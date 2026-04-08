Reacția UEFA după moartea lui Mircea Lucescu. Mesajul transmis a fost unul emoționant

Nu doar lumea fotbalului este în doliu, ci întreaga țară. Mircea Lucescu a murit, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Mesajul UEFA a fost unul de-a dreptul emoționant.

Multe mesaje au venit la scurtă vreme după ce s-a aflat de moartea lui Mircea Lucescu. Printre acestea s-au numărat și cel de la UEFA. Regretatul antrenor a murit pe 7 aprilie 2026, asta după ce inițial a leșinat la antrenamentele echipei naționale și ulterior a fost dus la spital.

După mai multe investigații și decizia de a renunța la a fi antrenor al echipei naționale, Mircea Lucescu a făcut două infarcturi. Ulterior a fost transportat la terapie intensivă și s-a aflat că a murit.

Reacția UEFA după moartea lui Mircea Lucescu

În acest sens, medicii nu au mai putut face nimic pentru antrenor. Mircea Lucescu avea 80 de ani când a murit. Era conectat la aparate pentru a trăi, asta pentru că inima îi funcționa la 10% din capacitatea normală.

După ce fiul său, Răzvan Lucescu, a aflat de vestea despre starea de sănătate a tatălui, a venit rapid în România. La scurt timp după ce a murit Mircea Lucescu, mesajele românilor, ale fanilor și ale celor cu care acesta a lucrat, au venit fără încetare.

Printre multitudinea de postări realizate în amintirea sa, stă și mesajul transmis de UEFA. Președintele UEFA, Aleksander Čeferin, a subliniat că munca pe care Mircea Lucescu a lăsat-o în urmă va fi o amintire neprețuită.

„Fotbalul european și mondial au pierdut o figură excepțională, a cărei influență, statură și moștenire vor dăinui pentru generațiile viitoare. Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai originali oameni ai jocului. Unul dintre cei mai originali oameni ai jocului – un om cu o inteligență fotbalistică rară, demnitate remarcabilă și pasiune.

Contribuția sa la acest sport este greu de pus în cuvinte. De-a lungul unei cariere extraordinare, a câștigat admirația și respectul întregii comunități fotbalistice prin cunoștințele, leadershipul și devotamentul său profund față de valorile reale ale jocului”, este mesajul transmis de UEFA după moartea lui Mircea Lucescu.

Stadionul care va purta numele lui Mircea Lucescu

Primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouțanu, a anunțat imediat după decesul lui Mircea Lucescu faptul că noua arenă a Corvinului îi va purta numele.

De asemenea, vineri, pe data de 10.04.2026, atunci când va fi înmormântat Mircea Lucescu, va fi zi de doliu în Hunedoara.

Nimic nu este întâmplător, asta pentru că regretatul mare antrenor și-a început cariera în acest sens chiar la Corvinul Hunedoara în anul 1978. Conducând această echipă, a reușit să aducă performanțe care nu au mai fost realizate până atunci, arată acest site.

Astfel, Corvinul Hunedoara, a obținut locul al treilea în campionat și s-a calificat în Cupa UEFA. Pentru Hunedoara va fi o zi de doliu local, chiar în ziua în care Mircea Lucescu va fi înmormântat. Așa s-a întâmplat și în ziua înmormântării lui Mihai Leu.