Valeriu Pavel Dan s-a stins din viață la vârsta de 53 de ani. Celebrul actor s-a prăbușit în plină stradă

Actorul și fostul prezentator de televiziune, Valeriu Pavel Dan, a murit la vârsta de 53 de ani. Artistul s-a prăbușit în plină stradă, în urmă cu o zi.

Valeriu Pavel Dan a fost unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați actori și prezentatori din România, făcându-se remarcat datorită proiectelor de film și teatru în care a fost implicat, dar mai ales pentru matinalul „Puiu și Jul”, de pe Etno TV, pe care l-a moderat timp de un deceniu alături de Iulian Nicolae, Jull.

Cunoscut sub numele de „Puiu”, Valeriu Pavel Dan a decedat miercuri seară, 16 octombrie, după ce s-a prăbușit pe stradă.

A murit actorul Valeriu Pavel Dan

Potrivit surselor Cancan, celebrul actor a murit pe loc, iar posibila cauză este un atac de cord. Medicii legiști investighează circumstanțele exacte ale decesului, și de asemenea, un raport oficial urmează să fie emis.

Pe rețelele de socializare, colegii și prietenii au transmis deja mesaje de condoleanțe după aflarea acestei vești, aducând omagii unui artist care a lăsat o amprentă semnificativă în lumea divertismentului din România.

„Postarea este pentru Valeriu Pavel Dan care astăzi a părăsit această lume. In memoriam. Refuz să cred că l-am întâlnit în urmă cu o lună, că am stat de vorbă, că am făcut planuri profesionale, își dorea să organizeze evenimente, să fiu în lista artiștilor cu care voia să colaboreze. Am vorbit despre Jull, că a trecut un an de la plecarea lui din această lume. Ne-am întâlnit la multe ședințe UNART. Mi-a dăruit un pix cu touchscreen, l-am lăsat la București, de parcă a vrut să lase amintiri în sufletul meu și acum scriu despre toate astea la timpul trecut. Nu pot să cred. Și l-am rugat atât de mult pe Dumnezeu să nu mai aducă vești triste, atât de mult... Dumnezeu să te odihnească, suflet bun”, „Drum lin în lumină, Valeriu Pavel Dan! Ce tare te-ai grăbit”, sunt doar două dintre mesajele postate de apropiații lui pe Facebook.

Valeriu Pavel Dan a decedat la doar un an după fostul său coleg, Jull Nicu, care s-a stins din viață la vârsta de 53 de ani, în august 2023, după o luptă îndelungată cu o boală cruntă, mai transmite sursa citată mai sus.

În ce filme a jucat Valeriu Pavel Dan

În timpul carierei sale, Valeriu Pavel Dan s-a făcut remarcat nu numai ca prezentator, ci și ca actor în filme și teatru. De asemenea, a colaborat cu actori precum Magdalena Chihaia, alături de care a jucat într-un film în care Valeriu Pavel Dan era Moș Crăciun.

Printre cele mai cunoscute roluri se numără cel din comedia „Milionari de weekend” (2004), unde l-a jucat pe Fane Ecler, și aparițiile din „Occident” (2002) și „Irezistibilii” (2004).

De asemenea, Valeriu Pavel Dan a avut și roluri în producții internaționale, precum „The Half Life of Timofey Berezin” (2006). Printre ultimele sale apariții se numără serialul „Moștenirea Oliviei” din 2016.

