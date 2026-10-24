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Cine a fost Viorel Păunescu, fostul președinte al Stelei. A murit la 91 de ani. Ce afaceri a avut și cum și-a construit averea

Viorel Păunescu, una dintre figurile cunoscute ale fotbalului românesc de după 1990, a murit sâmbătă, 24 octombrie 2026, la vârsta de 91 de ani. Numele său este legat de conducerea clubului Steaua București, dar și de industria hotelieră, unde a ocupat funcții importante și a intrat în contact cu personalități din România și din străinătate. Iată mai multe detalii!

Autor: Elena Boruz
Publicat: Sambata, 24 Octombrie 2026, 13:12 | Actualizat Sambata, 24 Octombrie 2026, 13:28
Cine a fost Viorel Păunescu, fostul președinte al Stelei | gsp.ro
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Doliu în lumea fotbalului românesc! Viorel Păunescu s-a stins din viață, după mai multe probleme de sănătate.

De-a lungul carierei, acesta a activat în domenii diferite, de la sportul de performanță până la administrarea unor unități hoteliere cunoscute.

Cine a fost Viorel Păunescu

Originar din Fărcășești, Viorel Păunescu a practicat handbalul în 11 în tinerețe, evoluând pentru Steaua și Dinamo în anii 1950 și 1960. A făcut parte și din reprezentativa națională a României la această disciplină.

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Mai târziu, parcursul său profesional l-a adus în prim-planul fotbalului românesc. În perioada 1998-2003, a ocupat funcția de președinte al Stelei București, într-un interval în care clubul a trecut prin schimbări importante de organizare.

În timpul mandatului său, a fost înființată Asociația Fotbal Club Steaua București, iar ulterior activitatea echipei din prima ligă a ajuns în structura societății controlate de Gigi Becali.

Viorel Păunescu a vorbit în mai multe rânduri despre perioada petrecută la conducerea clubului și despre legătura pe care a păstrat-o cu suporterii, chiar și după retragerea din prim-planul fotbalului.

Victor Pițurcă i-a rămas aproape în ultimii ani

În ultima perioadă, fostul președinte al Stelei a avut apariții publice tot mai rare. Potrivit informațiilor publicate anterior în presă, acesta suferea de Alzheimer.

De-a lungul timpului, s-a confruntat și cu alte probleme de sănătate, printre care cinci hernii, despre care vorbise în trecut.

Victor Pițurcă, fostul antrenor al Stelei și unul dintre colaboratorii săi din perioada în care conducea clubul, l-a vizitat în mod regulat în ultimii ani.

Cariera din turism, o altă parte importantă a vieții sale

Pe lângă activitatea din sport, Viorel Păunescu a avut o carieră îndelungată în turism și în industria hotelieră. După 1990, a condus, în calitate de președinte și director general, mai multe companii din București și de la malul mării.

Prin activitatea sa, a intrat în contact cu numeroase personalități care au vizitat România. Printre numele pe care le-a menționat într-un interviu acordat publicației Jurnalul, în 2010, s-au numărat tenorul Luciano Pavarotti, reprezentanți ai familiilor regale europene și figuri importante din sportul internațional, precum Sepp Blatter și Michel Platini.

În același interviu, Viorel Păunescu vorbea despre eforturile depuse de-a lungul carierei și despre satisfacțiile pe care i le-au oferit cele două domenii în care a activat.

Viorel Păunescu, în mașină
Viorel Păunescu, poză alb-negru

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