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Două planete vor apărea neobișnuit de aproape pe cer, pe 15 și 16 noiembrie. Cum poate fi observat fenomenul din România

Un fenomen astronomic spectaculos va putea fi observat pe cer în diminețile de 15 și 16 noiembrie 2026. Marte și Jupiter, două dintre cele mai cunoscute planete din Sistemul Solar, vor apărea neobișnuit de aproape una de cealaltă, într-un eveniment care promite să atragă atenția pasionaților de astronomie, dar și a celor curioși să admire frumusețile cerului. Vestea bună este că fenomenul va putea fi urmărit și fără telescop, dacă vremea și condițiile de vizibilitate vor fi favorabile.

Autor: Elena Boruz
Publicat: Duminica, 15 Noiembrie 2026, 08:00 | Actualizat Vineri, 13 Noiembrie 2026, 11:30
Două planete vor apărea neobișnuit de aproape pe cer, pe 15 și 16 noiembrie | YouTube @ NASA Jet Propulsion Laboratory
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Potrivit informațiilor publicate de NASA în ghidul astronomic pentru luna noiembrie 2026, Marte și Jupiter vor părea separate de numai aproximativ 1,2 grade în diminețile de 15 și 16 noiembrie.

Această apropiere aparentă va putea fi observată înainte de răsăritul Soarelui, când cele două planete vor apărea în partea de sud-est a cerului.

Marte și Jupiter, apariție spectaculoasă pe cer în diminețile de 15 și 16 noiembrie

Distanța de 1,2 grade este una mică din perspectiva observațiilor astronomice. Pentru a înțelege mai ușor cât de apropiate vor părea cele două corpuri cerești, separația lor va fi puțin mai mare decât lățimea aparentă a două Luni pline așezate una lângă cealaltă.

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Jupiter va fi cel mai strălucitor dintre cele două puncte luminoase, în timp ce Marte va putea fi recunoscut datorită nuanței sale roșiatice.

Contrastul dintre cele două planete va face fenomenul și mai interesant pentru cei care vor privi cerul în acele dimineți.

Cum poate fi observată apropierea dintre Marte și Jupiter din România

Românii care vor să urmărească fenomenul nu au nevoie de echipamente astronomice speciale. Atât Marte, cât și Jupiter vor putea fi văzute cu ochiul liber, în condiții bune de observare.

Cel mai potrivit moment pentru a privi cerul va fi înainte de răsărit, în orele dimineții. Pentru o vizibilitate cât mai bună, este recomandat ca observațiile să fie făcute dintr-un loc cu vedere liberă către sud-est, fără clădiri înalte, copaci sau alte obstacole care să acopere orizontul.

De asemenea, cerul senin este esențial. Norii, ceața și poluarea luminoasă pot îngreuna observarea planetelor, așa că alegerea unui loc potrivit poate face diferența.

Un alt avantaj este că fenomenul nu necesită binoclu sau telescop. Aceste instrumente pot oferi o experiență diferită, însă apropierea aparentă dintre cele două planete poate fi admirată și fără ele.

De ce vor părea cele două planete atât de apropiate, deși sunt la distanțe uriașe

Deși pe cer vor părea aproape una de cealaltă, Marte și Jupiter nu se vor apropia fizic în spațiu. Fenomenul este cunoscut în astronomie drept conjuncție și apare atunci când două corpuri cerești sunt observate în direcții foarte apropiate de pe Pământ.

Cu alte cuvinte, apropierea este doar una aparentă, determinată de poziția planetelor în raport cu observatorul de pe Terra. În realitate, cele două se află la distanțe foarte mari una de cealaltă, conform specialiștilor.

NASA recomandă urmărirea cerului în mai multe dimineți consecutive, deoarece poziția aparentă a planetelor se va modifica treptat. După ce vor părea tot mai apropiate, Marte și Jupiter vor începe din nou să se îndepărteze pe cer.

Imagini cu cerul
Marte și Jupiter, una lângă alta
Imagini din spațiu
Imagini cu cerul

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