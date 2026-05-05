Ce e hantavirusul și de ce e atât de periculos. 3 persoane deja au murit la bordul unui vas de croazieră blocat pe apă

Mulți se întreabă ce e hantavirusul și de ce e atât de periculos, după ce 3 pasageri și-au pierdut viața la bordul unui vas de croazieră, care momentan e blocat pe apă.

Hantavirusurile au ajuns în atenția globală după ce au fost raportate 3 decese la bordul vasului de croazieră MV Hondius.

Momentan, vasul de croazieră nu a fost primit în niciun port, tocmai din cauza răspândirii acestui virus, scrie The Guardian.

Experții au dezvăluit cum se transmite acest virus și de ce e atât de periculos.

Organizația Mondială a sănătății realizează acum o investigație legată de cazul vasului de croazieră.

Ce e hantavirusul și de ce e atât de periculos

Ortohantavirusurile, cunoscute mai frecvent sub numele de hantavirusuri, reprezintă un grup de virusuri întâlnite în principal la rozătoare, dar care pot infecta și oamenii. Potrivit profesorului Adam Taylor de la Universitatea Lancaster, există cel puțin 38 de specii recunoscute de hantavirus la nivel global, dintre care 24 pot provoca boli la om.

Rozătoarele precum șoarecii, șobolanii și șoarecii de câmp sunt gazdele naturale ale acestor virusuri.

Dr. Yomani Sarathkumara, cercetător la Universitatea din Queensland, a explicat că infecțiile cu hantavirus sunt „extrem de rare la oameni”. În plus, în țările tropicale, acestea sunt adesea diagnosticate greșit ca alte infecții, cum ar fi leptospiroza, o boală transmisă tot de animale.

Hantavirusurile se transmit la oameni în principal prin inhalarea sau contactul cu fecale, urină și salivă provenite de la rozătoare infectate. Mai rar, infecția poate să apară prin mușcături sau zgârieturi de la animale contaminate.

„Comunitățile agricole din întreaga lume prezintă un risc mai ridicat,” a explicat Sarathkumara,.

Profesorul asociat Vinod Balasubramaniam, virusolog molecular la Monash University din Malaezia, a precizat că hantavirusurile sunt „de obicei asociate cu expunerea la mediu și la rozătoare” și că „nu se transmit, în mod obișnuit, ușor de la om la om, așa cum se întâmplă în cazul gripei sau al Covid-19”.

Există 2 mari categorii de hantavirusuri, cele din „Lumea Veche” și cele din „Lumea Nouă”.

Hantavirusurile din Lumea Veche sunt întâlnite în Europa și Asia și includ virusul Puumala, virusul Hantaan și virusul Seoul. La oameni, acestea provoacă de obicei febră hemoragică cu sindrom renal (HFRS), care afectează rinichii. Simptomele pot include dureri intense de cap, dureri lombare și abdominale, febră și, în unele cazuri, afectare renală.

Hantavirusurile din Lumea Nouă sunt întâlnite în America de Nord și de Sud. Provoacă, în general, sindrom pulmonar cu hantavirus. Cel mai frecvent tip din America de Sud e virusul Andes, transmis în principal de un tip de rozătoare care au coadă lungă.

„Hantavirusurile din Lumea Nouă provoacă un sindrom pulmonar care evoluează rapid și poate duce la insuficiență respiratorie,” susține Balasubramaniam. La început, infecția poate produce simptome asemănătoare gripei, precum febră, oboseală și dureri musculare. Ceea ce face ca diagnosticarea precoce să fie dificilă.

Soția actorului Gene Hackman a murit din cauza unui tip de hantavirus

În martie 2025, Betsy Arakawa, soția actorului Gene Hackman, a murit în locuința lor din Santa Fe din cauza sindromului pulmonar cu hantavirus, înainte de decesul soțului ei, care suferea de Alzheimer și depindea de îngrijirea ei.

Perioada de incubație a hantavirusurilor poate fi lungă, între 1 și 8 săptămâni, potrivit lui Balasubramaniam.

Organizația Mondială a Sănătății a anunțat că investighează un posibil focar de hantavirus pe nava MV Hondius. Deși nu se știe exact cum a apărut, Balasubramaniam a menționat câteva scenarii posibile. Unul ar fi contaminarea navei de către rozătoare infectate, care ar fi avut acces la zone de depozitare sau cabine.

O altă posibilitate e ca infecția să nu fi pornit de pe navă, ci ca pasagerii sau echipajul să fi fost expuși anterior, în timpul activităților desfășurate pe uscat. Transmiterea de la om la om este considerată teoretic posibilă, dar foarte puțin probabilă.

„Principalul risc apare atunci când sunt deranjate materiale contaminate de rozătoare, mai ales în spații închise sau slab ventilate,” susține expertul.

Rata mortalității pentru HFRS, cauzată de hantavirusurile din Lumea Veche, e estimată între 1% și 15%. În schimb, hantavirusurile din Lumea Nouă provoacă forme mult mai severe, cu o rată a mortalității de aproximativ 40%.

„Nu avem încă un antiviral specific foarte eficient,” susține Balasubramaniam. Tratamentul constă în principal în îngrijire de susținere, ceea ce face ca diagnosticarea timpurie să fie esențială. Se fac însă cercetări pentru dezvoltarea unor antivirale cu spectru larg.