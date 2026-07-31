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Doliu uriaș pentru Adrian Mutu. Tatăl fostului fotbalist, Spiridon Mutu, a murit la 75 de ani. Mesajul sfâșietor al surorii sale

Familia lui Adrian Mutu este în doliu. Spiridon Mutu, tatăl fostului internațional, a murit la 75 de ani. Sora fotbalistului a anunțat decesul și a oferit detalii despre înmormântarea care va avea loc pe 1 august 2026.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 31 Iulie 2026, 12:04 | Actualizat Vineri, 31 Iulie 2026, 12:07
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Doliu uriaș pentru Adrian Mutu. Tatăl fostului fotbalist, Spiridon Mutu, a murit la 75 de ani. Mesajul sfâșietor al surorii sale | Hepta
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Familia lui Adrian Mutu trece printr-o nouă tragedie. Spiridon Mutu, tatăl fostului mare internațional român, s-a stins din viață la vârsta de 75 de ani. Vestea tristă a fost făcută publică de Laura, sora fostului fotbalist, care a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare și a oferit detalii despre ceremonia de înmormântare.

Tatăl fostului fotbalist a murit la 75 de ani

În mesajul publicat online, aceasta le-a mulțumit tuturor celor care doresc să îi aducă un ultim omagiu tatălui său și a anunțat că slujba de înmormântare va avea loc sâmbătă, 1 august 2026, în Voluntari.

„Cu o durere greu de spus în cuvinte, vă anunț că tatăl meu a plecat dintre noi. Pentru cei care l-au cunoscut, l-au prețuit și doresc să îi aducă un ultim omagiu și să își ia rămas-bun de la el, slujba de înmormântare va avea loc sâmbătă, 1 august 2026, începând cu ora 11:30, la Biserica Sf. Ilie Tesviteanul, Strada Drumul Bisericii, din Voluntari. Înmormântarea va avea loc apoi la Cimitirul Sfântul Ilie din Voluntari. Tată, îți mulțumesc pentru tot ce ne-ai dăruit și pentru toate amintirile pe care le-ai lăsat în urmă. Vei rămâne pentru totdeauna în inimile noastre”, a transmis sora lui Adrian Mutu, conform unui mesaj de pe social media.

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Laura nu a oferit detalii despre cauza decesului, iar familia a ales să păstreze discreția în aceste momente dificile. Până în prezent, Adrian Mutu nu a publicat niciun mesaj pe conturile sale de socializare și nu a făcut declarații publice cu privire la pierderea suferită.

Spiridon Mutu a fost profesor de matematică și informatică și a avut o influență importantă în educația și dezvoltarea fiului său. De-a lungul timpului, Adrian Mutu a vorbit în mai multe interviuri despre sprijinul primit din partea părinților săi și despre rolul esențial pe care aceștia l-au avut în cariera sa încă din primii ani ai copilăriei.

Fostul atacant al echipei naționale a României și al unor cluburi importante din Europa, precum Chelsea, Juventus, Fiorentina sau Parma, este foarte apropiat de familia sa. Dispariția tatălui vine la doar câțiva ani după o altă pierdere dureroasă.

Mesajul sfâșietor al surorii sale

În decembrie 2023, mama lui Adrian Mutu s-a stins din viață la vârsta de 71 de ani, după o perioadă în care s-a confruntat cu probleme de sănătate. La acel moment, fostul fotbalist a fost profund afectat și i-a adus un omagiu emoționant, mărturisind că pierderea mamei sale a lăsat un gol imens în sufletul întregii familii.

Acum, familia Mutu este din nou în doliu, iar apropiații, prietenii și cei care l-au cunoscut pe Spiridon Mutu transmit mesaje de condoleanțe și de susținere. Ceremonia de înmormântare de sâmbătă va reprezenta momentul în care cei dragi își vor putea lua rămas-bun de la cel care a fost un soț, tată și bunic devotat.

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Moartea lui Spiridon Mutu marchează un nou moment dificil pentru familia fostului internațional român, care, în ultimii ani, a fost nevoită să facă față unor pierderi dureroase.

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