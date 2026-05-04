Croazieră de coșmar pe Atlantic, soldată cu trei morți și îmbolnăviri la bord. Ce se întâmplă cu pasagerii afectați de hantavirus

Croazieră de coșmar pe Atlantic: trei morți și cazuri suspecte de hantavirus la bordul navei MV Hondius. Pasagerii sunt blocați în largul Capului Verde, în așteptarea debarcării.

Croazieră de coșmar pe Atlantic: trei morți și cazuri suspecte de hantavirus la bordul navei MV Hondius. Pasagerii sunt blocați în largul Capului Verde, în așteptarea debarcării. | Shutterstock

Croazieră de coșmar pe Atlantic, soldată cu trei morți și îmbolnăviri la bord. Pasagerii unui vas de croazieră sunt blocați pe mare după ce trei persoane au decedat, iar un turist britanic se luptă pentru viața sa în urma izbucnirii unui virus transmis de rozătoare.

Croazieră de coșmar pe Atlantic, soldată cu trei morți și îmbolnăviri la bord

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a confirmat șase cazuri suspecte de infecție cu hantavirus la bordul navei MV Hondius, care a călătorit de la Ushuaia, Argentina, către Capul Verde, Africa. Un pasager în vârstă de 70 de ani a fost primul care a murit, urmat la scurt timp de soția sa, în vârstă de 69 de ani. Ambii erau cetățeni olandezi.

Un bărbat britanic, în vârstă de 69 de ani, a fost transportat de urgență la Johannesburg, în Africa de Sud, unde este internat la terapie intensivă. Potrivit informațiilor apărute, trupul celei de-a treia persoane decedate se află încă la bordul navei.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: România, campioană mondială pentru a treia oară la Campionatul Mondial de Robotică. Câte premii au primit elevii români

OMS a declarat că este „conștientă de cazurile de boli respiratorii acute severe de pe o navă de croazieră care navighează în Atlantic” și a confirmat că trei pasageri au murit, unul dintre cazuri fiind deja asociat cu infecția cu hantavirus. Organizația investighează în total șase cazuri suspecte.

Ce se întâmplă cu pasagerii afectați de hantavirus

Pasagerii au povestit despre experiența dificilă trăită la bord, după ce li s-a cerut să rămână pe navă în timp ce autoritățile analizează situația și decid dacă permit debarcarea.

O scrisoare transmisă pasagerilor de compania Oceanwide Expeditions, consultată de presa internațională, anunță că nava este ancorată în largul Capului Verde și că se așteaptă aprobarea autorităților pentru debarcare.

„După cum știți, răspundem la mai multe cazuri de virus neidentificat. Ne pare rău să vă informăm că, peste noapte, un oaspete care prezenta simptome severe a decedat”, se arată în mesaj.

Compania precizează că prioritate vor avea pasagerii care necesită îngrijiri medicale urgente. Până la obținerea autorizației, celor aflați la bord li s-a recomandat să respecte măsurile de protecție: purtarea măștilor, distanțarea fizică și limitarea contactului cu ceilalți pasageri.

Reprezentanții companiei au transmis că depun eforturi prin toate canalele disponibile, inclusiv la nivel diplomatic, pentru a facilita accesul rapid la îngrijiri medicale și pentru a asigura desfășurarea unui proces adecvat de evaluare medicală pentru toți pasagerii.

Potrivit unui purtător de cuvânt, dintre cele șase persoane afectate, trei au murit, iar una se află în stare critică, la terapie intensivă în Africa de Sud. Investigațiile continuă, iar autoritățile sanitare internaționale colaborează pentru a gestiona situația.

În prezent, sunt în desfășurare teste de laborator și anchete epidemiologice, iar pasagerii și membrii echipajului beneficiază de asistență medicală și monitorizare constantă. OMS a confirmat că se realizează și secvențierea virusului, pentru a înțelege mai bine modul de transmitere și eventualele mutații.

Nava MV Hondius poate găzdui aproximativ 170 de pasageri și are în jur de 70 de membri ai echipajului. Hantavirusurile sunt cunoscute pentru faptul că pot provoca afecțiuni variate la om, de la simptome ușoare, asemănătoare gripei, până la boli respiratorii severe sau forme hemoragice.

Simptomele timpurii includ oboseală, febră, dureri musculare și dureri de cap intense. Specialiștii atrag atenția că riscul de infectare poate fi redus prin evitarea contactului cu rozătoarele și prin respectarea măsurilor de igienă.