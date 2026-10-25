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O româncă trage un semnal de alarmă după ce a citit eticheta cărnii tocate din supermarket. Ce a descoperit în caserolă

Descoperirea pe care a făcut-o o româncă a incendiat Internetul! De la o banală sesiune de cumpărături s-a ajuns la o adevărată „conferință”, în sesiunea de comentarii de la postarea pe care aceasta a făcut-o. Totul are legătură cu ceea ce a observat într-o caserolă cu carne tocată.

Autor: Elena Boruz
Publicat: Duminica, 25 Octombrie 2026, 10:10 | Actualizat Duminica, 25 Octombrie 2026, 10:16
O româncă trage un semnal de alarmă după ce a citit eticheta cărnii tocate din supermarket | carneproaspata.ro
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O româncă stabilită în Spania s-a arătat extrem de revoltată, în mediul online, după ce a citit lista de ingrediente, de pe spatele unei caserole cu carne tocată.

Aceasta a tras un semnal de alarmă, îndemnând oamenii să facă la fel, atunci când merg la cumpărături.

Ce a descoperit o româncă în caserola cu carne tocată

Femeia a mers la cumpărături și a achiziționat o caserolă cu carne tocată mixtă. Aceasta se aștepta ca acel conținut să fie un amestec de carne de porc cu vită, însă, citind mai atent lista de îngrediente, a luat foc.

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Românca a aflat că pe lângă orezul, pe care nu și l-ar fi dorit, carnea ascunde foarte mulți aditivi.

A explicat că este extrem de nemulțumită de faptul că în loc să plătească kilogramul de carne, achită, de fapt, multe alte sute de grame de aditivi și ingrediente pe care nu și le dorea.

Ce conținea carnea respectivă

Românca a dezvăluit tuturor internauților ce conținea carnea pe care a găsit-o în supermarket și care a dezamăgit-o profund.

Pe etichetă era menționat că 48% din compoziție este carne de porc, iar 32% carne de vită. Desigur, aditivii și conservanții nu au lipsit.

„Asta conține: 48% carne de porc, 32% carne de vită, 4% orez, apă, proteină de porc adăugată, fibre vegetale, sare, citrați de sodiu - stabilizatori, ascorbat de sodiu – antioxidant, arome, carmin (E120) – colorant roșu, aulfiți - conservanți care pot provoca reacții la persoanele sensibile. Practic, 80% este carne, iar restul de 20% reprezintă celelalte ingrediente. Nu, NU e normal”, a adăugat femeia.

Carne tocată caserolă
Carne tocată

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