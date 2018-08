COD RUTIER 2018. Ce să faci ca să scapi de AMENDĂ atunci când eşti oprit de Poliţia Rutieră. Orice şofer trebuie să ştie asta!

COD RUTIER 2018. Cei mai mulţi şoferi opriţi de Poliţia Rutieră au încălcat anumite reguli de circulaţie, însă puţini sunt cei care recunosc în faţa agentului greşeala făcută. Un poliţist a explicat că sunt anumite lucruri pe care conducătorii auto le pot face pentru a scăpa de amenzi

1. Vorbeşte frumos: După ce eşti tras pe dreapta, salută respectuos, vorbeşte calm şi elegant, da dovadă de omenie. Nu cumva să încerci să fii superior, să vorbeşti la per tu, să fii obraznic sau să comunici de sus cu agentul. Orice urmă de şmecherie aparenta îl va face pe poliţist să îţi dea amendă cea mai mare, nimic mai mult. Dacă vorbeşti frumos, agentul se simte în largul său şi va avea o atitudine pozitivă.

2. Recunoaşte greşeala făcută: Mulţi şoferi spun că nu ştiu de ce au fost opriţi, însă mint. Pentru că sigur că ştiu când au ciupit culoarea roşie sau când nu au acordat prioritate altor maşini. Aşadar, recunoaşte din prima şi spune exact ce ai făcut. Asta îl va face pe agent să-şi dea seama că a fost o greşeală izolată şi că nu obişnuieşti să faci aşa ceva. În plus, îl va face să-şi dea seama că eşti un şofer atent care data viitoare va fi şi mai atent.

3. Înmânează actele fără să ţi se ceară: Şoferii uneori stau la tocmeala cu poliţistul dacă să-i dea sau nu actele, că le are sau că nu le are la el, lungind astfel discuţia care nu are decât un singur verdict: amendă. Dacă imediat cum te-a oprit şi ai coborât geamul i-ai şi înmânat actele poliţistului, acesta îşi va da seama că ştii să colaborezi şi că nu ţi-e teamă să fii tras la răspundere pentru greşelile făcute. Adică va realiza că eşti altfel decât toţi ceilalţi pe care îi opreşte zilnic.

4. Nu folosi apelative cu agentul: Renunţă la cuvinte de genul "Boss" sau Şefu', că te faci de râs. Acestea sunt dovezi de pupincurism tipic comunist, care nu îşi au locul cu poliţiştii din 2018. Poţi vorbi frumos, respectuos, folosind persoana a doua plural, aşa cum îţi vorbeşte şi agentul. Folosind cuvinte normale, dai dovadă că eşti altfel decât ceilalţi şoferi crescuţi prost cu care are de-a face poliţia non-stop, aşa că şansele să fii tratat altfel sunt uriaşe.

5. Nu te da cunoscător al legii: Există legende cum că poliţistul trebuie să poarte cascheta, să prezinte ordinul de serviciu sau să-ţi arate certificatul metrologic al aparatului de radar. Nimic din acestea nu sunt adevărate şi când te crezi cunoscător şi îi ceri socoteala poliţistului nu faci decât să-l enervezi. Aşa că nu te lua după ce ai citit pe undeva, ca sigur e o minciună. Prezintă actele, vorbeşte frumos, recunoaşte greşeală şi o să vezi că poliţistul te va trata la fel. Adică s-ar putea să scapi doar cu avertisment.