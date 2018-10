Cea mai nouă metodă de a scăpa de RADAR! Niciun aparat nu-ți poate detecta mașina!

Radarul este aparatul care da fiori tuturor soferilor, iar de-a lungul anilor s-au incercat diverse metode prin care sa se fenteze aparatul de masurare a vitezei pe care il folosesc politistii.

La inceput, soferii foloseau farurile pentru avertizarea colegilor din trafic cu privire la aparitia unui radar, iar mai tarziu aveau sa apara in prim plan statiile de comunicare, precum si anumite aplicatii pe smarthpone.

1. Flash-uri cu farurile

Metoda "flash-uri cu farurile" este probabil cea mai veche, dar si cea mai folosita de catre soferi in momentul de fata. Conducatorii auto isi fac semne discrete cu ajutorul farurilor in apropierea radarelor. Aceasta metoda este utilizata in special in zona localitatilor, iar uneori sunt simple alarme false care induc soferii in eroare, dar chiar si asa multi au incredere mare in acest gen de semnalizare.

2. Detectoarele de radar

Detectoarele de radar au fost interzise intr-o perioada, dar foarte multi le foloseau si incercau sa le ascunda intr-un timp cat mai scurt la vederea echipajelor de politie. Unii au fost si prinsi si amendati de politisti pentru utilizarea dispozitivului, dar acum se gaseste la un pret de 100 de euro pe internet.

3. Aparatele antiradar

Acest gen de aparate ajuta la detectarea si semnalarea radarelor de pe sosele, insa le si bruiaza, iar acest lucru este interzis prin lege.

4. Statiile de emisie receptie

Aceasta metoda a fost la inceput utilizata doar de catre soferii de curse lungi, insa in ultimii ani a fos preluata si de conducatorii masinilor mici. Un astfel de aparat ajuta soferii sa comunice daca exista sau nu radare, iar pretul unui astfel de dispozitiv este de 300 de lei, ele fiind legale daca nu trec de 4 wati.

5. Spray-ul antiradar

Pe internet a aparut de curand un spray antiradar, care face masina invizibila pentru aparatele radar. Numarul mare de anunturi ne demonstreaza ca acest obiect chiar este utilizat de foarte multi

6. Sticker antiradar

Aceasta metoda este una dintre cele mai simple aparute pe piata in ultima perioada. Soferii isi pot achizitiona un astfel de sticker antiradar pe care il lipesc pe numar. Stickerul permite vizibilitatea numarului cu ochiul liber, insa autocolantul nu permite radarului sa citeasca numerele.

7. Aplicatiile mobile

Aplicatiile precum Waze sau Colegu' ajuta persoanele aflate in trafic cand vine vorba de un radar sau controale din partea polististilor. Soferii sau pasagerii pot posta in momentul in care observa un dispozitiv al politiei, astfel incat restul colegilor din trafic sa fie avertizati.

Sursa: cars.ro