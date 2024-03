Un profesor din Vaslui a făcut public un anunț matrimonial care a stârnit numeroase reacții. Oamenilor nu le-a venit să creadă ce a putut să scrie.

Ionuț Agachi are 41 de ani și este profesor de limba și literatura română. În timp ce mulți profesori sunt prinși cu simularea examenelor de Evaluare Națională și cu măsurile de îndreptare a rezultatelor, Ionuț pune pe primul loc dragostea.

„Sper că mai există” Anunțul matrimonial al unui profesor din Vaslui a devenit viral

Profesorul de limba și literatura română din Vaslui a postat un anunț pe site-urile de matrimoniale, descriind ceea ce își dorește de la viitoarea sa parteneră.

Potrivit unei surse, profesorul este cadru didactic în județul Vaslui, însă nu s-a prezentat la examenul de titularizare. Cu toate acestea, el pare să fi fost foarte prins cu alegerea unei mirese.

După numeroase eșecuri în dragoste, Ionuț a decis să bombardeze cu anunțurile sale matrimoniale fiecare grup de pe rețelele de socializare din majoritatea județelor moldovenești.

„Mă numesc Ionuț, sunt din Roman, județul Neamț, am 41 de ani. Despre mine, am absolvit Facultatea de Litere, sunt cadru didactic, sunt un tânăr cu sufletul bun, sincer, de încredere, amabil, calm, fidel, cuminte, tandru, înțelegător, onest, nu fumez, nu consum alcool, creștin-ortodox, nu am fost căsătorit niciodată, nu am copii. Sunt înalt, 1,83, păr șaten, ochi căprui, 95 de kilograme.

Îmi place să citesc, să gătesc, îmi plac plimbările în aer liber, să ascult muzică, călătoriile. Doresc din tot sufletul, să cunosc o tânăra sinceră, cu suflet bun, de încredere, de bună credință, necăsătorită, creștin-ortodoxă, fără obligații, cu vârsta cuprinsă între 33-40 de ani, dispusă pentru o frumoasă relație de prietenie care să ducă la o căsătorie binecuvântată de Bunul Dumnezeu și Măicuța Domnului.

Nu caut aventuri. Doresc să cunosc o tânără de încredere, cu un suflet bun, cu care să-mi întemeiez o familie creștină ortodoxă binecuvântată de Bunul Dumnezeu.

Cine dorește să mă cunoască mă poate contacta cu încredere, în privat, pe Facebook. Sper că mai există tinere sincere, cu suflet bun, și de bună credință, care își doresc cu adevărat o familie, rog seriozitate”, este specificat în anunțul care stârnește controverse în mediul online.

Reacțiile internauților au fost împărțite. Unii i-au admirat curajul: „Bravo, ești un băiat serios, de asta nu ai noroc” sau „Lăsați omul în pace, e viața lui. N-a dat în cap la nimeni, răutăcioșilor”, ori „Dacă nu puteți avea un gând bun de încurajare, pentru acest om, lăsați-l în pace, ocoliți-i postarea. Mult succes, domnule profesor”.

În timp ce alții i-au văzut gestul ca pe o afrondă ori un motiv pentru care sistemul de învățământ este un eșec: „Dom’ profesor, n-ai treabă? De asta iau la Evaluarea Națională copiii numai note proaste, habar nu mai au de carte, că profesorii își caută iubite pe Facebook, în loc să se ocupă de instruirea copiilor. Afară din învățământ” sau „Nici nu o să vă găsiți, pentru că, dacă până la 41 de ani, nu v-a luat nimeni, ceva nu e în regulă, dom’ profesor. Dar nu putem să vă spunem noi ce. Vedeți și dumneavoastră ce nu e la locul lui, în capul dumneavoastră sau în altă parte”.