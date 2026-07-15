Se retrage de urgență din Lidl. Înghețata care poate reprezenta un risc pentru o categorie de persoane

Lidl retrage de la vânzare un lot de înghețată Gelatelli Stil Dubai, după ce s-a constatat că poate conține nuci caju nedeclarate. Persoanele alergice sunt sfătuite să nu consume produsul și îl pot returna în orice magazin, chiar și fără bon fiscal.

Lidl retrage de la vânzare un lot de înghețată Gelatelli Stil Dubai, după ce s-a constatat că poate conține nuci caju nedeclarate. Persoanele alergice sunt sfătuite să nu consume produsul și îl pot returna în orice magazin, chiar și fără bon fiscal. | Shutterstock

Un important lanț de magazine din România a anunțat retragerea de la comercializare a unui sortiment de înghețată, după ce s-a constatat că acesta poate reprezenta un risc pentru persoanele care suferă de o anumită alergie alimentară. Este vorba despre un lot din înghețata Gelatelli Stil Dubai, comercializată în magazinele Lidl, care poate conține nuci caju nedeclarate pe etichetă.

Înghețata care poate reprezenta un risc pentru o categorie de persoane

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a transmis un avertisment adresat consumatorilor și a anunțat rechemarea produsului de pe piață.

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„ANSVSA informează consumatorii că furnizorul Motido GmbH & Co. KG recheamă produsul «Gelatelli Îngheţată pe bază de lapte cu sos cu cacao (8%), bucăţi de ciocolată (3%) şi pastă de fistic (2%). Bogată în proteine. 500 ml», întrucât nu poate fi exclusă prezenţa nucilor caju”, se arată în informarea publicată de instituție.

Retragerea vizează exclusiv produsul din lotul D2W48J25R1, cu termen de valabilitate 24.11.2027, furnizat de compania Motido GmbH & Co. KG.

Cine nu trebuie să consume produsul

Potrivit ANSVSA, produsul poate provoca reacții alergice în cazul persoanelor sensibile la nucile caju. Din acest motiv, acestea sunt sfătuite să nu consume înghețata din lotul menționat.

„Din cauza unei posibile reacţii alergice în urma consumului, persoanele cu alergie la nucile caju ar trebui să acorde o atenţie deosebită acestei rechemări şi să nu consume produsul afectat. Produsul rămâne sigur pentru consumul persoanelor fără alergie la nucile caju”, au transmis reprezentanții ANSVSA.

Reacțiile alergice la nucile caju pot varia de la simptome ușoare, precum mâncărimi sau erupții cutanate, până la reacții severe, inclusiv șoc anafilactic, motiv pentru care avertismentul trebuie tratat cu maximă seriozitate de persoanele alergice.

Clienții își pot recupera banii

Lidl a retras deja produsul de la vânzare din toate magazinele sale din România și le oferă clienților posibilitatea de a-l returna în orice unitate din rețea.

Contravaloarea produsului va fi rambursată integral, chiar și în lipsa bonului fiscal, astfel încât toți consumatorii care au achiziționat înghețata din lotul vizat să își poată recupera banii fără dificultăți.

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Reprezentanții retailerului subliniază că rechemarea vizează exclusiv lotul D2W48J25R1, iar celelalte produse comercializate sub marca Gelatelli nu sunt afectate și pot fi consumate în condiții de siguranță.

Consumatorii sunt sfătuiți să verifice cu atenție eticheta produsului înainte de consum și, dacă dețin înghețata din lotul menționat, să o returneze în cel mai apropiat magazin Lidl.