Un tată și-a trimis fiica la școală îmbrăcată în pijamale. Pedeapsa a fost criticată aspru de soția sa care nu știa ce se întâmplă

Pentru că s-a săturat de atitudinea fetiței sale din fiecare dimineață, un tată a decis să o pedepsească aplicând o măsură la care nu mulți s-ar fi gândit. Iată de ce s-a supărat soția lui atât de tare.

Un bărbat care a vrut să îi ofere o lecție de învățătură fetiței sale a povest pe o platformă socială la ce metodă a apelat pentru a o face pe micuță să înțeleagă ce îi transmitea chiar prin fapte.

După ce a povestit întâmplarea în mediul online, a apărut un val de reacții cu privire la felul în care acesta a decis să acționeze.

Iată ce a determinat-o pe soție să răbufnească cu adevărat.

Motivul pentru care tatăl și-a trimis fiica la școală îmbrăcată în pijamale

Alegerea hainelor de dimineață reprezintă un real motiv pentru care copiii, în general, fac scandal atunci când pleacă la școală sau chiar grădiniță. Dorința de a fi îmbrăcați cât mai bine îi face pe cei mici să reacționeze într-un mod mai puțin plăcut, fapt care îi supără pe părinți dis-de-dimineață.

Acesta a fost și cazul unui tată, care se săturase ca în fiecare dimineață să fie scandal pe această temă. Fetița lui de 7 ani făcea constant crize pentru că nu era mulțumită niciodată de hainele pe care le avea și pentru că nu știa cu ce să se îmbrace.

Sătul de atitudinea micuței, și după multe discuții pe această temă, tatăl a luat decizia de a o trimite îmbrăcată în pijamale la școală pentru ca ea să învețe cu adevărat o lecție.

„Fiica mea, Elsie, în vârstă de șapte ani, a început recent să-mi facă diminețile dificile, făcând crize atunci când trebuie să se îmbrace pentru școală. Am încercat să-i așezăm hainele cu o seară înainte, dar și asta o deranjează.”, a fost informația inițială pe care a făcut-o bărbatul pulică pe Reddit, potrivit unei publicații.

În dimineața cu pricina, bărbatul a cedat tuturor dorințelor fiicei sale și a pedepsit-o pentru atitudinea pe care ea o avea de atât de mult timp. Astfel, acesta a trimis-o pe Elsie la școală îmbrăcată în pijamale fără să îi mai acorde atenție și dreptul de a alege.

„Părea destul de șocată, pentru că nu cred că se aștepta să am reacția asta. Dar restul dimineții a mers foarte bine.” a mai povestit bărbatul.

Lipsit de energie, tatăl fetiței a renunțat la vechiul obicei de a-i mai îndeplini toate dorințele și a luat decizia de unul singur, fără ca măcar mama micuței să știe.

În timp ce se aflau în mașină în drum spre școală, Elsie ar fi realizat cât de important este să fie disciplinată și să înțeleagă faptul că părinții ei nu îi pot îndeplini toate dorințele, mai ales când nici ea nu știe ce își dorește.

„Ne-am urcat în mașină și ea a fost mai tăcută decât de obicei. După ce ne-am îndepărtat de casă, mi-a spus că vrea să meargă acasă să se schimbe. I-am spus că luasem deja decizia și că acum nu ne vom întoarce din drum” a continuat povestea bărbatului.

Deși fetița a început să plângă pentru că nu voia să meargă așa îmbrăcată la școală, tatăl ei nu s-a lăsat și a decis ca pedeapsa să meargă până la capăt.

„Nu am întors mașina, așa că a ajuns la școală și ea a intrat așa.” a mai spus tatăl elevei.

Pentru mamă a fost un șoc atunci când s-a dus să o ia de la școală pentru că nu știa nimic despre întâmplare. Deși s-a supărat pe felul în care soțul ei a acționat, aceasta a reușit să se controleze în public. Totuși, când a ajuns acasă a răbufnit, trăgându-și soțul la răspundere.

„Ea nu a spus nimic de față cu Elsie, dar mai târziu, când am rămas singuri, a răbufnit. A început să spună că am făcut-o de rușine și că arătam ca niște părinți răi, care nu își pot îmbrăca fiica. I-am spus că sunt sigur că Elsie nu este primul copil care merge la școală în pijamale și nu este sfârșitul lumii. Ea mi-a spus că am fost prea dur cu fiica noastră, însă tot ce voiam era să o învăț cum se poarte.”

Postarea a devenit rapid virală, iar, suprinzător, mai mulți bărbați au fost total de acord cu felul în care tatăl a reacționat.

„Foarte bună ideea, o voi aplica și eu”, a transmis un internaut. „Genial! Nu m-aș fi gândit la asta niciodată”, „Cred că soția ta ar trebui să te susțină, ai făcut asta pentru binele tuturor”, au mai adăugat alți utilizatori ai platformei.

Totodată, și un profesor a ținut să-și expună părerea cu privire la pedeapsa aplicată.

„Văd copii care vin la școală în pijamale tot timpul și nici măcar nu este o problemă. În clasele primare, copiii vor veni îmbrăcați în cele mai ciudate haine, dar acesta este farmecul tinereții”.

