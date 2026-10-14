Duminică, 25 octombrie 2026, România trece la ora de iarnă! Ceasurile se dau înapoi cu o oră. Vom dormi mai mult sau mai puțin?

România va trece în curând la ora de iarnă și ceasurile se vor da înapoi cu 1 oră pe data de 25 octombrie 2026.

Ceasurile se vor da înapoi cu 1 oră pe 25 octombrie 2026 | Shutterstock

Deși această schimbare de oră are loc de 2 ori pe an, mulți dintre noi încă ne întrebăm dacă dormim mai mult sau mai puțin de fiecare dată când are loc.

În 2026, data la care se va schimba ora de iarnă depinde în funcție de țară, scrie Forbes.

În Europa, inclusiv România, acest moment va avea loc pe data de 25 octombrie, când ora 4 dimineața va deveni ora 3.

Multe dintre ceasurile moderne, precum cele de pe smartphone-uri, se vor regla singure la noua oră.

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Dar pentru a te asigura că nu vei avea de-a face cu probleme legate de program, experții sugerează să verifici ora atunci când te trezești, pentru a te asigura că dispozitivele tale au trecut automat la noul sistem.

Duminică, 25 octombrie 2026, România trece la ora de iarnă

Trecerea la ora de iarnă va avea loc în zile diferite, în funcție de țară. În Europa, acest moment va avea loc duminică, 25 octombrie, când ora 4:00 va deveni ora 3:00 dimineața.

În SUA și Canada, însă, trecerea la ora de iarnă va avea loc peste o săptămână, duminică, 1 noiembrie.

Până în 2006, Europa și SUA își schimbau ceasurile aproape în același timp primăvara și toamna, în mod obișnuit la sfârșitul lunii martie și la sfârșitul lunii octombrie.

Cu toate acestea, în 2005, Congresul SUA a adoptat Legea privind Politica Energetică (Energy Policy Act of 2005), care a intrat în vigoare în 2007. Printre clauze, acestea presupunea extinderea orei de vară.

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Astfel, SUA au mutat trecerea orei primăvară cu 2 săptămâni înainte, în a 2-a duminică din martie, și cea de toamnă cu o săptămână mai târziu, adică prima duminică din noiembrie.

În acea perioadă, reprezentanții din Congresul SUA au susținut că extinderea orei de vară va reduce consumul național de energie, va diminua infracționalitatea stradală și va stimula cheltuielile de consum.

Europa a ales să nu îi urmeze exemplul și și-a păstrat calendarul obișnuit pentru schimbarea orei, de aici și discrepanța dintre cele 2 continente.

În SUA, grupurile de lobby comercial au organizat o campanie amplă pentru amânarea schimbării orei toamna. De fapt, extinderea orei de vară dincolo de Halloween (31 octombrie) a fost un factor important în decizia SUA. Decizia le-a oferit copiilor care merg la colindat încă o oră de lumină naturală pentru mai multă siguranță, ceea ce a crescut și vânzările de dulciuri, de exemplu.

Ceasurile se dau înapoi cu 1 oră pe 25 octombrie 2026

Pe 25 octombrie 2026, ceasurile se vor da înapoi o oră, pentru a urma programul din Europa. În România, schimbarea a fost reglementată prin Ordonanța Guvernului nr. 20/1997. Articolul 1, scrie Digi 24.

Ordonanța prevede concordanța cu programul Uniunii Europene și specifică clar că ora se va schimba primăvara, în ultima duminică a lunii martie și ultima duminică a lunii octombrie.

Deși acest proces are o tradiție lungă, au apărut din ce în ce mai multe critici la adresa sa, scrie Royal Museums Greenwich.

Unii susțin că schimbarea orei e acum inutilă, având în vedere că mulți dintre noi ne petrecem majoritatea timpului în case, magazine și birouri bine iluminate, unde lumina naturală nu contează la fel de mult ca în urmă cu 1 secol.

De asemenea, avantajele economice și ecologice pot varia. Pentru unele regiuni mai calde, se crede că serile mai lungi pot crește de fapt consumul de energie, deoarece oamenii folosesc aparatele de aer condiționat mai multe ore.

Dezbaterea e puternic de locația geografică, ocupația și stilul de viață al fiecăruia. În plus, experții atrag atenția asupra impactului pe care îl poate avea această schimbare asupra ciclului circadian al fiecăruia.

Vom dormi mai mult sau mai puțin?

Schimbarea orei de pe 25 octombrie 2026 înseamnă o oră suplimentară peste noapte, când ora 4 va deveni ora 3.

După schimbare, răsăritul și apusul soarelui vor avea loc cu aproximativ o oră mai devreme, aducând dimineți mai luminoase și seri mai întunecate.

Chiar dacă vom avea parte de 1 oră în plus de somn duminică, experții atrag atenția că aceste schimbări pot avea un impact semnificativ asupra corpului.

Schimbarea orei ne perturbă ritmul circadian, adică ceasul biologic, potrivit PubMed Central. Pentru majoritatea oamenilor, modificarea orei, chiar și cu doar 1 oră, poate provoca oboseală, fiind un inconvenient minor. Dar unele persoane resimt schimbarea mult mai profund și se pot confrunta cu oboseala timp de mai multe săptămâni sau chiar luni.

Cum a început schimbarea orei

Deși ne confruntăm cu această schimbare a orei de 2 ori pe an, puțini știu cum a început, de fapt. La începutul secolului trecut, o campanie a dus la schimbarea orei, în contextul unor evenimente istorice importante, potrivit University of Colorado.

În 1784, Benjamin Franklin a sugerat pentru prima dată ideea orei de vară într-un articol satiric care detalia viața din Paris, în comparație cu cea din SUA.

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În 1907, William Willett, a organizat o campanie pentru a schimba ceasurile primăvara și vara, dar planul său era mai complicat decât cel actual. Willett a propus inițial să dăm ceasurile înapoi cu 80 de minute, în 4 etape de câte 20 de minute.

Schimbarea importantă a avut loc în 1916, în timpul Primului Război Mondial, când Germania a introdus schimbarea orei primăvara, pentru a economi energie. Aceasta a fost o măsură temporară, care a dispărut cu 1 an mai târziu.

Ora de vară a fost reintrodusă în 1942, în timpul Celui de-al Doilea Război Mondial, când s-a stabilit și schimbarea dublă de primăvară și iarnă.