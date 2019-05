Sfaturi pentru mentenanta masinii

Automobilul modern nu mai este doar un lux. Aproape toata lumea, are un vehicul. Pentru multi, a devenit o extensie importanta a casei lor.

Desigur un vehicul trebuie intretinut, asadar este bine sa tinem cont de lista de verificare a mentenantei masinii pentru a va ajuta sa pastrati performantele optime de functionare. AutoAtu, ne ofera 20 de sfaturi pentru intretinerea masinii:

1. Inspectati-va periodic vehiculul

Inspectia anuala a masinii va asigura un drum in siguranta si liniste.

2. Aflați semnificatia diferitilor indicatori ai luminii de avertizare

In cadrul mentenantei de baza a autoturismelor, este bine de stiut semnificatia indicatorilor luminii de avertizare din bord.

3. Verificati presiunea anvelopelor

Manualul de utilizare va avea presiunea recomandata pentru anvelopele vehiculului. Exista, de asemenea, instrumente simple pe care le puteti utiliza pentru a verifica presiunea in anvelope.

4. Verificati adancimea benzii de rulare

Aveti nevoie de anvelope care pot functiona in orice conditii meteorologice, fie ca sunt uscate, umede sau se racesc la frig. Acesta este locul unde pneurile de cauciuc intra in joc. Anvelopele au inscriptionate modelele de rulare.

5. Rotiti anvelopele si verificati alinierea

Echilibrarea si alinierea rotilor sunt aspecte importante, deoarece acestea pot juca un rol in economia de combustibil a autovehiculului, cat si siguranta la drum.

6. Curatati praful de frana de pe roti

Praful de frana este doar acumularea unei varietati de materiale care vin de la rotorul de frana si de pe placuta de frana pe masura ce intra in contact atunci cand apasati franele.

7. Verificati curelele de transmisie

O abordare mai buna este inspectarea vizuala mai frecventa a curelelor. Acest lucru va ajuta la reducerea costurilor medii de intretinere prin evitarea reparatiilor costisitoare.

8. Verificati nivelurile de ulei

Localizati unde este joja de ulei, scoateti-o si evaluati uleiul. Asigurati-va ca masina este oprita, cu motorul racit. Asigurati-va ca nivelul uleiului se afla in aceste doua puncte.

9. Verificati nivelul lichidului de racire al motorului

Verificarea este destul de usoara, deoarece majoritatea masinilor vin cu rezervoare de lichid de racire care sunt translucide intr-un fel si cu marcaje corespunzatoare de nivel pe panou.

10. Luati nota de economia de combustibil

Performanta motorului este afectata de multe lucruri, in timp ce exista mai multi factori care pot necesita un anumit nivel de competenta tehnica pentru a ii evalua. Ideea este ca un motor care functioneaza eficient va arde combustibilul la o rata mult mai constanta.

11. Inlocuiti filtrul de aer al motorului

Sa va asigurati ca aerul care este aspirat in motorul masinii nu contine resturi, particule sau orice alt contaminant care poate submina functionarea eficienta a motorului. Daca nu, va uitati la un kilometru mediu de gaze, la o putere redusa in mod semnificativ si la sunete neobisnuite emise de motor. Accesul la filtrul de aer al motorului nu ar trebui sa fie cu adevarat o provocare; desi depinde de modelul dumneavoastra de masina. Manualul masinii va poate arata cum. Daca nu, puteti cere intotdeauna unui mecanic să facă acest lucru pentru dumneavoastra.

12. Inlocuiti bujiile

Bujia care functioneaza defectuos poate include lipsa acceleratiei, probleme la pornirea vehiculului, consumul de carburant neobisnuit de mare sau chiar cresterea temperaturii motorului.

13. Respectati nota octanică recomandata de constructorul auto

Acum, daca manualul dumneavoastra va spune in mod special ca aveti nevoie sa fixati benzina premium cu cifra octanica in rezervorul masinii, atunci faceti acest lucru. In caz contrar, este clar ca nu pierdeti nici un pic de lei pe litru pe ceva ce motorul masinii dumneavoastra nu are nevoie intr-adevar.

14. Folositi consumabile de detaliere superioare

Cheia aici este de a utiliza numai acele produse care detaliaza produsele care se dovedesc a fi de calitate superioara.

15. Aflati cum sa deconectați bateriile in mod corespunzator

Deconectarea terminalelor bateriei ar putea fi o sarcina usoara. Este vorba doar de dezasamblarea suruburilor care mentin cablurile fixate pe bornele bateriei.

16. Verificati bornele bateriei si curatati contactele asa cum este necesar

Doar pentru ca bateria dumneavoastra este denumita fara intretinere, nu inseamna ca puteti deja sa eliminati aceasta activitate de intretinere de baza. Cel putin ar trebui sa stiti unde se afla in locatia motorului. Apoi, verificati bornele bateriei pentru orice semn de coroziune sau acumulare de minerale. Daca observati vreunul, folositi o perie de curatare destinata special pentru bornele acumulatorului si improscati acumularea.

17. Inlocuiti becurile indicatorului defect

Indicatorul luminos sau semnalele de semnalizare informeaza ceilalti autovehicule cu privire la directia in care intentionati sa mergeti. Un cuvant de prudenta, totusi, este important sa folositi numai tipul de bec care este specific pentru marca dumneavoastra.

18. Nu atingeti becurile de sticla cand le inlocuiti

Ori de cate ori trebuie sa inlocuiti becul pe far, deoarece este usor de indepartat de la montaj, asigurati-va ca atingeti numai suportul becului metalic situat la baza corpului de iluminat.

19.Reglati stergatoarele de parbriz

Vizibilitatea este o necesitate ori de cate ori va aflati pe drum. Si fereastra dumneavoastra catre lumea exterioara este parbrizul masinii. Mentinerea acestuia in ordine excelenta este partial sarcina stergatoarelor de parbriz.

20. Inlocuiti filtrul de aer

Aceasta este una dintre cele mai simple si practice modalitati de a va mentine siguranta si confortul in interiorul cabinei masinii. Recomandarea actuala este inlocuirea filtrului de aer al masinii la fiecare 12 luni sau la fiecare 12.000 de mile, oricare dintre acestea survine mai intai. Cu toate acestea, puteti sa va consultati intotdeauna cu manualul de utilizare pentru programul recomandat de inlocuire a filtrului de aer al masinii.