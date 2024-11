În această perioadă românii își aleg președintele și candidații la parlamentare. Turul 1, cu final neașteptat, de la prezidențiale a stârnit un val de reacții. Iată ce strategie s-a folosit.

Rețelele de socializare sunt cruciale în societatea de astăzi. Alegerile prezidențiale din România au demonstrat acest lucru.

Un influencer a dezvăluit cum s-a lăsat păcălit pentru a-l susține pe diferite platforme de socializare pe candidatul independent Călin Georgescu.

Dezvăluirile unui tânăr care a promovat un candidat la prezidențiale fără să știe cine este. Cum s-a produs manipularea pe TikTok: „Am fost folosiți ca niște câini”

Rezultatele din Turul 1 au venit ca un șoc pentru mulți cetățeni. Un candidat independent de care puțini auziseră înainte de alegeri, conform sondajelor, a reușit să depășească partide politice cu vechime în România.

Acest rezultat a avut la bază o puternică strategie de manipulare în mediul online. Un influencer de pe TikTok a devoalat metodele.

Tânărul a explicat cum s-a lăsat păcălit, promovând în online o persoană de care nu mai auzise până atunci.

Acesta își începe filmulețul prezentând scuze și spunând: „Am fost un prost!” Mai apoi a prezentat pas cu pas fiecare detaliu din campania pe care a dus-o pe TikTok înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale.

„Am luat parte la campania de promovare a dlui Georgescu. Am fost un prost. Înainte de a accepta aceasta campanie cu <<echilibru și verticalitate>>, ca orice campanie vine la pachet cu un brief.

Pentru ce nu știu ce este un brief, acesta este un fel de manual de instrucțiuni al campaniei. Ce trebuie să faci în acea campanie.

În acest brief era menționat faptul că nu se dorește să ținem partea politică a vreunui candidat și că nu se dorește să ținem partea politică a vreunuia dintre partide. Zic: <<Mamă, perfect!>> Eu și așa nu mă bag în politică, nu este punctul meu forte.

Tot în brief se menționa faptul că scopul este ca noi să creștem awareness-ul asupra ideii că este important ca oamenii să meargă la vot. Și zic: <<Bă, perfect, iau campania, sunt de acord cu asta>> chiar e important ca fiecare om să meargă la vot pentru că fiecare vot contează. Mă bag.

Tot în acest brief era menționat faptul că trebuie ca noi să spunem câteva caracteristici pe care ni le dorim de la viitorul președinte, câteva calități. Avea acolo exemple sau aveai liber arbitru să spui care sunt calitățile pe care tu le dorești de la viitorul președinte”, prezintă tânărul în prima parte a videoului.

„O să votez o persoană care simt că este deschisă la minte și care are o gândire fresh și actualizată și care e de acum, din 2024, nu din era dinozaurilor.

O să votez o persoană care îmi dă de înțeles că nu are nimic cu minoritățile și că este pro minorități și că încearcă să facă lucruri bune pentru aceste minorități”, a continuat el, prezentând calitățile pe care le dorea și le dorește în continuare de la șeful statului.

Totodată, influencerul mărturisește că este conștient de faptul că toate aceste calități nu îl definesc pe Călin Georgescu.

„Îmi pare rău că am fost folosit precum un câine în acestă campanie, fără să-mi dau seama ce fac! În momentul în care am acceptat campania și am văzut că trebuie folosite hashtagurile respective vreau să vă zic că le-am căutat pe aici, pe TikTok.

Am vrut să văd dacă sunt asociate cu vreunul dintre participanți și nu apăreau nicăieri ca fiind asociate cu vreun participant. Toate clipurile care foloseau acest hashtag erau doar clipuri făcute de alți colegi de-ai mei care au luat și ei la rândul lor aceeași campanie și cred că mulți dintre noi am fost folosiți ca niște câini efectiv în această campanie, fără să știm în ce ne băgăm.

Și eu nu vreau să încerc să îmi caut scuze, pentru că eu știu care mi-a fost intenția din spate, știu că în momentul în care am acceptat această campanie eu eram conștient că nu țin partea politică a absolut nimănui. Acum au ieșit mai multe la iveală. (...)

Vreau să vă spun cu mâna pe inimă că aveastă campanie nu dădea de înțeles nici măcar o secundă că noi vom ține partea politică a vreunuia dintre candidați”, a conchis el.

Tânărul nu este singurul care a participat la respectiva campanie de promovare, mulți influenceri căzând în această plasă.

Doi candidați la alegerile prezidențiale au cerut Curții Constituționale anularea alegerilor. Acest lucru este posibil, potrivit art. 52, alin. 1 din Legea 370, dacă votarea şi stabilirea rezultatelor au avut loc prin fraudă de natură să modifice atribuirea mandatului sau, după caz, ordinea candidaţilor care pot participa la al doilea tur de scrutin.

De asemenea, oficialii TikTok au fost nevoiți să ofere explicații, în urma promovării masive de pe respectiva platformă de socializare a candidatului independent Călin Georgescu.