Imagini cu ploșnițele care își fac de cap în trenurile operate de CFR! Călătorii îngroziți au făcut sesizare

Invazie de ploșnițe în trenurile operate de CFR! Călătorii au filmat vietățile chiar în mijlocul zilei, deși acestea sunt nocturne.

În cursul zilei de sâmbătă, 8 iunie 2024, un videoclip postat pe platforma de Tik Tok a devenit viral după ce oamenii au comentat aprig despre ploșnițele filmate care își făceau de cap într-un tren de la noi din țară.

Atât călătorii, cât și internauții au rămas încă o dată dezamăgiți de condițiile oferite de CFR, dar și de problema ploșnițelor din România.

Iată ce spun românii despre ploșnițele filmate într-un tren de pe ruta București Nord - Suceava!

Scaunele trenurilor CFR, pline de ploșnițe

Un călător care a rămas îngrozit de prezența ploșnițelor chiar pe un scaun dintr-un tren operat de CFR CFR Călători S.A., a filmat totul fără să stea pe gânduri.

Tânărul se afla pe ruta București Nord - Suceava, în trenul cu seria IR 1751 în momentul în care a văzut ploșnițele care se plimbau cu o viteză amețitoare chiar în mijlocul zilei.

Acesta a urcat imaginile în mediul online, acolo unde cazul s-a viralizat rapid și unde internauții au vorbit despre situațiile tot mai des întâlnite în privința ploșnițelor.

Mai mult decât atât, călătorul a menționat că a făcut o sesizare la CFR, la insitențele unor utilizatori ai platformei care au sperat că tânărul a făcut ceva în acest sens, și că nu doar a filmat.

„Am făcut și sesizare la CFR” a scris tânărul în secțiunea de comentarii.

Iată imaginile care i-au dezgustat pe români!

Internauții nu s-au putut abține din comentarii și au răbufnit, fiind indignați și îngrijorați de gravitatea situației.

„Vă dați seama cât de severă e situația dacă umblă pe timp de zi? sunt nocturne de regulă 😭😭😭😭” , „și hrănite bine de sunt așa mari”, „și energice, aleargă zici că dansează” sunt câteva schimburi de comentarii la postarea făcută pe Tik Tok.

„Am făcut și sesizare la CFR”, „Din cauza asta am mașina personală , nu o să mă mai plâng de 7 lei benzina și 3 000 asigurarea plus alte taxe”, „să nu le văd... am ajuns la camera de gardă din cauza lor... erau pline brațele mele de înțepături ( alergie, vase sparte)” sunt alte comentarii ale internauților dezgustați de condițiile oferite de CFR.

Situația nu s-a schimbat nici după ce sesizarea a fost făcută, spune un alt internaut menționând că se afla în același tren și că „nu pare să se fi făcut vreo dezinsecție” la o zi distanță.

Deși anul trecut ploșnițele au invadat mai multe zone din țară, se pare că acestea s-au întors din nou, primul loc raportat în acest sens fiind chiar o școală din București, iar acum în trenurile operate de CFR Călători S.A.