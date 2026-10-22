În cel de-al șaptelea episod al producției Jurnal de Asia Express, Florin Stamin și alți români din echipa Asia Express au fost uimiți de prețurile din China.

Al șaptelea episod din producția Jurnal de călătorie Asia Express-Drumul Mătăsii, emisiune din programul TV al Antenei 1, a scos la iveală cum a arătat experiența pentru Florin Stamin, fostul soț al Ralucăi Bădulescu, dar și ce a descoperit într-un magazin din China.

Cât costă o pungă de mâncare în China! Ce au descoperit românii de la Asia Express când au intrat în magazine, la Jurnal de călătorie

În spatele unui show de succes stau sute de ore de documentare șli filmare, situații neprevăzute, aventuri și momente ce fac echipa de filmare să își depășească limitele. Mai mult decât atât, sunt și numeroase întâmplări ce nu sunt difuzate la TV, deși sunt surprinzătoare.

În cel de-al șaptelea episod din producția Jurnal de călătorie Asia Express, Florin Stamin, fostul soț al Ralucăi Bădulescu, a dorit să profite din plin de faptul că a ajuns în China. Acesta nu s-a rezumat doar la vizitat obiective turistice, ci și la descoperit o parte din cultura culinară asiatică. A vizitat magazine, a încercat diferite produse, ba chiar a și făcut comparații de pret. Acesta a fost momentul în care a avut parte de o revelație extrem de interesantă!

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„Curios din fire, am intrat și în supermarket, am încercat toate produsele, toate pungile, pe toate culorile. Unele au fost bune, altele nu, dar găsești ce să mănânci aici.Bă, sincer, lesne! Circa doi lei”, a zis Florin Stamin, uimit de faptul că a dat doar doi lei pe o pungă cu mâncare.

„Prețurile aici m-au uimit și cred că ar uimi absolut pe toți europenii, ca să îi băgăm pe toți. N-am văzut în viața mea așa prețuri ieftine”, a mai completat acesta, care a spus că pe o porție generoasă de noodles a dat echivalentul sumei de 5 lei.

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Tot în același episod, Florin Stamin și Marius Damian au dezvăluit cu ce „mașină-muzeu” au călătorit pentru a descoperi o parte din frumusețile Chinei, dar și cum a arătat experiența lor în spatele camerelor de filmat.

Urmărește clipul video de mai sus, din episodul al șaptelea din producția Jurnal de călătorie Asia Express ca să descoperi mai multe detalii despre acest subiect.