De ce tot mai mulți tineri aleg viața la țară în locul orașului. Explicația unui psihiatru pentru acest fenomen

Tot mai mulți tineri aleg să lase în urmă aglomerația orașelor și să înceapă o viață la sat, iar fenomenul este tot mai vizibil și pe rețelele sociale. Medicul psihiatru Daniel Tănase explică, pentru Antena 1, ce se poate afla în spatele acestei alegeri și de ce ideea de „viață bună” pare să se schimbe pentru noile generații.

De ce tot mai mulți tineri aleg viața la țară în locul orașului | pexels

În ultimii ani, asistăm la un fenomen care, în trecut, nu era la fel de dezvoltat sau, cel puțin, nu pe această direcție. Foarte mulți tineri din zilele noastre aleg să lase deoparte agitația cotidiană și să se mute la sat.

Viața la țară a ajuns, astfel, un lucru extrem de iubit de oameni și dacă în trecut observam că imediat ce împlineau 18 ani, tinerii „mergeau în pas alergător” spre metropole, pentru a reuși să își construiască un drum profesional prosper, astăzi realizăm că aceștia își doresc să se întoarcă la rădăcini și să descopere un trai simplu, bio și eficient.

Motivul pentru care tinerii aleg să trăiască la sat. Există o explicație științifică

Deși unele persoane pot trata acest lucru ca pe un moft, ei bine, aflăm de la specialiști că există o explicație științifică reală pentru care tinerii se îndreaptă către traiul la țară.

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Redacția a1.ro l-a contactat pe medicul psihiatru Daniel Tănase, iar acesta a dezvoltat subiectul pe larg.

Conform specialistului, pentru generațiile obișnuite cu traficul, aglomerația, programul încărcat și presiunea de a fi permanent conectate, mutarea într-o zonă rurală poate însemna mai mult decât o schimbare de adresă. Este, în multe cazuri, o alegere legată de stilul de viață, de liniște și de dorința de a avea mai mult timp pentru propria persoană.

Fenomenul este susținut și de posibilitatea de a lucra de la distanță, care le permite unor tineri să se îndepărteze de centrele urbane fără să renunțe la locul de muncă sau la oportunitățile profesionale. În acest context, alegerea satului poate fi privită și din perspectivă psihologică.

Foarte multe vedete au reveni la rădăcini! Ce persoane din showbiz s-au mutat la țară

Fenomenul a făcut ravagii nu numai în rândul persoanelor foarte tinere, ci și al celor ajunse deja la maturitate.

Există în showbizul românesc foarte multe vedete care au ales să renunțe la agitația din marile orașe, precum capitala României, și să se rerragă într-un adevărat colțișor de rai.

Acesta este și cazul Danei Nălbaru și al lui Dragoș Bucur. Cei doi s-au mutat la țară, după foarte mulți ani petrecuți în București.

De ceva timp locuiesc la sat, iar fericirea pe care o simt este una greu de explicat în cuvinte. Într-o postare, actorul a explicat care a fost momentul decisiv, ce i-a determinat să își dorească să își schimbe total stilul de viață.

Nicoleta Nucă este un atlt nume celebru de la noi care s-a mutat de câțiva ani la țară, în Valea Călugărească. Trăiește la curte, alături de partenerul ei de viață și este foarte fericită pentru tot ceea ce se întâmplă în viața ei.

Într-un interviu, vedeta a explicat cum s-a schimbat viața sa de când a renunțat la metropolă și a dezvăluit ce îi lipsește de când trăiește la țară.

Nu tebuie să îi uităm nici pe Adela Popescu și Radu Vîlcan, care, deși nu s-au stabilit 1--% la țară, aceștia petrec destul de mult timp la Șușanu, în satul natal al actriței.

Prezentatorul TV a mărturisit de multe ori că și-ar dori să renunțe la agitația din București, însă sunt câteva aspecte care îi împiedică, momentan, să facă această tranziție.

Un element foarte important ar fi școala copiilor, deoarece cei trei băieți ai lor învață în Capitală. Peisajul rustic pe care îl postează adesea a cucerit o țară întreagă, iar oaza de liniște de care se bcuură este invidiată de mulți oameni.

Alte persoane cunoscute din showbiz care s-au stabilit la sat sunt Dana Coteanu, cunoscută drept Dana Marijuana, dar și Puya.

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