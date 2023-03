Ce superstiții există pe 1 aprilie. Dacă faci acest lucru de Ziua Păcălelilor, după ora 12, te va urmări ghinionul tot anul

De 1 aprilie, toată lumea are poftă de râs și de glume! În timp ce unii oameni pot face glume de-a dreptul amuzante, alții pot da cu bâta în baltă și ajung să stârnească chiar indignarea. Indiferent de caz, glumele vor continua să existe, pentru că măcar o dată pe an avem o scuză bună pentru a le face!

Citește și: Horoscop 1 aprilie 2023. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate

Ce superstiții există pe 1 aprilie. Nu ai voie să faci sub nicio formă acest lucru după prânz!

Toată lumea așteaptă să facă glume de 1 aprilie! Însă, deși este o sărbătoare dedicată umorului, în unele zone, ziua de 1 aprilie poate lua forma unor tradiții respectate cu sfințenie. Așa că, o regulă de aur este aceea de a spune farsele până la ora prânzului! În caz contrar, se crede că vei atrage ghinionul tot anul!

Tot în această zi, se mai vehiculează că bărbații care sunt păcăliți de o fată frumoasă trebuie neapărat să o ia de nevastă. Cu toate acestea, tradiția mai spune să nu se facă nuntă pe această dată, deoarece bărbatul va sta toată viața sub papucul partenerei, potrivit retetesivedete.ro.

O altă superstiție pentru această dată este cea legată de jocurile de noroc. Se spune că dacă vrem să fim norocoși și să ne meargă toate din plin, atunci trebuie să stăm departe de jocurile de noroc!

Obiceiuri și superstiții de Ziua Păcălelilor din toată lumea

Se spune că în Franța, de 1 aprilie, oamenii obișnuiesc să lipească pe spatele prietenilor un pește realizat din hârtie. Atunci când cineva descoperă farsa, trebuie să strige tare: „Ziua Păcălelilor!”, potrivit Fanatik.

În schimb, în Spania, cei păcăliți nu au voie deloc să se supere, deoarece se consideră că atrag ghinionul! Ziua Păcălelilor se practică și în Anglia și Statele Unite ale Americii, acolo unde se spune că păcălitul trebuie să poarte o coadă atașată de pantaloni ca să știe toată lumea de el, potrivit sursei citate mai sus.

O superstiție extrem de interesantă, perpetuată din bătrâni, se referă la copiii care se nasc în această zi. Despre aceștia se spune că vor avea succes în afaceri, însă nu au voie să practice jocuri de noroc, deoarece vor pierde toate câștigurile adunate pe plan material!

În Occident, se mai spune că ziua de 1 aprilie nu are voie să treacă sub nicio formă fără să nu spunem măcar o păcăleală. În plus, dacă o persoană cade victima unei farse înainte de prânz, atunci trebuie să se considere norocoasă, deoarece se crede că i-a fost alungat ghinionul pentru tot anul.

Citește și: Cele patru zodii care dau lovitura în aprilie 2023. Ei sunt nativii care vor avea noroc cu carul

Relația dintre Lia și Petru complică tot mai mult situația ▶ Vezi episoadele noi Lia - Soția soțului meu în AntenaPLAY