelor și conexiuni interne care nu funcționau corect, au dus la o situație care a fost remediată mai greu, scrie The Guardian.

Vineri, pe 13 noiembrie, avioanele au fost ținute la sol pentru aproape cinci ore. Totul ar fi pornit de la sistemele învechite de comunicații și o problemă tehnică. Incidentul a dus la întârzieri și anulări de zboruri. Nici după ce a fost rezolvată situația, haosul nu a dispărut complet. Autoritățile au transmis că nu există informații despre un atac cibernetic, potrivit Al Jazeera English.

Postările vechi ale lui Donald Trump, vizate de hackeri. Băncile din America s-au confruntat cu probleme

Postările vechi ale lui Donald Trump și a două dintre lanțurile de restaurante fast-food au fost vizate de atacatori. Practic, linkurile din postările vechi au început să redirecționeze utilizatorii către pagini care nu aveau legătură cu mesajele originale. Compania Bitly a transmis că hackerii au profitat de o problemă care permitea folosirea din nou a unor linkuri vechi, inactive, scrie CNN.

Luni, pe 16 noiembrie, au apărut probleme la băncile america și la United Airlines. Clienții băncilor americane au avut probleme în a-și accesa conturile și a efectua transferurilor. Problema ar fi pornit de la JPMorgan Chase, una dintre cele mai mari bănci din SUA. Compania a transmis că incidentul a fost cauzat de o eroare software.

Tot pe 16 noiembrie, în contextul situației legate de băncile din America, au existat utilizatori care au raportat probleme legate de plăți și serviciile bancare. Cele două companii au asigurat că rețelele lor funcționau normal, așadar nu a fost confirmată o pană generală a sistemelor Visa și Mastercard, chiar dacă utilizatorii au întâmpinat probleme.

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