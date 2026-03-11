Ce conține prânzul gratuit pentru turiștii blocați în Dubai. O româncă a dezvăluit totul: „Vă arăt toată experiența”

O româncă aflată în Dubai a vorbit în mediul online despre unul dintre restaurantele care oferă prânzul gratuit turiștilor blocați în regiune din cauza războiului. Mai mult, tânăra a fost impresionată peste măsură de experiența trăită.

Tensiunile din Orientul Mijlociu a adus vești neplăcute și pentru turiștii aflați în apropierea zonelor de conflict sau care le tranzitau. Multe persoane au rămas blocate în Dubai, după ce zborurile lor spre casă au fost anulate sau întârziate.

Diana, o influenceriță de pe TikTok, se numără printre românii care au prins momente de coșmar din cauza războiului. Tânăra care locuiește în Dubai pe perioada iernii a povestit, în mediul online, despre gestul de solidaritate al localnicilor.

Aceasta a dezvăluit că mai multe restaurante din zonă oferă turiștilor un prânz gratuit. Diana a fost impresionată peste măsură de ceea ce a găsit într-un restaurant de lux.

„Am venit să luăm prânzul într-un restaurant care oferă mese gratuite turiștilor rămași aici. Vă arăt toată experiența și, dacă încă sunteți aici, să știți că puteți beneficia și voi de asta”, a spus tânăra pe rețelele sociale.

Cum arată un prânz gratuit pentru turiștii blocați în Dubai

În alt context, un prânz într-un astfel de restaurant din Dubai ajunge la suma de 60 de euro și conține starter, un fel principal și un desert. Odată cu izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, mai multe locații au decis să ofere un meniu gratuit turiștilor blocați departe de casă.

„În mod normal, un meniu de prânz costă 60 de euro. Când am ajuns la restaurant, ne-au informat că ne putem alege un starter, un fel principal și un desert, iar toate băuturile lor alcoolice sunt incluse în această gratuitate. Vii să iei prânzul gratuit pentru pasagerii care au rămas aici în Dubai și prânzul arată așa (…)

Eu nu accept niciodată astfel de colaborări, dar de data aceasta chiar am vrut să vin și să postez despre ei, pentru că mi se pare că acestea sunt, cu adevărat, restaurantele care merită susținute în viitor (…)

Seara, restaurantul se transformă într-un club, dar așa este ziua. Mi se pare atât de frumos! Uitați-vă cât de frumos e totul și cât de atenți sunt! Deși nu am vrut desert, băieții nu ne-au lăsat să plecăm fără tarte și câteva fructe. Au fost super simpatici, ne-am împrietenit cu ei și ne-au făcut chiar și un tur al locației”, a povestit Diana, pe contul de TikTok.

De asemenea, tânăra a ținut să evidențieze faptul că oferta nu este valabilă mult timp. Postarea acesteia a strâns mai bine de 1.000 de like-uri și câteva reacții din partea prietenilor virtuali.

„Ce frumos!” sau „Să fie pace în lume!”, i-au comentat oamenii din mediul online în dreptul materialului video.