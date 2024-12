Ce pensie și ce avere avea Mircea Diaconu. Câți bani a primit regretatul actor de la Parlamentul European

Puțini sunt cei care știu ce pensie și ce avere avea Mircea Diaconu. Regretatul actor s-a stins din viață sâmbătă, 14 decembrie 2024, la vârsta de 74 de ani.

Sâmbătă, 14 decembrie 2024, o veste tristă a adus multă durere în industria artistică. Mircea Diaconu a murit chiar înainte să împlinească 75 de ani. Regretatul actor s-a luptat cu o boală cruntă: cancer la colon.

Acesta urma să își aniverseze ziua de naștere pe 24 decembrie, însă soarta a avut un alt plan pentru el. Anunțul copleșitor a fost făcut de soția actorului, actrița Diana Lupescu.

Apropiații își pot lua rămas bun de la Mircea Diaconu începând de luni, 16 decembrie 2024. Trupul neînsuflețit al actorului va fi depus la Teatrul Nottara. De altfel, înmormântarea va avea loc marți, 17 decembrie 2024, la cimitirul din Săftica.

Mircea Diaconu a lăsat în urma lui o carieră de succes și o familie îndurerată. Acesta o să trăiască veșnic în inimile românilor prin diferitele roluri pe care le-a jucat, de lungul timpului, în producții precum „Filantropica”, „Actorul și sălbaticii”, „Mere roșii” sau „Buletin de București”.

Ce avere și ce pensie avea Mircea Diaconu

Regretatul actor a muncit din greu pentru familia lui. În anul 2019, la vârsta de 69 de ani, Mircea Diaconu devenea candidat al Alianței ALDE-Pro România la alegerile prezidențiale. Pasul pe care l-a făcut spre politică a luat pe toată lumea prin surprindere.

De altfel, Mircea Diaconu a câștigat sume importante de bani datorită profesiilor sale. Potrivit declarației de avere depuse la Biroul Electoral Central (BEC) în 2019, regretatul actor avea o pensie de 37.752 de lei pe an, dar și o pensie de merit de 52.092 de lei pe an, conform click.ro.

Câți bani a primit Mircea Diaconu de la Parlamentul European

Pe lângă pensia pe care o lua în fiecare lună, regretatul actor a mai încasat și 81.239 de euro de la Parlamentul European și 69.674 de euro din rambursări și decontări. Mircea Diaconu mai avea și alte venituri din partea Partidului Pro România și drepturilor de autor: 2.200 de lei, potrivit sursei citate mai sus.

Regretatul actor și soția lui, Diana Lupescu, dețin cinci terenuri. Trei dintre ele au fost cumpărate, iar două moștenite. Cei doi au achiziționat un pământ de 130 de metri pătrați în 1978, un teren de 2.000 de metri pătrați cumpărat în 2000 și un spațiu de 12,15 metri pătrați luat în 2016.

De altfel, regretatul actor și partenera lui au cinci imobile. Două dintre acestea au fost moștenite, conform sursei citate mai sus.

„Da, sunt zgârcit cu mine. Numai cu mine sunt zgârcit, în rest, cu nimeni altcineva. (...) Am case, copiii mei au. (...) Să aibă tot ce trebuie și să nu aibă copilărie sau tinerețe nefericită. Nu a fost nimic pentru mine. Nu țin nimic pentru mine. Nu am bani în bancă, nu țin bani în bancă, nu cred în chestia asta. Îi bag în terenuri, în păduri, ce am nevoie să rămână copiilor și generațiilor”, a povestit Mircea Diaconu în urmă cu ceva timp, la o emisiune TV, potrivit spynews.ro.