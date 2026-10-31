Rezonanța Schumann este un fenomen asociat activității electrice din atmosferă, despre care există numeroase teorii privind posibilele efecte asupra organismului uman. De la influența asupra somnului și a activității cerebrale până la apariția stărilor de oboseală, anxietate sau dureri de cap, subiectul a generat numeroase întrebări. Iată ce este, de fapt, rezonanța Schumann și ce au descoperit oamenii de știință despre legătura sa cu organismul!

Ce este rezonanța Schumann și cum ne poate influența organismul. Fenomenul misterios care se produce în jurul Pământului | pexels

Rezonanța Schumann reprezintă un fenomen electromagnetic natural care apare în spațiul dintre suprafața Pământului și ionosferă, o regiune a atmosferei superioare în care se găsesc particule încărcate electric.

Cele două formează împreună o cavitate electromagnetică uriașă, în interiorul căreia anumite unde se pot propaga în jurul planetei.

Ce este rezonanța Schumann și cum se formează fenomenul electromagnetic din jurul Pământului

Fenomenul este produs în principal de fulgerele care se formează permanent în diferite regiuni ale globului. Fiecare descărcare electrică generează impulsuri electromagnetice, iar o parte dintre acestea se propagă la distanțe foarte mari. Atunci când undele se suprapun în anumite condiții, apar oscilații electromagnetice specifice, cunoscute sub numele de rezonanțe Schumann, informează www.mdpi.com.

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Potrivit informațiilor prezentate de NASA, la nivelul întregii planete se produc, în medie, aproximativ 50 de fulgere în fiecare secundă. Această activitate electrică permanentă contribuie la menținerea fenomenului, care nu depinde de furtunile dintr-o anumită țară, ci de activitatea atmosferică la scară globală.

Rezonanța Schumann nu poate fi văzută cu ochiul liber și nici nu poate fi auzită în mod obișnuit de oameni. Pentru identificarea și monitorizarea sa sunt necesare instrumente specializate, capabile să înregistreze variațiile câmpurilor electromagnetice.

Fenomenul nu este unul nou și nici nu a apărut recent, așa cum se sugerează uneori în mediul online, conform www.svs.gsfc.nasa.gov. Acesta este studiat de oamenii de știință de mai multe decenii, iar denumirea sa provine de la fizicianul german Winfried Otto Schumann, care a descris teoretic existența acestor rezonanțe în anul 1952. Ulterior, în 1960, cercetătorii Balser și Wagner au confirmat experimental fenomenul prin măsurători.

Ce înseamnă frecvența de 7,83 Hz și ce legătură ar putea avea cu organismul uman

Una dintre valorile cel mai des asociate cu rezonanța Schumann este cea de aproximativ 7,83 Hz. Aceasta reprezintă frecvența fundamentală a fenomenului, însă nu este singura existentă. Cercetările au identificat și alte moduri de rezonanță, situate în jurul valorilor de 14,3 Hz, 20,8 Hz, 27,3 Hz și 33,8 Hz.

Frecvența de 7,83 Hz a atras atenția inclusiv datorită asemănării numerice cu anumite ritmuri ale activității electrice cerebrale. Creierul uman produce permanent semnale electrice, care pot fi înregistrate cu ajutorul electroencefalogramei (EEG). Printre acestea se numără și undele alfa, asociate frecvent cu stările de relaxare și veghe liniștită, care se încadrează, în general, între 8 și 13 Hz.

Apropierea dintre aceste valori a determinat cercetătorii să analizeze dacă ar putea exista o legătură între câmpurile electromagnetice naturale și anumite procese biologice. Totuși, simplul fapt că două fenomene au frecvențe apropiate nu demonstrează că unul îl influențează direct pe celălalt.

Deși organismul uman funcționează prin numeroase procese electrice și bioelectrice, nu există în prezent dovezi științifice convingătoare că rezonanța Schumann controlează activitatea creierului sau că sincronizează automat undele cerebrale ale tuturor oamenilor.

Un alt aspect important este intensitatea câmpurilor electromagnetice. Nu contează doar frecvența unui semnal, ci și puterea acestuia, potrivit www.nature.com. Semnalele naturale asociate rezonanței Schumann sunt foarte slabe, iar eventualele efecte biologice trebuie demonstrate prin cercetări experimentale riguroase.

Rezonanța Schumann poate influența somnul? Ce spun cercetătorii despre oboseală și anxietate

Una dintre cele mai răspândite teorii despre acest fenomen este că variațiile rezonanței Schumann ar putea avea legătură cu felul în care dormim. Subiectul este discutat frecvent în mediul online, unde unele persoane asociază modificările semnalelor electromagnetice cu nopțile nedormite, oboseala accentuată sau stările de neliniște.

Interesul pentru această posibilă legătură vine și din faptul că somnul presupune modificări complexe ale activității electrice cerebrale. În plus, ritmul circadian, cel care contribuie la reglarea ciclului somn-veghe, este influențat de mai mulți factori de mediu.

Au existat cercetări care au analizat posibilele interacțiuni dintre câmpurile electromagnetice naturale și ritmurile biologice. Cu toate acestea, ipotezele și asocierile observate nu sunt suficiente pentru a demonstra că rezonanța Schumann provoacă insomnie sau că poate determina în mod direct calitatea somnului, conform www.pmc.ncbi.nlm.nih.gov.

Mai mult, pe Internet, fenomenul este asociat uneori cu dureri de cap, amețeli, anxietate, oboseală inexplicabilă sau schimbări bruște de dispoziție. Unele persoane susțin că resimt astfel de manifestări atunci când graficele care monitorizează rezonanța Schumann indică variații ale semnalelor.

În prezent, nu există însă dovezi solide care să confirme o legătură directă de cauzalitate între aceste simptome și modificările rezonanței Schumann. Oboseala, durerile de cap sau stările de anxietate pot avea numeroase explicații, printre care stresul, lipsa odihnei sau diferite probleme medicale.

Prin urmare, specialiștii nu recomandă atribuirea automată a unor simptome fizice sau emoționale acestui fenomen electromagnetic.

Este adevărat că frecvența Pământului crește? Ce reprezintă valorile mari de pe grafice

O altă afirmație care circulă frecvent în mediul online este aceea că frecvența Pământului ar crește accelerat, iar această schimbare ar avea efecte importante asupra oamenilor.

În realitate, rezonanța Schumann nu reprezintă o singură frecvență fixă, ci un ansamblu de oscilații electromagnetice. Frecvența fundamentală se situează în jurul valorii de 7,83 Hz, însă poate prezenta variații naturale în funcție de condițiile atmosferice și de proprietățile ionosferei.

De asemenea, pe graficele care monitorizează fenomenul pot apărea semnale la frecvențe mai ridicate, precum 20 sau 30 Hz. Acest lucru nu înseamnă însă că frecvența fundamentală a Pământului a crescut până la acele valori, conform surselor anterior menționate.

Unele imagini distribuite pe internet prezintă zone foarte luminoase sau intens colorate, interpretate uneori drept dovezi ale unei creșteri spectaculoase a frecvenței. În realitate, culorile unei spectrograme indică, de regulă, intensitatea sau puterea semnalului înregistrat, în funcție de scala utilizată.

Activitatea fulgerelor, modificările ionosferei și anumite perturbații electromagnetice pot influența măsurătorile. Din acest motiv, graficele trebuie interpretate în context științific, iar o zonă intens colorată nu reprezintă automat o schimbare a frecvenței fundamentale.

De asemenea, nu există dovezi științifice care să confirme că planeta traversează o creștere continuă și accelerată a unei singure frecvențe electromagnetice sau că astfel de modificări ar determina schimbări ale conștiinței umane.

Ce rol are activitatea solară în modificarea rezonanței Schumann

Deși fulgerele reprezintă principala sursă a rezonanțelor Schumann, caracteristicile acestora depind și de condițiile existente în ionosferă.

Această regiune a atmosferei superioare este influențată de radiația solară, care poate modifica gradul de ionizare și conductivitatea anumitor zone. Aceste schimbări pot influența modul în care undele electromagnetice se propagă între suprafața Pământului și ionosferă.

Cercetătorii au analizat inclusiv felul în care activitatea solară și variațiile condițiilor atmosferice pot modifica proprietățile cavității electromagnetice în care se formează rezonanțele Schumann.

Acest lucru nu înseamnă însă că fiecare furtună solară provoacă automat o creștere spectaculoasă a frecvenței fundamentale, potrivit www.frontiersin.org. Efectele depind de mai mulți factori și trebuie evaluate prin măsurători specializate.

La ce folosesc rezonanțele Schumann în cercetarea științifică

Dincolo de teoriile apărute în mediul online despre posibilele efecte asupra organismului, rezonanța Schumann are numeroase aplicații reale în cercetarea științifică.

Prin monitorizarea acestui fenomen, specialiștii pot obține informații despre activitatea globală a fulgerelor, distribuția furtunilor și variațiile electricității atmosferice. Datele sunt utile și pentru studierea proprietăților ionosferei și a modului în care aceasta reacționează la diferite condiții de mediu.

Pentru măsurarea rezonanțelor sunt folosite instrumente sensibile la variațiile câmpurilor electromagnetice, printre care magnetometre și senzori specializați. Cercetătorii analizează frecvența, amplitudinea și alte caracteristici ale semnalelor pentru a înțelege mai bine fenomenele atmosferice, mai spun sursele de specialitate.

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