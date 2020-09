Cum îţi repari maşina atunci când ai un buget limitat?

În funcţie de îndemânarea fiecăruia, o reparaţie uşoară poate fi înlocuirea unui filtru de aer, care necesită doar desfacerea unor clame, sau un schimb de plăcuţe de frână. Nu trebuie să fii neapărat specialist în domeniu pentru a înlocui un bec, acumulatorul maşinii sau lamelele ştergătoarelor. Acestea sunt operaţiuni uşoare, a căror înlocuire nu trebuie să te coste nimic. Costul oricărei reparaţii auto se împarte în două: achiziţia pieselor şi manopera. Dacă reuşeşti să le schimbi în regim Do-It-Yourself, economia va fi pe măsură. În apropierea sezonului rece, când cozile la vulcanizare îţi pot răpi o zi întreagă de serviciu, dacă ai ambele seturi de anvelope montate pe jante, poţi scuti cheltuielile de manoperă înlocuindu-le în parcare sau în propriul garaj. Este adevărat că te solicită fizic şi îţi răpeşte din timp, însă per total merită. Adunând aceste sume, vei ajunge să pui deoparte echivalentul unei anvelope pe an salvând costurile pe care le plăteai pentru acest serviciu.

Caută în parcurile de dezmembrări

O maşină poate ajunge în parcul de dezmembrări din diverse motive. De cele mai multe ori, proprietarii au renunţat să le mai repare sau au încasat poliţa de daună totală din partea companiilor de asigurări. În general, dacă ai o maşină din modelele comune pentru ţara noastră, este imposibil să nu găseşti câteva „donatoare” în parcurile auto. Dacă maşina respectivă a ajuns acolo dintr-un motiv care nu are legătură cu reparaţia ta, poţi găsi chiar piese originale de bună calitate la preţuri mult sub magazin. Acest tip de achiziţie are marele avantaj al garanţiei că piesa se va potrivi, dacă provine de pe acelaşi tip de maşină cu motorizare similară.

Găseşte un mecanic de încredere

Atunci când cumperi o maşină la mâna a doua sau ai un model nou care a ieşit din garanţie, toate cheltuielile de întreţinere şi reparaţii le vei face din propriul buzunar. În acest caz, serviciile dealerilor autorizaţi sau reprezentanţelor auto nu se mai justifică. Este momentul să cauţi un mecanic bun. Pentru a-l găsi, cel mai bine este să apelezi la recomandările cunoştinţelor sau prietenilor care conduc acelaşi tip de maşină. Internetul poate fi o soluţie, dacă urmăreşti forumurile dedicate vehiculului pe care îl conduci şi alegi din părerile utilizatorilor mulţumiţi.