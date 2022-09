(P) De ce este bine să montezi anvelope de iarna în sezonul rece!

Dacă ai norocul să conduci un vehicul cu tracțiune integrală, nivelul tău de încredere este probabil puțin mai bun decât cei care conduc mașini obișnuite cu tracțiune față. Cu toate acestea, aceste vehicule nu sunt invincibile.

Anvelopele pentru toate anotimpurile sunt echipamente standard puse pe mașini atunci când sunt fabricate. Aceste anvelope oferă mai multe beneficii, cum ar fi o călătorie silențioasă și confortabilă și o viață decență a benzii de rulare. Ele oferă, de asemenea, performanță pe tot parcursul anului pentru orice iți trimite Mama Natură în cale. Acestea funcționează cel mai bine în climate care nu înregistrează ninsori anuale semnificative. Menținerea anvelopelor pentru toate anotimpurile în stare bună este esențială pentru a vă menține în siguranță voastră și a familiei.

Ce sunt anvelopele de iarnă și prin ce diferă de anvelopele pentru toate anotimpurile?

Din nou, condusul pe timp de iarnă prezintă multe provocări diferite. Zăpada abundentă, gheața, ploaia înghețată și zăpada care suflă și plutește pot schimba instantaneu carosabilul. Anvelopele de iarnă sunt proiectate cu caracteristici unice care le permit să aibă performanțe semnificativ mai bune decât anvelopele pentru toate anotimpurile. Iată câteva lucruri care le fac diferite:

Oferă mai multă flexibilitate. Temperaturile extrem de scăzute fac ca cauciucul benzii de rulare de pe anvelopele pentru toate anotimpurile să se întărească, ceea ce le reduce capacitatea de aderență la șosea. Anvelopele de iarnă sunt mai flexibile, permitandu-le mai multă aderență.

Oferă tracțiune excepțională. Diferitele modele de benzi de rulare le permit să împingă zăpadă spre exterior evitând acumularea de zăpadă. În timp ce mulți oameni cred că tracțiunea integrala sau integrală este necesară pentru a supraviețui iarna, anvelopele de iarna se mențin și sunt o alternativă mai ieftină.

Oferă direcție și frânare mai bune. Flexibilitatea și moliciunea anvelopelor de iarnă creează o aderență mai bună care împiedică anvelopele să alunece pe o suprafață alunecoasă.

Reduc hidroplanarea. Hidroplanarea este o funcție a vitezei, a benzii de rulare a anvelopelor inadecvate și a apei stătătoare. Hidroplanarea are loc atunci când apa de pe drum face că anvelopele să piardă contactul cu drumul.

Când trebuie să puneți anvelopele de iarnă?

Anvelopele de iarna pot fi puse la mijlocul lunii noiembrie și scoase la mijlocul lunii martie sau începutul lunii aprilie. Anvelopele de iarna nu sunt fabricate pe tot parcursul anului. În funcție de anvelopele pe care le alegeți, acestea pot fi disponibile doar pentru o perioadă limitată de timp.

Cât durează anvelopele de iarnă?

În medie, romanii parcurg 20.000 km pe an, ceea ce este egal cu 1.123 de km pe lună. Dacă folosiți anvelopele de iarnă patru luni pe an, o anvelopă de 64.373 de km ar dura aproximativ opt până la nouă ani. Rețineți că anvelopele de iarnă vor reduce o parte din uzura anvelopelor pentru toate anotimpurile, astfel încât acestea vor dura mai mult.

Unde pot fi depozitate?

Aceste anvelope iarna trebuie scoase la întoarcerea primăverii. Temperaturile mai calde și pavajul uscat le pot face să se uzeze într-un ritm mai rapid. Anvelopele trebuie depozitate într-un loc răcoros și uscat, cum ar fi un subsol sau o instalație cu clima controlată. Depozitarea lor într-un garaj obișnuit sau într-o magazie le poate deteriora din cauza căldurii extreme și a umidității ridicate. Dacă nu aveți suficient spațiu pe podea, pot fi folosite sisteme de rack. Unele sisteme pot fi montate pe perete. În cele din urma, în zona voastră pot fi profesioniști care se ocupă de anvelope. Verificați la mecanicul sau la reprezentanța auto.

Iată câteva sfaturi de stocare de reținut.

Spălați întotdeauna anvelopele după sezonul de iarnă.

Anvelopele pot fi depozitate vertical sau stivuite. Pentru siguranță, nu le stivuiți prea sus.

Dacă nu sunt montate pe jante permanente, nu le agățați de cârlige.

Păstrați-le în pungi etanșe pentru a ajuta la păstrarea uleiurilor în cauciuc.

Evitați să le depozitați lângă un cuptor, un încălzitor de apa sau un radiator.

La aproximativ 7 grade C și sub aceasta temperatură, cauciucul din anvelopele all-season și de vara începe să se întărească, reducandu-le drastic capacitatea de a aprinde în siguranță drumul. Anvelopele specifice pentru iarnă sunt formulate pentru a continua să ofere flexibilitate, chiar și în medii sub zero, cu scufundări de până la -30 C.

Anvelopele de iarna au lamele mai adânci și mai răspândite sau fante subțiri tăiate orizontal pe suprafață de rulare, concepute pentru a crea mai multa mișcare și, în esență, „mușcă” pe gheață, precum și pe orice zăpadă care s-ar putea agăța de drum. Un model mai agresiv al benzii de rulare reduce, de asemenea, șansă de acumulare de zăpadă.

În situații de panică, șoferii au uneori tendință să calce pedala de frană. Aceasta poate fi o problemă în special cu anvelopele rigide, neadecvate sezonului, susceptibile de a raspunde prin derapare pe o suprafață rece și alunecoasă. Anvelopele de iarnă corespunzătoare rămân moi și au șanse mai mari de a ajuta vehiculul să-și recapete calmul. De fapt, rapoartele arată că distanța de oprire pentru acesta din urma poate fi cu până la 30% mai bună.

Momente emoționante și planuri de răzbunare în episoadele noi. Dă PLAY și vezi serialul preferat în AntenaPLAY.