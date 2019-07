Clasificarea remorcilor auto dupa capacitatea de încărcare

Alegerea unei remorci trebuie realizată în funcție de necesitatea pe care o ai, de capacitatea acesteia și, mai ales, de puterea mașinii care va tracta vehiculul. Ești interesat să cumperi o remorcă auto? Pe piață sunt disponibile numeeroase opțiuni și poți alege din gama variată de produse pe cea potrivită doar după ce stabilești niște detalii.

Primul criteriu în a alege remorca este utilitatea ei. Cauți o remorcă destinată transportului pentru anumite tipuri de mărfuri și volume? În funcție de acest aspect, găsești remorci pe LaJumate.ro cu capacitate de încărcare de la 500 kg, 750 kg, până la 1000 kg. Remorca se alege și în funcție de mașina la care va fi cuplată. Astfel, pentru un vehicul mic trebuie un model redus ca dimensiuni și încărcătură. Cele mai mari de 1000 kg necesită atașarea la un vehicul cu putere și cu dimensiuni mari.

Clasificarea remorcilor auto se face în funcție de capacitatea de încărcare, se găsesc pe piață mai mici sau mai mari, dar și după tipul de activitate la care este utilizată:

Remorcă ușoară

Este cea utilizată pe cont propriu pentru transport și are avantajul că poate fi cuplată în siguranță la orice autoturism cu o capacitate a motorului medie. Remorca ușoară poate avea o capacitate de încărcare de 500 kg, fiind cea mai mică variantă disponibilă. Găsești remorca auto și de 750 kg, inclusiv cu sistem de frânare. În varianta second hand, vehiculul vine cu avantajul unui preț mic de achiziție. În plus, pentru a-I spori capacitatea și a o adapta nevoilor tale, aceasta poate fi accesorizata cu obloane dublu înălțate, prelată și cadru metallic sau grilaje metalice tip cușcă, accesorii ce se pot achiziționa separate.

Remorcă tip cușcă

Remorcă acoperită, aceasta este perfecta pentru încărcături de orice tip, fiind ferrite de factorii externi. Remorca are o ușă de aces la spate și în general servește transportului de mobilă sau electrocasnice.

Remorcă cu obloane

Avantajul unei astfel de remorci este acela că poate fi cuplată la orice autoturism ce are la spate un cârlig de remorcare. Are utilizare universală și poate fi acoperită la nevoie cu prelata detașabilă. Capacitatea sa de încărcare variază în funcție de modelul ales

Remorcă carosată

Acest tip de remorcă auto este sigură pentru că este acoperită și are încuietoare. Suprafața de încărcare are formă de cutie și este una dintre cele mai populare vehicule de transport bunuri și marfă. Remorca vine dotată cu sistem de frânare pentru a fi folosit în cazul în care cu tot cu încărcătură are o greutate mai mare de 750 kg.

Platformă

Ceva mai complexe și utilizate în special de firmele de transport, platformele transport în general alte automobile, marfă de mari dimensiuni, dispusă în paleți. Acest tip de remorcă, denumită platformă este construită pentru a suporta greutăți foarte mari, de ordinul tonelor și este prevăzută cu rampe laterale. Întâlnim acest tip de remorcă în ridicarea autoturismelor rămase nefuncționale pe șosea sau în urma accidentelor rutiere.

Pe piața auto se găsesc remorci pentru autoturisme, autoutilitare, semiremorci, dar și remorci pentru camioane, utilaje și construcții. Indiferent de nevoia ta, găsești pe piață o varietate de remorci auto, iar prețurile pentru una la mâna a doua variază în funcție de capacitatea de încărcare, de accesoriile pe care le are și mai ales de utilizarea ei. Cele mai ieftine sunt cele ușoare, o remorcă auto de 750 kg second hand are un preț de aproximativ 1.000 de euro.