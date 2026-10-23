Antena Căutare
Home News Actualitate Cutremur în România, vineri dimineață, 23 octombrie 2026. Ce magnitudine a avut seismul produs în zona Vrancea

Cutremur în România, vineri dimineață, 23 octombrie 2026. Ce magnitudine a avut seismul produs în zona Vrancea

Un cutremur cu magnitudinea de 3,9 s-a produs în România, în noaptea de joi spre vineri, 23 octombrie 2026. Seismul a avut loc în zona Vrancea, la ora 01:00, la o adâncime de 75,1 kilometri. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) a transmis detalii despre mișcarea seismică și localitățile în apropierea cărora s-a produs.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Vineri, 23 Octombrie 2026, 07:59 | Actualizat Vineri, 23 Octombrie 2026, 08:01
Ce magnitudine a avut seismul produs în zona Vrancea | Shutterstock
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Cutremur în România, vineri, 23 octombrie 2026. Seismul cu magnitudinea de 3,9 s-a produs în Vrancea, la o adâncime de 75,1 km. Detalii de la INCDFP.

Citește și: Gheorghe Mărmureanu, avertisment despre viitorul mare cutremur din România! Ce zone ar putea fi cel mai puternic afectate

Cutremur în România, vineri dimineață, 23 octombrie 2026

Articolul continuă după reclamă

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 38km Sud de Focsani, 61km Sud de Buzău, 73km Est de Sfântu-Gheorghe, 84km Est de Braşov, 96km S de Bârlad, 98km Nord-Est de Ploiești, 98km Sud de Bacău.

Citește și: Cutremur de 7 grade în China! Pământul s-a zguduit puternic în Tibet. Ce se știe despre seismul produs la doar 10 km adâncime

Acesta este al doilea cutremur din această săptămână produs în Vrancea, care s-a simțit în mai multe zone din țară. Un cutremur cu magnitudinea de 4,9 s-a produs luni, 19 octombrie 2026, în România. Seismul de luni a atras atenția prin intensitatea sa.

Citește și: Peste 120 de cutremure puternice în doar șapte zile, în Cercul de Foc al Pacificului. Ce se întâmplă în regiune

harta româniei, în culorile steagului, pe o hartă seismică

Potrivit specialiștilor, seismul din această dimineață este unul slab, cu o magnitudine de 3,9, la o adâncime de 75.1 km. Din previziunile seismologilor, ne puteam aștepta la replici după cutremurul de luni, 19 octombrie.

Încă un atac cu cuțitul într-o școală din România, la doar 3 zile de cel din Bistrița. Un elev de 15 ani, rănit... Sute de elevi, nevoiți să doarmă sub cerul liber, la minus 5 grade, după un cutremur puternic în China. Imaginile surpri...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce s-a ales de Consuelo Mutu după divorţ. Cum arată acum şi din ce face bani Ce s-a ales de Consuelo Mutu după divorţ. Cum arată acum şi din ce face bani
Observatornews.ro Cutremur în România. Un seism de 4,1 în zona seismică Vrancea Cutremur în România. Un seism de 4,1 în zona seismică Vrancea
Antena 3 O angajată a Poștei a fost sancționată pentru că a lucrat în plus 75 de minute, în Italia O angajată a Poștei a fost sancționată pentru că a lucrat în plus 75 de minute, în Italia
SpyNews Maurice Munteanu de la Asia Express, reacție nervoasă, după ce a fost refuzat la cazare. Ce s-a întâmplat: „Am rămas cu traumă” Maurice Munteanu de la Asia Express, reacție nervoasă, după ce a fost refuzat la cazare. Ce s-a întâmplat: „Am rămas cu traumă”
George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
Încă un atac cu cuțitul într-o școală din România, la doar 3 zile de cel din Bistrița. Un elev de 15 ani, rănit
Încă un atac cu cuțitul într-o școală din România, la doar 3 zile de cel din Bistrița. Un elev de 15 ani, rănit
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
7,6 tone de cocaină, descoperite într-un transport de zahăr destinat Europei. Cea mai mare captură din ultimii 10 ani
7,6 tone de cocaină, descoperite într-un transport de zahăr destinat Europei. Cea mai mare captură din ultimii 10...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000 AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Maurice Munteanu de la Asia Express, reacție nervoasă, după ce a fost refuzat la cazare. Ce s-a întâmplat: „Am rămas cu traumă”
Maurice Munteanu de la Asia Express, reacție nervoasă, după ce a fost refuzat la cazare. Ce s-a întâmplat: „Am... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Alcool și remi în timpul serviciului, la Camera de Conturi Bihor: „Sărbătorim un coleg dar avem și pregătire profesională”
Alcool și remi în timpul serviciului, la Camera de Conturi Bihor: „Sărbătorim un coleg dar avem și pregătire... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
PSD își asumă indexarea pensiilor și eliminarea CASS pentru mame și veterani!
PSD își asumă indexarea pensiilor și eliminarea CASS pentru mame și veterani! BZI
Impozitul pe locuințe ar putea crește de 27 de ori. Consultant financiar avertizează: „Oamenii vor fi nevoiți să-și vândă casele”
Impozitul pe locuințe ar putea crește de 27 de ori. Consultant financiar avertizează: „Oamenii vor fi nevoiți... Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Filmul atacului cu maceta de la liceul din Pitești. Elevii ar fi avut un conflict mai vechi
Filmul atacului cu maceta de la liceul din Pitești. Elevii ar fi avut un conflict mai vechi Observator
Secrețiile vaginale în timpul sarcinii: când sunt normale și când arată o problemă
Secrețiile vaginale în timpul sarcinii: când sunt normale și când arată o problemă MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Back to school pentru mame: cum organizăm mesele familiei fără să renunțăm la dietă
Back to school pentru mame: cum organizăm mesele familiei fără să renunțăm la dietă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x