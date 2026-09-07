10 locuri din România pe care merită să le vezi toamna. Peisajele sunt spectaculoase în acest sezon

Toamna poate fi unul dintre cele mai bune momente pentru a descoperi România. Cetăți medievale, sate în care timpul pare că s-a oprit, păduri de munte, mănăstiri și podgorii capătă un farmec aparte odată cu schimbarea culorilor.

10 locuri din România pe care merită să le vizitezi toamna

Nu trebuie neapărat să pleci peste hotare pentru un weekend spectaculos de toamnă. De la străduțele medievale ale Sighișoarei până la podgoriile din Dealu Mare, România oferă variante pentru cei care vor munte, istorie, sate tradiționale sau pur și simplu câteva zile departe de aglomerație.

1. Sighișoara

Sighișoara este una dintre destinațiile potrivite pentru o escapadă de toamnă, mai ales pentru cei care iubesc orașele cu istorie. Centrul istoric face parte din Patrimoniul Mondial UNESCO din 1999 și este considerat un exemplu remarcabil de mic oraș medieval fortificat. Cetatea a fost întemeiată de meșteșugarii și negustorii germani cunoscuți drept sașii transilvăneni și și-a păstrat până astăzi o bună parte din structura medievală. Turnul cu Ceas, străduțele înguste, casele colorate și zidurile cetății sunt principalele puncte de atracție.

Toamna îi adaugă însă un farmec aparte. Chiar Primăria Sighișoara amintește, în prezentarea turistică a orașului, de dealurile împădurite care își schimbă culorile odată cu anotimpurile și de ruginiul frunzelor de toamnă, conform www.primariasighisoara.ro. Centrul istoric este inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, conform www.whc.unesco.org.

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2. Viscri

Pentru cei care vor liniște și atmosferă rurală, Viscri poate fi alegerea potrivită. Satul transilvănean este cunoscut pentru casele sale tradiționale, ulițele pietruite și biserica fortificată. Odată ajuns aici, mașina poate rămâne în parcarea satului, iar Viscri poate fi descoperit la pas. Printre activitățile recomandate se numără vizitarea bisericii fortificate săsești, plimbările pe dealurile din jur, traseele cu bicicleta și descoperirea gastronomiei locale. Viscri este recunoscut pentru patrimoniul său UNESCO, iar biserica fortificată face parte din ansamblul satelor cu biserici fortificate din Transilvania. Informațiile turistice oficiale recomandă inclusiv drumețiile pe dealurile din împrejurimi, conform www.viscri.ro.

3. Munții Apuseni

Dacă preferi natura în locul orașelor, Apusenii pot oferi un cu totul alt tip de vacanță. Pădurile întinse, satele de munte, peșterile și traseele transformă zona într-o destinație potrivită pentru câteva zile în aer liber. Toamna este perioada în care pădurile de foioase schimbă complet peisajul, iar drumurile prin Apuseni pot deveni ele însele parte din experiență. Zona este potrivită atât pentru drumeții, cât și pentru călătorii care preferă să descopere sate și peisaje rurale fără un program foarte încărcat.

4. Brașov

Brașovul rămâne una dintre variantele clasice pentru un city-break în România, dar apropierea de munte îl face cu atât mai atractiv toamna. O plimbare poate începe în Piața Sfatului și poate continua spre Biserica Neagră, Strada Sforii, vechile fortificații și cartierul Șchei. Pentru cei care vor să vadă orașul de sus, Tâmpa completează experiența. Centrul istoric păstrează numeroase elemente importante de patrimoniu, între care Biserica Neagră, Piața Sfatului, cartierul Șchei și vechile ziduri, turnuri și bastioane ale cetății, conform www.brasovcity.ro.

5. Maramureș

Maramureșul este pentru cei care vor mai mult decât un weekend într-un oraș. Satele tradiționale, porțile sculptate, casele din lemn și peisajul montan fac din această regiune una dintre destinațiile aparte ale României. Un loc important îl ocupă bisericile de lemn. Opt dintre ele sunt înscrise în Patrimoniul Mondial UNESCO și reprezintă exemple remarcabile ale arhitecturii religioase tradiționale din lemn. Printre acestea se află bisericile din Bârsana, Budești, Desești, Ieud, Plopiș, Poienile Izei, Rogoz și Șurdești, conform www.whc.unesco.org. Pentru o excursie de toamnă, farmecul zonei vine însă și din drumurile dintre sate și din peisajele rurale care pot fi descoperite fără grabă.

6. Sibiu

Sibiul este o alegere potrivită pentru un weekend romantic de toamnă. Centrul istoric poate fi descoperit aproape în întregime la pas, printre străduțe pietruite, pasaje, piețe și clădiri vechi. Piața Mare, Piața Mică, Podul Minciunilor, Turnul Sfatului și Palatul Brukenthal se numără printre locurile cunoscute ale orașului. Strada Cetății păstrează, la rândul ei, turnuri și fragmente ale vechilor fortificații. Site-ul oficial de turism al Sibiului descrie centrul vechi prin străduțele sale înguste, clădirile colorate, curțile interioare și acoperișurile cu celebrii „ochi” ai orașului, conform www.sibiu-turism.ro.

7. Bucovina

Bucovina combină peisajele de toamnă cu unele dintre cele mai cunoscute monumente religioase din România. Mănăstirile și bisericile pictate sunt principalul reper pentru mulți turiști. Opt biserici din nordul Moldovei, ridicate între sfârșitul secolului al XV-lea și sfârșitul secolului al XVI-lea, sunt incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO. Acestea sunt renumite în special pentru frescele exterioare, considerate opere importante inspirate de arta bizantină, conform www.whc.unesco.org. Voroneț și Sucevița sunt printre numele cele mai cunoscute, iar un traseu prin zonă poate fi completat cu opriri în sate și puncte de belvedere.

8. Sinaia

Sinaia aduce laolaltă muntele și arhitectura regală și poate fi una dintre cele mai accesibile variante pentru o escapadă de toamnă. Castelul Peleș rămâne punctul central al unei vizite, alături de Pelișor și Mănăstirea Sinaia. Înainte de plecare este însă bine să fie verificat programul muzeelor, mai ales toamna. De altfel, pentru sezonul 2026 există o informație importantă: Castelul Pelișor va fi închis în perioada 28 septembrie - 3 noiembrie 2026, iar Castelul Peleș va fi închis între 2 noiembrie și 1 decembrie 2026, pentru curățenie generală și conservare preventivă, conform www.peles.ro.

9. Lacul Roșu și Cheile Bicazului

Pentru peisaje spectaculoase, Lacul Roșu și Cheile Bicazului pot fi incluse în aceeași excursie. Lacul Roșu s-a format în 1837, după ce o porțiune a muntelui Ghilcoș s-a surpat și a blocat valea râului Bicaz. Unul dintre elementele sale caracteristice este pădurea scufundată, ale cărei trunchiuri sunt încă vizibile deasupra apei. În aval încep Cheile Bicazului, traversate de DN12C. Pereții verticali de stâncă ajung în unele zone la 200-300 de metri și creează unul dintre cele mai impresionante drumuri montane din țară, conform www.visitharghita.ro. Toamna, combinația dintre stâncă, apă și pădurile care își schimbă culoarea face ca traseul să fie cu atât mai spectaculos.

10. Dealu Mare

Ultima propunere este diferită de celelalte. Dealu Mare este potrivit pentru cei care asociază toamna cu podgoriile, gastronomia și excursiile fără grabă. Regiunea viticolă se întinde în zona subcarpatică și este cunoscută pentru numeroasele podgorii și crame. O excursie poate fi construită în jurul localităților și cramelor din zonă, cu opriri pentru degustări acolo unde acestea sunt organizate și cu rezervare făcută în prealabil. Perioada de toamnă este cu atât mai potrivită pentru un astfel de traseu prin asocierea regiunii cu recolta de struguri și peisajul podgoriilor.

Ce trebuie să verifici înainte să pleci

Indiferent de destinație, înainte de o excursie de toamnă este indicat să fie verificate programul obiectivelor, starea traseelor montane și condițiile meteo. Unele atracții își modifică programul după încheierea sezonului de vară, iar la munte vremea se poate schimba rapid. Pentru Sinaia, de exemplu, există deja perioade de închidere anunțate pentru Peleș și Pelișor în această toamnă, conform www.peles.ro.

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