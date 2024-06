Trupul neînsuflețit al românului luat de viitură în Italia a fost găsit! Autoritățile l-au căutat timp de 3 săptămâni

Unde a fost găsit trupul fără viață al lui Cristian Molnar! Oficialii au declarat doliu local

Căutările pentru găsirea trupului neînsuflețit al românului luat de viitură în Italia s-au întins pe o perioadă de 3 săptămâni și s-au încheiat ieri, pe data de 23 iunie 2024.

Deși familia tânărului a sperat că acesta va fi găsit în viață, autoritățile au făcut anunțul dureros potrivit căruia trupul lui Cristian a fost găsit fără suflare în apropierea locului în care a avut loc tragedia.

Citește și: Noi detalii ies la iveală în cazul tinerilor luați de viitură în Italia. Ce au găsit anchetatorii în telefonul Patriziei Cormos

Iată unde a fost găsit trupul lui Cristian Molnar și ce mesaj a transmis primarul din Premariacco!

Articolul continuă după reclamă

Unde a fost găsit trupul neînsuflețit al românului luat de ape în Italia

Ieri, 23 iunie 2024, salvatorii au găsit trupul neînsuflețit al românului, care pe data de 31 mai a fost luat de viitură alături de alte două prietene care au pierit sub furia apelor.

Trupurile celor două tinere au fost recuperate la scurt timp de la incident, însă autoritățile nu au reușit să îl găsească și pe Cristian atât de repede.

Pentru că nivelul apei a scăzut considerabil aceste zile, salvatorii au reușit să recupereze și trupului românului în vârstă de doar 25 de ani la 3 săptămâni distanță.

Acesta a fost găsit în râul Natisone, în apropierea albiei în care a avut loc tragicul eveniment în care și-a pierdut viața alături de prietenele sale, Patrizia Cormos și Bianca Doros.

„Luăm act de vestea tristă a descoperirii, după atâtea zile, a trupului lui Cristian. Acesta este un moment de tristețe”, a transmis avocatul Gaetano Laghi, consilierul juridic al familiei tânărului, potrivit Spynews.ro .

Citește și: Mario Iorgulescu scapă de pedeapsa de 13 ani și 8luni de închisoare pentru omor.Decizia e definitivă, iar procesul va fi rejudecat

Fratele lui Cristian a fost cel care a recunoscut cadavrul fratelui său, sperând până în ultimul moment că își va vedea fratele în viață. Radu a fost aproape de salvatorii care îl căutau pe băiat și a insistat ori de câte ori a avut ocazia ca autoritățile să nu suspende activitățile de căutare.

Cu toate acestea, vestea că fratele său a fost găsit fără suflare a întristat întreaga familie.

Iată ce au transmis oficialii!

„Cristian Molnar era sub apă, într-o zonă care a fost bătută de mai multe ori în ultimele săptămâni. Este aproape imposibil să intri în acele locuri, în acele râpe, atunci când apa are anumite debite. (...) Se afla sub o stâncă enormă, în interiorul unui tunel acoperit, de asemenea, de lemn", a declarat primarul din Premariacco, Michele De Sabata, potrivit tg24.sky.it, publicație citată de Spynews.ro .

De asemenea, autoritățile au declarat doliu local în orașul în care a avut loc evenimentul tragic.

Tinerii care au murit luați de ape îmbrățișați au lăsat un gol imens în rândul familiilor care au sperat până în ultima clipă că cei trei vor fi găsiți în viață.

Trupurile neînsuflețite ale celor două fete, Patrizia Cormos și Bianca Doros, au fost găsite de pompieri, la aproximativ 700 și 1000 de metri de locul unde au fost văzute ultima dată, la o distanță de 3 zile, iar trupul lui Cristian la o distanță de 3 săptămâni.

Citește și: Despăgubire istorică pentru familia unei românce care a murit în Italia. De ce decizia este o premieră