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Schimbarea orei ar putea deveni istorie. 19 state vor să renunțe la ea. Ce lipsește pentru decizia finală

Schimbarea orei de două ori pe an ar putea deveni istorie în mai multe state americane. Nu mai puțin de 19 state au adoptat deja legi care le-ar permite să păstreze ora de vară pe tot parcursul anului.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Luni, 21 Septembrie 2026, 15:00 | Actualizat Luni, 21 Septembrie 2026, 13:14
Schimbarea orei ar putea deveni istorie. 19 state vor să renunțe la ea | Profimediaimages.ro
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Deocamdată, însă, acestea nu pot pune măsura în aplicare. Mai este nevoie de o modificare la nivel federal. Potrivit publicației The Hill, discuția privind renunțarea la schimbarea sezonieră a orei a revenit în atenție în Statele Unite, iar principalul obstacol este o lege federală veche de câteva decenii.

19 state vor să păstreze ora de vară pe tot parcursul anului

În prezent, legislația federală americană nu permite unui stat să decidă singur că va rămâne permanent la ora de vară. Situația este confirmată și de un document al Congresului Statelor Unite. Până în octombrie 2025, 19 state adoptaseră legislație pentru trecerea la ora de vară permanentă: Texas, Oklahoma, Colorado, Alabama, Georgia, Minnesota, Mississippi, Montana, Idaho, Louisiana, Carolina de Sud, Utah, Wyoming, Delaware, Maine, Oregon, Tennessee, Washington și Florida. Legile adoptate de acestea nu pot însă produce efecte fără o modificare a legislației federale. „Statele nu au autoritatea de a alege ora de vară permanentă”, explică Departamentul Transporturilor din SUA pe site-ul oficial www.transportation.gov.
Motivul este Uniform Time Act, legea federală adoptată în 1966 care stabilește regulile privind ora oficială și trecerea la ora de vară în Statele Unite.

Ce lipsește pentru ca cele 19 state să nu mai schimbe ora

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În momentul de față, un stat american poate alege să nu mai folosească deloc ora de vară și să rămână la ora standard pe tot parcursul anului. Nu poate face însă contrariul, adică să rămână permanent la ora de vară. Pentru ca cele 19 state care au adoptat deja legislație în acest sens să își poată pune planurile în aplicare este nevoie de intervenția Congresului SUA și de modificarea legislației federale. În Congres au fost depuse mai multe inițiative referitoare la această problemă. Printre ele se află și „Sunshine Protection Act of 2025”, un proiect care prevede transformarea orei de vară în ora permanentă. Textul proiectului, disponibil pe www.congress.gov, propune eliminarea perioadei temporare în care se aplică ora de vară, ceea ce ar deschide calea pentru renunțarea la schimbarea ceasurilor. Alte proiecte legislative au propus să le fie acordată statelor posibilitatea de a decide individual dacă vor să păstreze ora de vară pe tot parcursul anului.

De ce unele state americane nu schimbă deja ora

Există și zone din Statele Unite unde ceasurile nu sunt schimbate de două ori pe an, însă situația este diferită: acestea au ales să rămână permanent la ora standard, opțiune permisă de legislația actuală. Hawaii și cea mai mare parte a statului Arizona nu folosesc ora de vară. Aceeași regulă este valabilă în Samoa Americană, Guam, Insulele Mariane de Nord, Puerto Rico și Insulele Virgine Americane, potrivit www.transportation.gov. În restul Statelor Unite, ora de vară începe în a doua duminică din martie și se încheie în prima duminică din noiembrie.

Discuțiile despre renunțarea la schimbarea orei continuă

Renunțarea la schimbarea ceasurilor este discutată de ani buni în Statele Unite, însă nu există consens asupra variantei care ar trebui adoptată. O parte dintre susținătorii schimbării legislației vor ca ora de vară să devină permanentă, ceea ce ar însemna mai multă lumină seara. Există însă și susținători ai orei standard permanente, care atrag atenția în special asupra dimineților foarte întunecate din timpul iernii în cazul păstrării orei de vară. Deocamdată, pentru cele 19 state care și-au adoptat deja propriile legi, decizia finală depinde de autoritățile federale. Până când legislația federală va fi modificată, acestea trebuie să continue să respecte actualul sistem și să schimbe ora de două ori pe an.

Ce se întâmplă în România cu schimbarea orei

Și în România s-a discutat în ultimii ani despre renunțarea la schimbarea sezonieră a orei, însă, deocamdată, sistemul rămâne neschimbat. România, la fel ca celelalte state membre ale Uniunii Europene, continuă să treacă de două ori pe an de la ora standard la ora de vară și invers. În 2026, trecerea la ora de iarnă va avea loc în noaptea de 24 spre 25 octombrie, când ceasurile se vor da înapoi cu o oră, iar ora 04:00 va deveni ora 03:00. La nivelul Uniunii Europene există de mai mulți ani o propunere privind eliminarea schimbării sezoniere a orei. Parlamentul European a votat în 2019 în favoarea renunțării la această practică, însă măsura nu a fost finalizată la nivel european, iar statele membre continuă să aplice actualul sistem.
Prin urmare, în România nu există în acest moment o decizie definitivă privind eliminarea orei de vară sau a orei de iarnă, iar ceasurile vor continua să fie schimbate conform calendarului actual.

Citește și: Ora de iarnă 2026. Data la care românii vor da ceasurile înapoi cu o oră. Motivul pentru care schimbarea are loc mai devreme

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