De ce sunt focarele de infecții atât de frecvente pe vasele de croazieră. Experții au dezvăluit riscul real

Experții au dezvăluit de ce sunt focarele de infecții atât de frecvente pe vasele de croazieră, după ce a fost identificat un focar de hantavirus la bordul MV Hondius.

Chiar dacă vasele de croazieră sunt prezentate drept o vacanță simplă și relaxantă, deși costisitoare, există un risc mai mare de răspândire a unor infecții, avertizează experții.

Potrivit lui Vikram Niranjan, expert de la Universitatea din Limerick, aceste „orașe plutitoare” permit răspândirea infecțiilor în moduri care sunt „dificil de oprit”, scrie Daily Mail.

Recent, 3 pasageri au decedat la bordul vasului MV Hondius, din cauza unui tip de hantavirus.

Vasul a plecat din Argentina în urmă cu aproximativ o lună și OMS a deschis o investigație.

De ce sunt focarele de infecții atât de frecvente pe vasele de croazieră

Alte 3 persoane cu simptome au fost evacuate de pe nava de croazieră pentru a primi îngrijiri medicale în Olanda, a anunțat Organizația Mondială a Sănătății.

Aproximativ 150 de persoane rămân la bordul MV Hondius, izolate în cabinele lor, în timp ce sunt efectuate dezinfectări și „alte măsuri de sănătate publică”. Nava e ancorată în largul Capului Verde și încă nu a primit aprobare să ajungă în vreun port.

Potrivit lui Niranjan, mesele de tip bufet, designul navei și sistemele de ventilație contribuie toate la răspândirea rapidă a unor boli precum Covid, norovirus, hantavirus și legioneloza.

„Structura de bază a călătoriilor cu vase de croazieră creează în continuare aceeași problemă. Mulți oameni împart aceleași mese, același aer, aceleași sisteme de apă și aceleași spații comune,” susține expertul. „De aceea focarele continuă să reapară și de aceea navele de croazieră rămân un exemplu util că sănătatea publică e influențată la fel de mult de design cât de germeni.”

Niranjan a făcut referire la focarul de pe Diamond Princess din 2020. Atunci, 619 pasageri și membri ai echipajului au fost testați pozitiv pentru Covid. Cercetătorii au descoperit că numeroase condiții de pe navă au făcut ca virusul să se răspândească mai ușor.

Care e cel mai frecvent virus pe vasele de croazieră

Norovirusul e infecția asociată cel mai des cu navele de croazieră. Într-o analiză a studiilor publicate anterior, experții au găsit 127 de rapoarte privind focare de norovirus pe nave de croazieră. Multe dintre ele sunt legate de alimente și suprafețe contaminate și transmitere de la persoană la persoană.

„Servirea alimentelor are un rol important în acest risc,” a explicat Niranjan. „Mesele de tip bufet, ustensilele comune și faptul că mulți oameni ating aceleași suprafețe pot face ca virusurile de stomac să se răspândească mai ușor.”

„Dacă cineva e infectat, dar încă nu se simte rău, poate totuși să contamineze alimentele sau suprafețele înainte să își dea seama că este bolnav,” a continuat expertul.

Modul în care sunt proiectate aceste nave agravează problema, deoarece oamenii petrec mult timp împreună în restaurante, baruri, lifturi, coridoare, teatre și spa-uri.

Membrii echipajului trăiesc și lucrează, de asemenea, în același mediu, adesea în spații de cazare comune.

„Ventilația are și ea un rol important. Navele de croazieră nu sunt spații complet închise, dar se bazează foarte mult pe zone interioare unde oamenii petrec perioade lungi împreună,” a continuat expertul. „Studiile privind calitatea aerului de pe navele de croazieră au arătat că bolile se pot răspândi mai ușor în spații aglomerate și închise, precum cabinele, restaurantele și zonele de divertisment, dacă sistemul de ventilație nu este suficient de bun.”