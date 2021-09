CFMOTO Romania Racing Team pe PODIUM, la Brașov!

De la acest eveniment sportiv nu a lipsit echipajul CFMOTO Romania Racing Team, prezent cu un ”TRANSFORMER”- CFMOTO Z10.

Transcarpatic Rally Raid este cel mai lung și cel mai important concurs de rally raid al acestui an. Competiția a contat în Campionatul Național (etapa a V-a), dar, în același timp, a fost și Cupă Europeană. Organizator a fost, ca în fiecare an de altfel, clubul Transcarpatic Brașov.

Cartierul general al competiției a fost pe platforma din fața întreprinderii de Autocamioane Roman Brașov. Au fost patru zile de concurs intense care au purtat concurenții nu doar prin județul Brașov, ci și prin Buzău, Harghita și Covasna. Traseele au fost lungi și destul de solicitante.



Competitia a fost plina de obstacole și s-a întins pe o distanță totală de 1300 km, iar riderii Rudolf Hofmann și Rudi Hoffmann Jr. alături de întreaga echipă au muncit zi și noapte pentru a obține rezultate în toate cele patru zile. Chiar dacă vehiculul CFMOTO Z10, capabil de 98 cai putere, poreclit „Transformer” de către echipă, a avut de luptat cu adversari mai puternici, cu 230 și 172 CP, nu s-a lăsat mai prejos.

CFMOTO România Racing Team a urcat pe podium:

LOCUL I - SSV aspirat

LOCUL II - SSV

LOCUL III - general auto

LOCUL III - general Romania

LOCUL III - international auto

”Transcarpatic Rally Raid 2021 este un raliu cunoscut pentru dificultate și pentru numărul mare de kilometri de parcurs. A fost o mare provocare pentru noi, un teren foarte dificil, plin de capcane și sărituri, urcări pe munte, dar și zone de viteză. Cu CFMOTO Z10 am reușit să ducem până la final toate cele 4 zile de cursă, am avut și evenimente, o răsturnare, și explozie de anvelopă etc. Doar 5 mașini am terminat cursa, un test de anduranță și fiabilitate”, declara la finalul cursei Hofmann tatal.

Hofmann jr crede ca Transcarpatic este, pe scurt, una dintre cele mai dificile curse din românia: ”1200 de km parcurși în 3 zile, nu multe mașini și nu mulți piloți reușesc să termine această provocare. Transformer ne-a impresionat complet, întâmpinând probleme tehnice minore de navigație, etc. Dar un pilot bun, o mașină puternică și sigură, sunt cheia succesului într-un raliu”.

Nu prea au timp de respiro, pentru că participă la o nouă provocare în acest weekend: ”Plecăm la cel mai mare concurs din Bulgaria - SAMOKOV TROPHY 2021 - din nou munte, trei zile de rally, unde vor fi prezente foarte multe autovehicule prototip. Mașinuța noastră “Transformer“ este la garaj, i se face revizia, are și o zi de probe și o pregătim pentru marea cursă din Bulgaria unde, în acest moment, ne clasăm pe locul 2 în campionat”.

Team managerul CFMOTO ROMANIA RACING TEAM, Maurizio Bordon, este mulțumit de evoluția echipei: Transcarpatic 2021, 4 zile de concurs cu o medie de 500 km pe zi! 1200 km probe speciale!

În medie, 10 ore pe zi la condus Z10 non-stop.... Am mers, am câștigat. Nu mai râde nimeni acum de chinezi, nu mai râd nici în Bulgaria. Acum echipa noastră a confirmat că nu trebuie să ai cele mai performante SSV…și cu CFMOTO putem să ne luptăm”.

ATVRom si Authentic Spirit, sponsorii CFMOTO ROMANIA RACING TEAM, felicită întreaga echipă pentru rezultatele de la Brașov și le urează succes în Bulgaria!

