Cheloo și Antonia, replici dure la ”The Four – Cei 4”: ”Nu există să nu comenteze cineva ceva despre o fată”

Cunoscut pentru sinceritatea sa atunci când își expune părerile, Cheloo a avut de această dată o replică tocmai de la colega sa de la pupitrul de jurat ”The Four – Cei 4”, Antonia.

O tânără cunoscută în industria muzicală din România vine la ”The Four – Cei 4” cu gândul de a obține un scaun, dar și confimarea pentru ceea ce face. ”Am venit pentru a le demonstra celor care mi-au închis ușile în față că s-au înșelat. Am lansat anul acesta prima mea piesă, am lucrat și eu pe ea și pe textul ei”, a spus tânăra artistă.

Cu toate acestea, Cheloo nu s-a arătat impresionat de videoclipul lansat de aceasta. ”Nimic neobișnuit, ca tine sunt multe fete, toate lumea se bate cu perne în videoclip, o să fac și eu asta”, a remarcat malițios Cheloo. ”E genul de artistă de care piața românească muzicală e saturată, nu mai avem nevoie, ne-am săturat. Ce are de arătat, unde e personalitatea? Așa ajung multe fete să facă featuring-uri: <Mama, ce bună e...>”, a adăugat apoi juratul.

Imediat însă, Antonia i-a luat apărarea concurentei replicând: ”Nu există să nu comenteze cineva ceva despre o fată doar pentru că are grijă la aspect, haine, machiaj, păr sau tocuri!”.

Dacă a reușit concurenta să îi schimbe părerea lui Cheloo, telespectatorii vor afla în această seară, de la ora 20.00, la Antena 1, când bătălia pentru un loc printre Cei 4 continuă! Fiecare challenger va cânta o melodie, iar jurații Antonia, Feli, Cheloo și Carla’s Dreams vor evalua prestația sa. Doar challengerii care primesc toate cele patru voturi ale juraților au dreptul să provoace la un duel pe unul dintre ”Cei 4”.

Publicul din sală este cel care ia decizia finală în urma duelului muzical dintre challenger și unul dintre cei patru. Publicul votează prin intermediul aplicației ”The Four – Cei 4”, iar cântărețul cu cele mai multe voturi se va așeza pe scaun. În situația în care unul dintre ”Cei 4” își piede locul, există o șansă de salvare: Artiștii care au ocupat de-a lungul competiției un scaun pot fi votați de telespectatori prin intermediul aplicației ”The Four – Cei 4” timp de 24 de ore din momentul părăsirii competiției, iar patru dintre ei, care au obținut cele mai multe voturi, pot fi întorși direct în semifinală. Challengerii care nu reușesc să obțină un scaun, nu pot fi readuși în competiție.