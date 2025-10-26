Sfântul Dumitru, Izvorâtorul de Mir, este prăznuit pe data de 26 octombrie și pică într-o zi de duminică anul acesta. Iată ce rugăciune trebuie să rostești înt-o zi atât de specială!

În fiecare an, pe data de 26 octombrie, creștinii ortodocși îl prăznuiesc pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, înălțând spre cer unele dintre cele mai frumoase și puternice rugăciuni prin care aceștia îi cer Izvorâtorului de Mir putere să treacă peste toate problemele de zi cu zi, dar și mulțumindu-i pentru tot ce se întâmplă bun în viața lor.

Anul acesta, marea sărbătoare pică într-o zi de duminică, iar credincioșii se pregătesc cu mare bucurie în suflet pentru participarea la slujbele religioase, dar și pentru a-i sărbători pe apropiații care poartă numele Sfântului Dumitru.

Rugăciunea care se rostește de Sfântul Dumitru. Credincioșii prănzuiesc marea sărbătoare pe 26 octombrie

Considerat grabnic ajutător în vremuri grele, ocrotitor al celor aflați în primejdie și apărător al celor nedreptățiți, Sfântul Mare Muceninc Dimitrie este un adevărat model de credință, curaj și dragoste față de Dumnezeu, care a trăit în secolul al III-lea, în cetatea Tesalonicului.

El provenea dintr-o familie de rang înalt, fiind fiul unui guvernator, însă a ales să își mărturisească credința în fața lui Hristos, refuzând să se închine idolilor din Tesalonic. Curajul și credința sa l-au adus în situații grele, fiind întemnițat și, în cele din urmă, martirizat, deoarece el a refuzat până în ultimele momente să se lepede de credința creștină.

Minunile pe care le-a săvârșit atât în timpul vieții, cât și după moarte, i-au adus mai apoi numele de „Izvorâtor de Mir”, deoarece, potrivit unei surse, trupul său a izvorât mir tămăduitor.

Credincioșii obișnuiesc în fiecare an să aprindă o lumânare în dreptul icoanei Sfântului Dumitru, dar și să rostească câteva rugăciuni către acesta pentru a obține protecție, sănătate și alungarea răului din viața lor.

Iată una dintre cele mai puternice rugăciuni care se rostesc pe 26 octombrie, dar și de fiecare dată atunci când un credincios simte nevoia să îi înalțe Sfântului câteva gânduri:

„Sfinte Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtor de Mir, ne rugăm ție în clipe de mare necaz pentru a ne apăra de primejdia care ne înconjoară. Așa cum Tu ai reușit să nu te închini la idoli și la dușmanii lui Hristos, tot așa ajută-ne să-i biruim pe toți dușmanii noștri știuți și neștiuți.

Sfinte Mare Mucenic, dă-ne putere și binecuvântează-ne să-i învingem pe cei care vor să ne aducă pagubă și să ne despartă de persoanele pe care le prețuim și le iubim. Așa cum L-ai ajutat pe Nestor să-l învingă pe crudul lie, cel care-i omora pe creștinii din Salonic, tot așa ajută-ne pe noi să scăpăm de dezbinarea, de ura și de răzbunarea celor care vor să surpe munca noastră și ajută-ne să scăpăm din cele mai cumplite primejdii.

Roagă-l Tu pe bunul Dumnezeu să ne dăruiască nouă marea lui milă”

