(P) De ce este important să îți menții mașina curată indiferent de anotimp

Cu toate că achiziționarea unui autovehicul nu este o acțiune foarte greu de realizat trebuie să învățăm să avem grijă de autovehiculele pe care le deținem pentru că doar în acest fel acestea pot fi utilizate pentru o perioadă foarte lungă de timp.

Conflicte, șantaj și o dispariție misterioasă ▶ Episodul nou The Road: The Tragedy of One e în AntenaPLAY