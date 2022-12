Câți bani au cheltuit primăriile din București și din marile orașe din țară pentru luminițele de Crăciun

Publicat: Vineri, 02 Decembrie 2022, 14:50 Actualizat Vineri, 02 Decembrie 2022, 17:48 Autor: Redacție a1.ro Publicat: Vineri, 02 Decembrie 2022, 14:50 Actualizat Vineri, 02 Decembrie 2022, 17:48

Pentru cei mai mulți dintre noi, magia sărbătorilor de iarnă se regăsește și în decorațiuni și luminițe de Crăciun, astfel că orașele mari din țară au fost, ca în fiecare an, „împodobite”. Iată însă și cât costă această tradiție, care devine mai costisitoare de la an la an.