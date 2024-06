O nouă lege dată spre promulgare! Țigările și alcoolul, cumpărate doar cu buletinul. Ce amendă riscă vânzătorii

Personalul localurilor publice și vânzătorii din unitățile comerciale vor putea fi obligați să verifice vârsta clienților! Iată ce spun oficialii!

În calitate de for decizional, Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege prin care personalul localurilor publice și vânzătorii din unitățile comerciale sunt obligați să solicite documentele de identitate în momentul în care clienții solicită băuturi alcoolice și produse din tutun pentru a se asigura că aceștia au împlinit vârsta de 18 ani.

Propunerea legislativă a fost inițiată de deputații USR, Ionuț Moștanu și Adrian Wiener.

Iată ce spun oficialii!

Proiect adoptat: țigările și alcoolul, cumpărate doar cu buletinul

Pentru un moment, legea se îndreaptă spre promulgare!

„În vederea verificării împlinirii vârstei de 18 ani a cumpărătorilor şi consumatorilor care solicită vânzarea, respectiv servirea băuturilor alcoolice, băuturilor energizante şi/sau produselor reglementate de dispoziţiile art. 2 din Legea nr. 201/2016 privind stabilirea condiţiilor pentru fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor de tutun şi a produselor conexe şi de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor de tutun, cu modificările şi completările ulterioare, membrii personalului localurilor publice şi vânzătorii din unităţile comerciale au obligaţia de a solicita consultarea actelor de identitate ale consumatorilor”, se arată în proiectul de lege.

„Interdicţia de a vinde alcool şi ţigări minorilor este prevăzută de mai mult timp în legislaţie, dar regula a fost prea puţin respectată pe motiv că vânzătorul nu poate verifica vârsta cumpărătorului. Proiectul USR a remediat acest neajuns, îi va responsabiliza pe comercianţi şi, mai ales, îi va proteja pe copii şi adolescenţi”, este informația transmisă de USR.

Amenda pentru neîndeplinirea acestei obligații începe de la 10 000 de lei și poate ajunge până la 30 000 de lei.

„40% dintre decesele din România sunt legate de factori de risc, adică de comportamente modificabile. Iar dincolo de alegerile personale, factorii de risc pot fi amelioraţi prin politici publice. Astăzi am făcut un pas decisiv în privinţa uneia dintre ele.

În România avem o interdicţie de vânzare a alcoolului şi ţigărilor către minori, dar ea e mai mult formală, pentru că, zilnic, mii de copii cumpără tutun şi România are cea mai mare rată de fumători în rândul adolescenţilor din Europa.

Avem datoria, ca societate, de a construi un zid care să ne protejeze copiii”, a transmis Adrian Wiener, deputat USR şi medic, prin intermediul comunicatului de presă al partidului.

Și Ionuț Moșteanu, co-inițiator și liderul grupului USR din Camera Deputaților, a comentat despre proiectul de lege inițiat:

„A trecut mai bine de un an de când am depus această iniţiativă, alături de colegul Adrian Wiener, şi mă bucur că am reuşit astăzi, în ultima zi de plen a sesiunii parlamentare, să fie adoptată şi de Camera Deputaţilor.

Sper ca preşedintele să promulge legea cât mai repede pentru că nu mai trebuie pierdut timp în a-i proteja pe copii de vicii care pot să le afecteze grav dezvoltarea fizică şi mentală, chiar le ameninţă viaţa”

