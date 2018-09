Ce este un autocolant pentru mașină și când se poate folosi

Autoturismele reprezinta unul dintre mijloacele de transport cel mai des intalnite oriunde in lume. Sunt si o sursa ideala de promovare indiferent de serviciu, dar si modalitatea ideala prin care poti pune la dispozitia consumatorilor obiectivele pe care le urmaresc.

Intalnim tot mai des in trafic autoturisme speciale ale companiilor care livreaza diferite obiecte, personalizarea masinilor fiind si unul dintre criteriile care diferentieaza serviciul. Iata cum te poate ajuta un autocolant sa it promovezi mai bine business-ul!

Autocolantul - un avantaj al promovarilor

Promovarea directa a serviciilor se face intr-un mod profesional cu ajutorul foliilor de colantare. Acestea au rolul de a scoate in evidenta orice mesaj, imagine sau logo prin intermediul masinilor de diferite dimensiuni.

Autocolantul pentru autoturisme este folosit in special pentru colantari si are o calitate superioara, cu o grosime de 70 microni. Cand spunem autocolant pentru autoturisme vorbim despre un material flexibil si foarte usor de montat atat pe o suprafata plata, cat si pe suprafete curbate deoarece sunt protejate printr-o folie de laminare cu protectie UV. Autocolantul numit si folie autocolanta este definit printr-o durabilitate ridicata, menit sa reziste indiferent de anotimp si de conditiile climatice. Astfel ca, o data montat, nu este nevoie sa fie schimbat, indiferent de vremea de afara. De asemenea, autocolantul lipit pe autoturisme nu sufera niciun fel de modificare nici macar in fata spalarilor dese.

Ce inseamna colantare autocolant masina

Pentru colantarea masinilor este nevoie de folie autocolanta printata la o rezolutie de calitate de 1440 DPI, laminata fie lucioasa sau mata si decupata pe contur la cutter plotter, din folii autocolante colorate in masa. Poate fi nevoie si de foli reflectorizante, in functie de grafica dorita.

Autocolantul pentru masina se monteaza foarte usor datorita foliei de transfer, care este aplicata dupa momentul printarii si decuparii pe contur. Autocolantul este un avantaj al promovarii deoarece poate fi personalizat cu imaginea sau textul dorit si nu are restrictii.

Trebuie sa stii faptul ca, desi este folosit un adeziv permanent pentru foliile speciale folosite in colantare, vopseaua masinii nu se distruge. Inainte de colantare, se sterge foarte bine masina, cu o solutie speciala izopropilica, solutie care este recomandata atat la aplicare, cat s la indepartarea foliei.

In timpul colantarii sunt folosite solutii si instrumente speciale, care prelungesc durata de viata a foliilor, astfel ca nu exista riscul de a se desprinde de pe masina.

Colantarea masinii poate fi si o solutie mult mai avantajoasa din punct de vedere financiar daca iti doresti sa vopsesti masina, dar nu dispui de buget. Colantarea este o metoda practica, dar care ii asigura protectie masinii cu ajutorul culorilor si graficii inedite.

Pretul autocolantului pentru masina variaza in functie de dimensiunile alese.