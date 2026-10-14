Antena Căutare
Home News Inedit Duminică, 25 octombrie 2026, România trece la ora de iarnă! Ceasurile se dau înapoi cu o oră. Vom dormi mai mult sau mai puțin?

Duminică, 25 octombrie 2026, România trece la ora de iarnă! Ceasurile se dau înapoi cu o oră. Vom dormi mai mult sau mai puțin?

România va trece în curând la ora de iarnă și ceasurile se vor da înapoi cu 1 oră pe data de 25 octombrie 2026.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Miercuri, 14 Octombrie 2026, 14:46 | Actualizat Miercuri, 14 Octombrie 2026, 14:50
Ceasurile se vor da înapoi cu 1 oră pe 25 octombrie 2026 | Shutterstock
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Deși această schimbare de oră are loc de 2 ori pe an, mulți dintre noi încă ne întrebăm dacă dormim mai mult sau mai puțin de fiecare dată când are loc.

În 2026, data la care se va schimba ora de iarnă depinde în funcție de țară, scrie Forbes.

În Europa, inclusiv România, acest moment va avea loc pe data de 25 octombrie, când ora 4 dimineața va deveni ora 3.

Multe dintre ceasurile moderne, precum cele de pe smartphone-uri, se vor regla singure la noua oră.

Articolul continuă după reclamă

Dar pentru a te asigura că nu vei avea de-a face cu probleme legate de program, experții sugerează să verifici ora atunci când te trezești, pentru a te asigura că dispozitivele tale au trecut automat la noul sistem.

Duminică, 25 octombrie 2026, România trece la ora de iarnă

Trecerea la ora de iarnă va avea loc în zile diferite, în funcție de țară. În Europa, acest moment va avea loc duminică, 25 octombrie, când ora 4:00 va deveni ora 3:00 dimineața.

În SUA și Canada, însă, trecerea la ora de iarnă va avea loc peste o săptămână, duminică, 1 noiembrie.

Până în 2006, Europa și SUA își schimbau ceasurile aproape în același timp primăvara și toamna, în mod obișnuit la sfârșitul lunii martie și la sfârșitul lunii octombrie.

Cu toate acestea, în 2005, Congresul SUA a adoptat Legea privind Politica Energetică (Energy Policy Act of 2005), care a intrat în vigoare în 2007. Printre clauze, acestea presupunea extinderea orei de vară.

Citește și: Experții vor să schimbe modul în care măsurăm timpul. Ce se va întâmpla până în 2035

Astfel, SUA au mutat trecerea orei primăvară cu 2 săptămâni înainte, în a 2-a duminică din martie, și cea de toamnă cu o săptămână mai târziu, adică prima duminică din noiembrie.

În acea perioadă, reprezentanții din Congresul SUA au susținut că extinderea orei de vară va reduce consumul național de energie, va diminua infracționalitatea stradală și va stimula cheltuielile de consum.

Europa a ales să nu îi urmeze exemplul și și-a păstrat calendarul obișnuit pentru schimbarea orei, de aici și discrepanța dintre cele 2 continente.

În SUA, grupurile de lobby comercial au organizat o campanie amplă pentru amânarea schimbării orei toamna. De fapt, extinderea orei de vară dincolo de Halloween (31 octombrie) a fost un factor important în decizia SUA. Decizia le-a oferit copiilor care merg la colindat încă o oră de lumină naturală pentru mai multă siguranță, ceea ce a crescut și vânzările de dulciuri, de exemplu.

Ceasurile se dau înapoi cu 1 oră pe 25 octombrie 2026

Pe 25 octombrie 2026, ceasurile se vor da înapoi o oră, pentru a urma programul din Europa. În România, schimbarea a fost reglementată prin Ordonanța Guvernului nr. 20/1997. Articolul 1, scrie Digi 24.

Ordonanța prevede concordanța cu programul Uniunii Europene și specifică clar că ora se va schimba primăvara, în ultima duminică a lunii martie și ultima duminică a lunii octombrie.

Deși acest proces are o tradiție lungă, au apărut din ce în ce mai multe critici la adresa sa, scrie Royal Museums Greenwich.

Unii susțin că schimbarea orei e acum inutilă, având în vedere că mulți dintre noi ne petrecem majoritatea timpului în case, magazine și birouri bine iluminate, unde lumina naturală nu contează la fel de mult ca în urmă cu 1 secol.

De asemenea, avantajele economice și ecologice pot varia. Pentru unele regiuni mai calde, se crede că serile mai lungi pot crește de fapt consumul de energie, deoarece oamenii folosesc aparatele de aer condiționat mai multe ore.

Dezbaterea e puternic de locația geografică, ocupația și stilul de viață al fiecăruia. În plus, experții atrag atenția asupra impactului pe care îl poate avea această schimbare asupra ciclului circadian al fiecăruia.

Vom dormi mai mult sau mai puțin?

Schimbarea orei de pe 25 octombrie 2026 înseamnă o oră suplimentară peste noapte, când ora 4 va deveni ora 3.

După schimbare, răsăritul și apusul soarelui vor avea loc cu aproximativ o oră mai devreme, aducând dimineți mai luminoase și seri mai întunecate.

Chiar dacă vom avea parte de 1 oră în plus de somn duminică, experții atrag atenția că aceste schimbări pot avea un impact semnificativ asupra corpului.

Schimbarea orei ne perturbă ritmul circadian, adică ceasul biologic, potrivit PubMed Central. Pentru majoritatea oamenilor, modificarea orei, chiar și cu doar 1 oră, poate provoca oboseală, fiind un inconvenient minor. Dar unele persoane resimt schimbarea mult mai profund și se pot confrunta cu oboseala timp de mai multe săptămâni sau chiar luni.

Cum a început schimbarea orei

Deși ne confruntăm cu această schimbare a orei de 2 ori pe an, puțini știu cum a început, de fapt. La începutul secolului trecut, o campanie a dus la schimbarea orei, în contextul unor evenimente istorice importante, potrivit University of Colorado.

În 1784, Benjamin Franklin a sugerat pentru prima dată ideea orei de vară într-un articol satiric care detalia viața din Paris, în comparație cu cea din SUA.

Citește și: Schimbarea orei ar putea deveni istorie. 19 state vor să renunțe la ea. Ce lipsește pentru decizia finală

În 1907, William Willett, a organizat o campanie pentru a schimba ceasurile primăvara și vara, dar planul său era mai complicat decât cel actual. Willett a propus inițial să dăm ceasurile înapoi cu 80 de minute, în 4 etape de câte 20 de minute.

Schimbarea importantă a avut loc în 1916, în timpul Primului Război Mondial, când Germania a introdus schimbarea orei primăvara, pentru a economi energie. Aceasta a fost o măsură temporară, care a dispărut cu 1 an mai târziu.

Ora de vară a fost reintrodusă în 1942, în timpul Celui de-al Doilea Război Mondial, când s-a stabilit și schimbarea dublă de primăvară și iarnă.

Mișcările simple ale mâinilor care ar putea dezvălui primele semne ale declinului cognitiv. Ce spun specialiștii...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Presa străină divulgă averea Simonei Halep. Ce s-a aflat despre banii româncei Presa străină divulgă averea Simonei Halep. Ce s-a aflat despre banii româncei
Observatornews.ro Cât a câştigat un profesor din Timiş doar din meditaţii, într-un singur an. Suma uriaşă declarată la Fisc Cât a câştigat un profesor din Timiş doar din meditaţii, într-un singur an. Suma uriaşă declarată la Fisc
Antena 3 „Il Rumeno”, românul care deține clădiri în inima Lugano. Cum a ajuns să cumpere clădirea Gucci de pe Via Nassa „Il Rumeno”, românul care deține clădiri în inima Lugano. Cum a ajuns să cumpere clădirea Gucci de pe Via Nassa
SpyNews Paula de la Mireasa a primit o scrisoare de la mama ei. Ce i-a transmis despre Alberto Paula de la Mireasa a primit o scrisoare de la mama ei. Ce i-a transmis despre Alberto
George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
Mișcările simple ale mâinilor care ar putea dezvălui primele semne ale declinului cognitiv. Ce spun specialiștii
Mișcările simple ale mâinilor care ar putea dezvălui primele semne ale declinului cognitiv. Ce spun specialiștii
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Marți 13 VS vineri 13: care e considerată cea mai ghinionistă zi, de fapt. Puțini știu cum a apărut superstiția în România
Marți 13 VS vineri 13: care e considerată cea mai ghinionistă zi, de fapt. Puțini știu cum a apărut...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000 AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Claudia Pătrășcanu, noi declarații despre fiul său, Nicolas. Băiatul a fost adus la școală de tatăl lui, dar ar fi refuzat să rămână
Claudia Pătrășcanu, noi declarații despre fiul său, Nicolas. Băiatul a fost adus la școală de tatăl lui, dar... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Un chinez de 101 ani spune că este perfect sănătos, dar dieta lui, nu. Ce mănâncă și ce bea zilnic Lu
Un chinez de 101 ani spune că este perfect sănătos, dar dieta lui, nu. Ce mănâncă și ce bea zilnic Lu Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Ce variante de guvern are Luca Niculescu: Totul depinde de decizia PSD de miercuri!
Ce variante de guvern are Luca Niculescu: Totul depinde de decizia PSD de miercuri! BZI
Încăierare scriitori-regizori, pe 8 milioane €. Cât ne costă statutul de Invitat Special la Târgul de Carte de la Frankfurt
Încăierare scriitori-regizori, pe 8 milioane €. Cât ne costă statutul de Invitat Special la Târgul de Carte de... Jurnalul
Ben Affleck, pus în fața unei cereri neașteptate din partea fiului său. Ce i-a răspuns copilului când i-a cerut un Lamborghini
Ben Affleck, pus în fața unei cereri neașteptate din partea fiului său. Ce i-a răspuns copilului când i-a cerut... Kudika
Zodia ocrotită de Sfânta Parascheva. După 14 octombrie, viața ei poate lua o întorsătură neașteptată
Zodia ocrotită de Sfânta Parascheva. După 14 octombrie, viața ei poate lua o întorsătură neașteptată Redactia.ro
Vești bune pentru șoferii care uită să plătească rovinieta. Noua regulă care îi scapă de amenzi
Vești bune pentru șoferii care uită să plătească rovinieta. Noua regulă care îi scapă de amenzi Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x