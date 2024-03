O nouă invazie de ploșnite în România! O școală din capitală a devenit un adevărat focar

Ploșnițele au revenit și creează noi probleme în rândul elevilor după ce o școală din Sectorul 5 a fost infestată. Iată ce spun autoritățile și părinții elevilor care învață în școala cu pricina.

Ploșnițele sunt insecte mici care se hrănesc cu sânge uman și pot reprezenta un real pericol, mai ales pentru persoanele care suferă de alergii. Insectele provoacă mâncărimi, iritații și un real discomfort la nivelul pielii.

Deși anul trecut ploșnițele au invadat mai multe zone din țară, se pare că acestea s-au întors, primul loc raportat în acest sens fiind chiar o școală din București.

Citește și: Ce a putut să își facă un șofer de autobuz din București în mașină! Călătorii fac ochii mari când au văzut parbrizul

Iată ce au transmis părinții disperați și ce recomandă autoritățile!

Invazie de ploșnite într-o școală din capitală

De cele mai multe ori aceste insecte se pot ascunde cu ușurință în crăpături și în fisuri din mobilier, saltele, lenjerii de pat, dar și în alte obiecte, iar pentru a fi eliminate este foarte important ca măsurile să fie luate la timpul potrivit pentru a nu ajunge în imposibilitatea de a mai scăpa de ele.

Alerta din cadrul școlii a fost dată de curând, chiar dacă problemele au început de aproximativ trei săptămâni. Inițial, părinții au descoperit mici semne pe piele, iar apoi insectele care stăteau chiar pe hainele și ghiozdanele copiiilor.

Potrivit digi24.ro, administratorul școlii a recunoscut faptul că în insituție se duce o adevărată luptă cu insectele problematice în timp ce era filmat cu o cameră ascunsă, iar Primăria Sectorului 5 a confirmat în mod public faptul că ploșnițele au reapărut după ce au avut loc două ture de dezinsecție.

„S-a făcut din momentul în care au apărut, de pe 29 februarie, pe întâi s-a făcut prima. La două săptămâni am făcut a doua tură, adică vineri. Au fost în anumite clase. În primă fază am făcut pe toată suprafața școlii, subsol, tot. La a doua tură am făcut doar la etajele unde au reapărut. Și așteptăm să vedem cât durează toată treaba, dacă mai facem încă o tură.” a spus adiministratorul pentru aceeași sursă.

Totodată, unul dintre părinți și-a dorit să vorbească despre situația prin care trece zi de zi de când ploșnițele au invadat școala.

„Știu toți părinții, copilul meu a observat, el a făcut o poză, m-a și sunat după ce a văzut și după ce mi-a trimis poza să îmi comunice. Îl verific în primul rând de la îmbrăcăminte, încălțăminte, până la caiete, cărți, ghiozdan. Când ajunge acasă, practic, îl dezbrac afară, iau toate hainele la controlat, toate cărțile, apoi el intră în casă, la duș și apoi se îmbracă. Nu este normal să facem acest lucru în fiecare zi.” a declarat acesta pentru sursa menționată anterior.

Citește și: Cel mai cunoscut și vechi restaurant chinezesc din București, închis de ANPC. S-au găsit gândaci pe carne și alte nereguli

Părinții sunt foarte îngrijorați pentru sănătatea copiiilor, dar și pentru faptul că aceștia pot aduce ploșnițele acasă, și implicit să transforme casele în adevărate focare.

Pentru a scăpa de aceste insecte, specialiștii recomandă ca toate hainele și lenjeriile de pat care ar putea să fie infestate să fie spălate și uscate la temperaturi foarte ridicate. Totodată, un aspirator foarte puternic ar putea fi eficient în eliminare ploșnițelor.

Dacă infestarea încă persistă după încercările de eliminare este recomandată contactarea unor specialiști în dezinsecție, care pot oferi soluții și servicii eficiente pentru eliminarea ploșnitelor.

Citește și: Un asiatic a avut o reacție mai puțin așteptată după ce s-a plimbat cu un tramvai în București. Ce a avut de spus tânărul