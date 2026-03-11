Antena Căutare
Home News Social Ce conține prânzul gratuit pentru turiștii blocați în Dubai. O româncă a dezvăluit totul: „Vă arăt toată experiența”

Ce conține prânzul gratuit pentru turiștii blocați în Dubai. O româncă a dezvăluit totul: „Vă arăt toată experiența”

O româncă aflată în Dubai a vorbit în mediul online despre unul dintre restaurantele care oferă prânzul gratuit turiștilor blocați în regiune din cauza războiului. Mai mult, tânăra a fost impresionată peste măsură de experiența trăită.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 11 Martie 2026, 15:20 | Actualizat Miercuri, 11 Martie 2026, 16:11
O româncă aflată în Dubai a vorbit în mediul online despre unul dintre restaurantele care oferă prânzul gratuit turiștilor blocați în regiune din cauza războiului | Capturi TikTok

Tensiunile din Orientul Mijlociu a adus vești neplăcute și pentru turiștii aflați în apropierea zonelor de conflict sau care le tranzitau. Multe persoane au rămas blocate în Dubai, după ce zborurile lor spre casă au fost anulate sau întârziate.

Diana, o influenceriță de pe TikTok, se numără printre românii care au prins momente de coșmar din cauza războiului. Tânăra care locuiește în Dubai pe perioada iernii a povestit, în mediul online, despre gestul de solidaritate al localnicilor.

Citește și: Clipe de coșmar pentru Brigitte Pastramă în Dubai. A fugit din calea atacurilor, dar sora ei a rămas blocată acolo

Aceasta a dezvăluit că mai multe restaurante din zonă oferă turiștilor un prânz gratuit. Diana a fost impresionată peste măsură de ceea ce a găsit într-un restaurant de lux.

Articolul continuă după reclamă

„Am venit să luăm prânzul într-un restaurant care oferă mese gratuite turiștilor rămași aici. Vă arăt toată experiența și, dacă încă sunteți aici, să știți că puteți beneficia și voi de asta”, a spus tânăra pe rețelele sociale.

Cum arată un prânz gratuit pentru turiștii blocați în Dubai

În alt context, un prânz într-un astfel de restaurant din Dubai ajunge la suma de 60 de euro și conține starter, un fel principal și un desert. Odată cu izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, mai multe locații au decis să ofere un meniu gratuit turiștilor blocați departe de casă.

„În mod normal, un meniu de prânz costă 60 de euro. Când am ajuns la restaurant, ne-au informat că ne putem alege un starter, un fel principal și un desert, iar toate băuturile lor alcoolice sunt incluse în această gratuitate. Vii să iei prânzul gratuit pentru pasagerii care au rămas aici în Dubai și prânzul arată așa (…)

Eu nu accept niciodată astfel de colaborări, dar de data aceasta chiar am vrut să vin și să postez despre ei, pentru că mi se pare că acestea sunt, cu adevărat, restaurantele care merită susținute în viitor (…)

Citește și: Vedetele din România care au apartamente în Dubai. Câți bani au investit în casele de lux din orașul aflat la granița cu războiul

Seara, restaurantul se transformă într-un club, dar așa este ziua. Mi se pare atât de frumos! Uitați-vă cât de frumos e totul și cât de atenți sunt! Deși nu am vrut desert, băieții nu ne-au lăsat să plecăm fără tarte și câteva fructe. Au fost super simpatici, ne-am împrietenit cu ei și ne-au făcut chiar și un tur al locației”, a povestit Diana, pe contul de TikTok.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

De asemenea, tânăra a ținut să evidențieze faptul că oferta nu este valabilă mult timp. Postarea acesteia a strâns mai bine de 1.000 de like-uri și câteva reacții din partea prietenilor virtuali.

„Ce frumos!” sau „Să fie pace în lume!”, i-au comentat oamenii din mediul online în dreptul materialului video.

Ce a spus mama Andreei Anița după ce a condus-o pe fiica sa pe ultimul drum...
Înapoi la Homepage
AS.ro Miliardarii români care au o avere de peste două ori mai mare ca a lui Ion Ţiriac! Topul afaceriştilor de la noi Miliardarii români care au o avere de peste două ori mai mare ca a lui Ion Ţiriac! Topul afaceriştilor de la noi
Observatornews.ro 6 români, în topul celor mai bogați oameni ai lumii potrivit Forbes 6 români, în topul celor mai bogați oameni ai lumii potrivit Forbes
Antena 3 O femeie care a lucrat pe iahturi de lux spune cum este, de fapt, să fii pe mare alături de miliardari O femeie care a lucrat pe iahturi de lux spune cum este, de fapt, să fii pe mare alături de miliardari
SpyNews Ce a realizat Andreea Raicu atunci când s-a uitat în trecut și avea 20 de ani! Este cu totul altă persoană Ce a realizat Andreea Raicu atunci când s-a uitat în trecut și avea 20 de ani! Este cu totul altă persoană

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
Comentarii


Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
Citește și
Ce a spus mama Andreei Anița după ce a condus-o pe fiica sa pe ultimul drum
Ce a spus mama Andreei Anița după ce a condus-o pe fiica sa pe ultimul drum
Margot Robbie a surprins cu un nou look la Săptămâna Modei de la Paris. Actrița din Barbie a renunțat la părul lung într-o apariție intens criticată
Margot Robbie a surprins cu un nou look la Săptămâna Modei de la Paris. Actrița din Barbie a renunțat la părul... Catine.ro
Cum să economisim benzina și motorina. Sfaturile lui Titi Aur
Cum să economisim benzina și motorina. Sfaturile lui Titi Aur
Cum s-a schimbat Emre Altug de la Golden Boy – Dragoste rebelă până în prezent
Cum s-a schimbat Emre Altug de la Golden Boy – Dragoste rebelă până în prezent Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Imperiul secret al lui Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului: conace în Londra și conturi uriașe în Elveția
Imperiul secret al lui Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului: conace în Londra și conturi uriașe în... Libertatea.ro
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra AntenaSport
Veste neașteaptă în showbiz! Celebra actriță, iubită de toți românii, a dezvăluit că este bisexuală și are acum o relație cu o femeie: „Sunt foarte mândră...”
Veste neașteaptă în showbiz! Celebra actriță, iubită de toți românii, a dezvăluit că este bisexuală și... Elle
Ce a îndemnat-o pe Daciana Sârbu să adopte o fetiță. Cum a fost întregul proces
Ce a îndemnat-o pe Daciana Sârbu să adopte o fetiță. Cum a fost întregul proces Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Prăjitură cu mere cuburi și nuci. Desert simplu și ușor, de post
Prăjitură cu mere cuburi și nuci. Desert simplu și ușor, de post HelloTaste.ro
El Nino e așteptat să apară curând, aducând vreme extremă și o climă mai caldă: Este posibil să se transforme în „Super El Nino”
El Nino e așteptat să apară curând, aducând vreme extremă și o climă mai caldă: Este posibil să se... Antena3.ro
Primele imagini cu un iPhone pliabil au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitorul smartphone
Primele imagini cu un iPhone pliabil au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitorul smartphone useit
Kelemen Hunor a lămurit totul: Norma de hrană pentru bugetari ar putea fi eliminată!
Kelemen Hunor a lămurit totul: Norma de hrană pentru bugetari ar putea fi eliminată! BZI
În febra tăierilor bugetare, Guvernul a blocat și angajările profesorilor
În febra tăierilor bugetare, Guvernul a blocat și angajările profesorilor Jurnalul
Putin îi transmite sprijin de neclintit noului lider suprem al Iranului. Mesajul Kremlinului
Putin îi transmite sprijin de neclintit noului lider suprem al Iranului. Mesajul Kremlinului Kudika
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră Redactia.ro
6 români, în topul celor mai bogați oameni ai lumii potrivit Forbes
6 români, în topul celor mai bogați oameni ai lumii potrivit Forbes Observator
Cele mai sănătoase soiuri de fasole. Cum le poți consuma
Cele mai sănătoase soiuri de fasole. Cum le poți consuma MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Bebelușii născuți în martie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia
Bebelușii născuți în martie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele mai așteptate jocuri video din 2026. Titlurile preferate de milioane de fani
Cele mai așteptate jocuri video din 2026. Titlurile preferate de milioane de fani UseIT
Ciuperci la cuptor cu usturoi verde. Rețetă de post simplă
Ciuperci la cuptor cu usturoi verde. Rețetă de post simplă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x