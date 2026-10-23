Cutremur în România, vineri dimineață, 23 octombrie 2026. Ce magnitudine a avut seismul produs în zona Vrancea

Un cutremur cu magnitudinea de 3,9 s-a produs în România, în noaptea de joi spre vineri, 23 octombrie 2026. Seismul a avut loc în zona Vrancea, la ora 01:00, la o adâncime de 75,1 kilometri. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) a transmis detalii despre mișcarea seismică și localitățile în apropierea cărora s-a produs.

Cutremur în România, vineri, 23 octombrie 2026. Seismul cu magnitudinea de 3,9 s-a produs în Vrancea, la o adâncime de 75,1 km. Detalii de la INCDFP.

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Cutremur în România, vineri dimineață, 23 octombrie 2026

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Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 38km Sud de Focsani, 61km Sud de Buzău, 73km Est de Sfântu-Gheorghe, 84km Est de Braşov, 96km S de Bârlad, 98km Nord-Est de Ploiești, 98km Sud de Bacău.

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Acesta este al doilea cutremur din această săptămână produs în Vrancea, care s-a simțit în mai multe zone din țară. Un cutremur cu magnitudinea de 4,9 s-a produs luni, 19 octombrie 2026, în România. Seismul de luni a atras atenția prin intensitatea sa.

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Potrivit specialiștilor, seismul din această dimineață este unul slab, cu o magnitudine de 3,9, la o adâncime de 75.1 km. Din previziunile seismologilor, ne puteam aștepta la replici după cutremurul de luni, 19 octombrie.