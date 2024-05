Mega Image retrage de la vânzare un nou produs. Alimentul ar putea fi contaminat cu un pesticid periculos

Un produs cumpărat des de români este retras de la vânzare! Iată care sunt pașii pe care trebuie să îi urmezi dacă l-ai achiziționat!

La sfârșitul săptămânii trecute, pe site-ul oficial al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a apărut un nou anunț cu privire la un produs care este rechemat în magazine din cauza posibilității de a fi contaminat cu o substanță periculoasă.

Produsul vizat a fost comercializat de lanțul de magazine Mega Image din întreaga țară, iar reprezentanții Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) au considerat că cea mai bună variantă este de a retrage produsul de la raft, dar și de a-l rechema în magazine.

Citește și: ANPC a retras de la vânzare peste o tonă de pește! Pescăriile îi expun pe cetățeni la un risc ridicat de deces

Iată despre ce produs este vorba și ce au transmis oficialii!

Mega Image retrage de la vânzare un nou produs

Nu este prima dată când Mega Image se confruntă cu astfel de situații, însă de această dată produsul problematic este reprezentat de uleiul de măsline gama GAEA.

„GAEA ULEI MAS EXTRAV PT SALATA 500ML” este denumirea completă a produsului, iar numărul lotului este L4009.

Termenul de valabilitate transmis este Iulie 2025, iar oficialii au transmis următorul mesaj:

„Detalii referitoare la ceea ce este în neregulă cu produsul:

Dorim să vă aducem la cunoștință că Mega Image a retras de la vânzare produsul cu numărul de lot L4009 cu termenul de valabilitate: Iulie 2025.

Retragerea produsului de pe piață și rechemarea acestuia de la consumatori au fost declanșatela solicitarea furnizorului, urmând principiul precauției de contaminare încrucișată cu un alt lot la care s‐a detectat prezența pesticidului „clorpirifos”. Menționăm că lotul L4009 cu temenul de valabilitate: Iulie 2025, nu s‐a detectat pesticidul „clorpirifos”.”

Citește și: Familia regală nu ar consuma niciodată aceste 4 alimente. Dezvăluirile reginei Camilla au ridicat multe semne de întrebare

Totodată, pe site-ul oficial ansvsa.ro, apar următoarele recomandări pentru consumatori:

„Considerând că sănătatea consumatorilor este cea mai importantă, Mega Image solicită clienților să NU consume produsele cu loturile mai sus menționate și roagă cu amabilitate să le distrugă sau să le returneze la punctul de vânzare din care s‐a achiziționat produsul. Este necesară prezentarea bonului fiscal.

Consumatorii sunt rugați să returneze produsul cu datele menționate mai sus până la data de 24.05.2024.”

Potrivit Asociației pentru Protecția Consumatorilor din România, insecticidul Clorpirifos poate afecta sistemul nervos și dezvoltarea cognitivă la copii, lucru pentru care această substanță a fost interzisă în Uniunea Europeană de la începutul anului 2020.

Interzicerea acestui pesticid în Uniunea Europeană a avut loc în contextul evaluării de către Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară a mii de studii. Rolul decisiv cu privire la interzicerea insecticidului Clorpirifos l-a avut studiul de imagistică cerebrală realizat de cercetătorii de la Columbia Center for Children's Environmental Health from Mailman School of Public Health, Duke University Medical Center, Emory University și New York State Psychiatric Institute, scrie qbebe.ro.

Potrivit studiului, „chiar și nivelurile scăzute sau moderate de expunere la acest insecticid în timpul sarcinii pot duce la modificări pe termen lung, potențial ireversibile, în structura creierului copilului. Modificările în structura creierului au fost în concordanță cu deficitele cognitive găsite la copiii expuși la această substanță chimică” adaugă sursa citată anterior.

„Le cerem scuze clienților noștri pentru neplăcerea creată și îi asigurăm că monitorizăm permanent calitatea și siguranța produselor noastre” este mesajul de încheiere al comunicatului oficial de rechemare și retragere a uleiului de măsline.

Citește și: Ce ouă nu trebuie să cumperi sub nicio formă! La ce să fii atent atunci când mergi la cumpărături