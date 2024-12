Irina Columbeanu, apariție cu o geantă de 30 000 de euro. Fiica lui Irinel Columbeanu a stârnit controverse în mediul online

Irina Columbeanu, apariție în mediul online care a stârnit controverse! Cum s-a afișat fiica lui Irinel Columbeanu și a Monicăi Gabor!

Irina Columbeanu este din ce în ce mai activă în mediul online, acolo unde obișnuiește să posteze diferite momente din viața ei.

Fiica lui Irinel Columbeanu a strâns o comunitate semnificativă în mediul online, iar cei care o apreciază îi urmăresc postările cu mare interes.

De curând, Irina Columbeanu s-a filmat purtând o geantă în valoare de 30 000 de euro, iar internauții au rămas uimiți, mai ales știind condițiile în care trăiește tatăl acesteia la azil.

Citește și: Irinel Columbeanu a cerut ajutorul unui psihiatru. Cu ce probleme se confruntă la azil fostul miliardar

Articolul continuă după reclamă

Iată cui îi aparține de fapt geanta extrem de valoroasă!

Irina Columbeanu, apariție cu o geantă de 30 000 de euro

Se pare că Irina Columbeanu îi calcă deja pe urme mamei sale, mai ales atunci când vine vorba despre frumusețe și stilul vestimentar.

Fiica lui Irinel Columbeanu și a Monicăi Gabor este pasionată de modă și obișnuiește să posteze pe platforma de Tik Tok diferite videoclipuri în care prezintă ținute, rutina de îngrijire a pielii, dar și machiaje care îi scot în evidență trăsăturile superbe.

În comentariile videoclipurilor postate de-a lungul timpului, internauții îi transmit cuvinte frumoase și aprecieri pentru felul în care se îmbracă: simplu, cu gust, fără vulgaritate, fără decolteuri sau fără haine mulate.

Reacțiile la postările Irinei s-au înmulțit de la o zi la alta, iar pe lângă cuvintele de laudă au existat și câteva înțepături la adresa ei din cauza faptului că s-a afișat purtând o geantă de 30 000 de euro.

În timp ce unii o complimentau pentru simplitatea și pentru bunul simț de care dă dovadă, alții punctau faptul că ea deține lucruri foarte scumpe.

Iată videoclipul în care a apărut cu geanta de 30 000 de euro!

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Frumoasă ca mama ei!”, „Ai picioare perfecte!”, „Doamne, fată frumoasă, cât ai crescut! Ești superbă și semeni enorm cu mama ta!!! Două superbe!!!!”, sunt doar câteva dintre cuvintele de laurdă din secțiunea de comentarii.

Citește și: Irinel Columbeanu a primit bani în plus la pensie, însă nici acum nu își permite să plătească azilul. Cât încasează fostul milionar

Irina Columbeanu și-a prezentat ținuta cu mândrie, inspirându-se de la mama ei, a cărei geantă îi și aparție, scrie fanatik.ro.

Cu toate acestea, au apărut comentarii mai puțin plăcute la adresa ei, inclusiv a unor persoane publice de la noi din țară care spuneau că nu se așteptau ca Irinuca să poarte o geantă de 30 000 de euro, scrie Can Can.

În pofida zvonurilor potrivit cărora Irinucăi nu i-ar păsa de tatăl ei care în prezent este la azi, tânăra a dovedit întotdeauna că îi este alături și îl ajută ori de câte ori are ocazia.

În urmă cu doar câteva luni, fiica lui Irinel Columbeanu a venit în România pentru a petrece timp cu el dupăî o perioadă de 6 ani.

„Sunt recunoscătoare că am putut să am ocazia să mă mut în America, dar sunt și foarte recunoscătoare că am putut să mă întorc în România și să îmi văd tatăl și țara.

Nu aș fi unde sunt acum fără tatăl meu, care a sacrificat enorm de mult pentru mine și sunt extrem de recunoscătoare și îi mulțumesc!

Știu prin câte ai trecut pentru mine și pentru familia noastră! El este generos, este foarte amuzant și foarte înțelept”, spunea Irina în cadrul unui interviu.

Citește și: Irinel Columbeanu a vizitat vila de la Izvorani. Cum a fost pozat fostul milionar printre ruinele clădirii