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Conserva de 196 de lei de pe rafturile din România. Ce conține, de fapt, la un astfel de preț

Conserva de 196 de lei de pe rafturile din România a devenit virală pe rețelele de socializare în urma prețului său.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 25 Iunie 2026, 15:38 | Actualizat Joi, 25 Iunie 2026, 16:08
Prețul conservei a uimit internauții | Shutterstock
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La nivel global, prețul alimentelor a crescut semnificativ și această creștere nu pare să se oprească prea curând.

Dar chiar și în contextul scumpirilor, unele prețuri atrag atenția.

Așa s-a întâmplat și cu o conservă de pe rafturile din România, care a atras atenția cumpărătorilor.

Conserva de 196 de lei de pe rafturile din România

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După ce un consumator a publicat un video pe rețelele de socializare cu o conservă de 196 de lei de pe rafturile din România, a apărut o dezbatere legată de prețul piperat, scrie PROTV.

Conserva respectivă include obrăjori de porc, o bucată de carne mai dificil de găsit. E vorba de obrăjori de porc confit, cu o greutate totală de 1.350 de grame.

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Obrăjorii, de porc sau de vită, sunt considerați delicatesă și se găsesc relativ rar. Unii internauți au scos acest aspect în evidență în comentariile video-ului și au comparat prețul cu cel al caviarului, care costă sute de lei pe suta de grame.

În același timp, unii internauți au fost surprinși de preț și consideră că produsul nu merită să fie atât de scump.

Pe alte platforme, obrăjorii de porc cruzi costă peste 100 de lei/kg. Deși prețul lor ridicat surprinde adesea consumatorii, acesta e influențat de mai mulți factori.

În primul rând, spre deosebire de fleică sau ceafă, obrăjorii de porc reprezintă o porțiune mică din masa fiecărui animal. Fiecare porc are doar 2 obraji și cantitatea de carne extrasă e relativ mică în comparație cu alte bucăți. Ca urmare, cum cantitatea disponibilă e limitată, prețul crește.

De ce sunt apreciați obrăjorii de porc

Char dacă în România nu se consumă des obrăjori de porc (sau de vită, care au un preț și mai ridicat, de obicei), la nivel internațional, e o bucată de carne foarte căutată.

Aceștia au o textură inedită, dat fiind faptul că sunt mușchi care lucrează constant pe parcursul vieții animalului, fiind implicați în masticație. Din acest motiv, conțin o cantitate semnificativă de colagen și țesut conjunctiv.

Atunci când sunt gătiți lent, la temperaturi scăzute, colagenul se transformă în gelatină. Ceea ce oferă o textură extrem de fragedă și suculentă. Rezultatul e o carne care se topește în gură, motiv pentru care e foarte apreciată de bucătari și gurmanzi.

Cererea crescută din partea restaurantelor contribuie, de asemenea, la prețul ridicat. În ultimii ani, obrăjorii de porc au devenit căutăți în bucătăriile restaurantelor specializate în preparate tradiționale reinterpretate și cele fine dining.

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Mulți chefi îi apreciază datorită gustului intens și versatilității culinare. Odată cu creșterea cererii în industria restaurantelor, concurența pentru aprovizionare a devenit mai mare.

Procesarea necesară înainte de comercializare reprezintă un alt element care influențează costul. Obrăjorii trebuie curățați cu atenție, îndepărtându-se membranele, excesul de grăsime și alte țesuturi nedorite. Această muncă suplimentară necesită timp și personal calificat, ceea ce crește costurile pentru producători și măcelari.

Ca urmare, cum obrăjorii de porc au devenit căutați în restaurante și ridicați la rangul de delicatesă, a crescut și prețul lor. În același timp, ca în cazul multor alimente, uneori producătorii optează pentru un profit mai ridicat, ceea ce crește din nou suma.

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